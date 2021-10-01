«Ждал зверюгу, а мне дали слабенькую «Ямаху»: Владимир Веревочкин о «Методе Михайлова» и романе с известной актрисой

Актер рассказал Teleprogramma.pro, что осталось за кадром и почему стоит найти время, чтобы посмотреть сериал.

На телеканале НТВ стартовал новый сериал — «Метод Михайлова». Это медицинская драма, которая со временем перерастает в настоящий детективный триллер. Главный герой — гениальный хирург Максим Михайлов (Александр Устюгов). Он спасает (без слова вынужден) жизни людей в экстремальных условиях, когда шансов на удачу очень мало. И всегда идет ва-банк!

Мало врачу трудностей на работе, так и за стенами больницы его ждет бывшая жена (Анна Миклош), дочь-подросток (Кристина Корбут) и больная мать (Татьяна Рассказова). Особые, очень сложные отношения у хирурга с братом Сашей Михайловым (Владимир Веревочкин) – когда-то старший Михайлов не смог спасти на операционном столе невесту младшего, и с тех пор братья не общаются.

Teleprogramma.pro поговорила с Владимиром Веревочкиным. Он поделился историй работы над «Методом Михайлова» и ответил, почему расстался с актрисой Риной Гришиной.

— Владимир, о чем проект «Метод Михайлова»?

— Я склоняюсь к тому, что каждый зритель для себя сам поймет, о чем этот проект — это и есть прямая задача творчества.

Мой герой Саша Михайлов — капитан полиции. Он младший брат Максима Михайлова. Саша очень резок, вспыльчив, фанатичен, но им движет очень серьезная мотивация, которую я не буду раскрывать, дабы не порушить сюжетную линию, чтобы было интересно смотреть.

Оба брата похожи друг на друга именно своей упертостью, своим стремлением докопаться до истины. В этом, наверное, и есть интерес.

— Почему стоит смотреть сериал?

— Это каждый зритель тоже для себя сам решит, но я бы посоветовал, потому что в нашем сериале затронуты вечные темы: отношения братьев, любовь и ненависть, умение признаться себе в самом сложном. Но мне кажется, если в двух словах, то этот сериал про прощение и любовь.

— Где проходили съемки? Расскажите, что осталось за кадром?

— Мой герой виртуозно управляет мотоциклом. Я тщательно готовился к роли: еще будучи в Москве брал уроки контраварийного вождения на мотоцикле.

В итоге на площадке ждал, что мне дадут настоящего зверюгу, а вместо этого катался на слабенькой «Ямахе».

Но я не расстроился. Там познакомился с байкерами, которые меня пригласили в свой клуб, и я частенько ездил к ним и катался на серьезных мотоциклах.

Что касается отношений на площадке: С Сашей Устюговым, который играет моего старшего брата, мы работаем уже второй проект (первый был «Золотая Орда»), с ним было легко и комфортно. Мы очень плотно общались одно время и знаем слабые и сильные стороны друг друга.

В свободное время на площадке мы частенько играли с ним на гитаре и обсуждали персонажей. Искали какие-то больные точки, чтобы на экране все выглядело по-настоящему, по живому.

Ничего такого сверхъестественного на съемках не было, в стандартном режиме. Хотя один раз я выбил себе палец. Это была постановочная драка, мы снимали сцену два дня, сделали миллион дублей и в один момент я перестарался.

Но это абсолютно нормальная история для кино. Ничего в этом страшного нет.

— Какой вы вне экрана? Как реагируете на свою популярность?

— Я в постоянном поиске — из тех, кто всегда требует от себя большего.

К популярности сейчас отношусь довольно-таки спокойно, потому что понимаю, где я нахожусь. Я постоянно с другой стороны экрана и это просто моя работа.

— Что пишут в личные сообщения в соцсетях?

— Разное. Например, после «Игры на выживание» был настоящий вал сообщений. Я немножко выбился из зоны комфорта, но потом, взяв паузу, через пару дней понял, что это всего лишь плоды нашей работы, нашей хорошей работы.

Просто люди по-разному реагируют. Но здесь, кстати, был момент, который мне очень понравился. Я получил огромную порцию лестных комментариев по поводу «Игры на выживание». А негативных было совсем мало, буквально один или два.

— Какие интересные предложения поступают от поклонниц?

— Ну, ноу комментс (смеется).

— Недавно зритель видел вас в «Игре на выживание». Можете сказать, что это самый жесткий проект…

— Да, «Игра на выживание» — это самый жесткий проект, в котором я работал. Но он и самый любимый: там любимые партнеры, любимый режиссер Карен Оганесян. В общем, все звезды, как говорится, сошлись.

И там было настолько жестко, что я просто вставал утром и молился, чтобы как-то прожить этот день достойно. Там было все! Но ни разу ни одной травмы.

Несмотря на всю жесть, которая происходила в кадре. Кстати, практически все трюки мы старались выполнять сами либо под очень чутким руководством наших каскадеров, с очень серьезной страховкой.

Но тем не менее, было очень опасно. В общем, самый жесткий и самый мой любимый проект, на котором я многому научился.

— У вас был роман с актрисой Риной Гришиной. Почему вы расстались….?

— Мы дружили с Риной Гришиной очень давно, работали с ней в театре над пьесой «Белая-белая скрипка». Она очень хороший, потрясающий человек. В какой-то момент поняли, что на фоне нашего рабочего тандема завязались теплые, хорошие отношения.

Почему расстались? Ну просто как-то, видимо, наши пути разошлись. Но я ее очень сильно ценю и уважаю.

Сейчас мы редко общаемся и редко видимся, хотя живем в одном городе. Но я ей желаю всего самого-самого наилучшего. Она достойный человек и очень большая трудяга. Пусть у нее все получится.

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