Звезда сериала «Спросите медсестру» Елена Панова: «Меня замотали в полиэтилен, чтобы не замерзла под дождем»

В начале сентября на Первом канале закончился сериал «Шифр», в котором Елена Панова сыграла Катерину, а 13 сентября стартовала новая медицинская драма «Спросите медсестру», где у актрисы еще одна главная роль.

Ее новая героиня Валерия была реаниматологом в московской клинике, но, чтобы спасти свою дочь, сбежала в далекий маленький город и устроилась работать медсестрой. Сериалы, идущие в эфире друг за другом, снимались почти одновременно, только в разных городах. Поэтому Елена Панова за два месяца совершила четыре путешествия из Петербурга в Москву — и еще четыре из Москвы в Петербург.

— Для меня работа в «Спросите медсестру» была полным и глубоким погружением в роль. Съемки были сжаты по времени, длились около двух месяцев и по больше части шли в Санкт-Петербурге. Причем одновременно с медицинской драмой шли съемки второго сезона «Шифра». Сначала они тоже проходили в Петербурге, но потом перенеслись в Москву — и строго в эти дни в городе на Неве стартовала работа над «Спросите медсестру»! Поэтому я провела 8 ночей в поезде, курсируя между Москвой и Питером.

Когда начался блок сцен в больнице, я уезжала из гостиницы еще засветло, а возвращалась туда в темноте. Было невероятно увлекательно: такая концентрация человеческих историй и жизненных этапов, через которые проходит моя героиня! Тем более, она работает не просто в больнице, а в реанимации, где постоянно идет борьба жизни со смертью. Ведь в какие моменты ценность жизни чувствуется особенно сильно? Когда за нее идет борьба.

Эта работа очень совпала с моей внутренней актерской потребностью. До нее я играла характерную роль в сериале «Мама Лора», в «Шифре» у нас другая эпоха и очень четко вычерченный характер. А Валерия Тихомирова — героиня сегодняшняя, современная, и ее органика ближе других моей собственной. Да, у нас с Валерией очень разные обстоятельства — и личные, и профессиональные, но она очень близка мне по духу.

— У вашей героини одна дочь, которой 16 лет. А у вас самой две — Марианне 9 лет, а Лиде 5 лет, даже в сумме получается меньше, чем Нине Тихомировой. Толком и не видели их, пока снимались?

— При любой возможности во время перерывов мы с ними разговаривали по видеосвязи. Мои дочери понимали, что это мамина работа и что разлука временная. Говорят, артисты не видят своих детей. Наверное, у кого-то так и есть, но я не снимаюсь нон-стоп, у меня бывают периоды вообще без съемок — и тогда я постоянно с дочками, могу и надоесть своей заботой (смеется).

Мои девочки знают, что есть родители, которые пропадают на службе 5 или 6 дней в неделю и видятся с детьми только по выходным. А у нас просто другой график. Конечно, они по мне скучают — но я-то скучаю по ним никак не меньше! Только что поделаешь — работа… Зато потом мы очень радуемся встрече. И я стараюсь уезжать лишь тогда, когда происходит принятие ситуации, когда дети спокойно меня отпускают.

— Не возите их с собой на съемки?

— Наоборот! Всегда старалась брать при первой возможности, особенно когда они были поменьше. Да и сейчас мы снимаем «Шифр 3» на Северном Кавказе, и со мной младшая дочь. А скоро и старшая подъедет на несколько дней — выберем время, чтобы обойтись без ущерба для школы. А если не получится, я на выходные полечу в Москву.

— «Спросите медсестру» снял режиссер Дмитрий Петрунь. Работали с ним раньше?

— Нет, но хотела, поскольку часто слышала о нем теплые слова от коллег. Однажды приходила к нему на пробы в сериал «Фаина» про Фаину Раневскую. Но мы с Дмитрием знакомы со студенческой скамьи: вместе учились в Школе-студии МХАТ, он на курс старше меня — на курсе Олега Табакова, а я на курсе Олега Ефремова.

Мы не то что дружили, но каждый день встречались в стенах альма-матер, и общались, потому что в театральных вузах все друг с другом общаются. Может потому что Дмитрий актер по первому образованию, а может потому что мы учились у одних педагогов, я с первого же дня чувствовала, что мы с ним на одной волне.

— Кстати, помните первый день? Что тогда снимали?

— Его невозможно забыть! Это были сцены шторма на озере — их снимали в октябре на Финском заливе, и погода бушевала так, что привезенный с собой ветродуй в первый день не пригодился: съемки чуть не отменили из-за урагана. Я приехала ночным поездом со съемок «Шифра» — и меня будто бросили в озеро, в холодную воду. Не было времени на обстоятельные обсуждения: все уже было готово к съемкам, ждали только меня.

Меня сразу замотали в несколько слоев полиэтилена, сверху надели костюм, чтобы я хоть как-то могла выдержать многочасовую работу на берегу под дождем, на сильном ветру. Я очень радовалась резкому, экстремальному началу работы: ведь и моя героиня тоже очень быстро и неожиданно попадает в новые для нее обстоятельства. Так я лучше ее чувствовала.

— Режиссер рассказывал, что несколько раз ездил в больницу МЧС и смотрел, как работают настоящие реаниматологи. А вы?

— Я ходила на настоящие операции, когда играла кардиолога в сериале «Доктор Тырса», а сейчас не было возможности. Но я знаю, что Дмитрий Петрунь все проверял досконально и постоянно советовался с консультантами. Я полностью доверяла ему и сценаристам.

Мне было очень важно понимать, что я делаю и говорю. К чему приведут эти медицинские манипуляции, можно ли без них обойтись? И текст, иногда состоящий из сплошных терминов, причем более сложных, чем «сатурация» и «дефибрилляция», нужно было говорить быстро, четко и осмысленно, как будто это естественные для меня слова и я так разговариваю с утра до вечера. Произнося их, я думала: эх, надо было больше учить скороговорки.

— У вас есть знакомые медики?

— Представляете, в день, когда узнала, что 13 сентября на Первом канале начнут показывать «Спросите медсестру», ко мне на улице подошли очень приятные люди и стали горячо благодарить за «Шифр». Мы разговорились, я рассказала, что после него начинается медицинская драма — а они оказались врачами!

Но если говорить не о новых знакомых, то да, я общаюсь с врачами. А непосредственно на съемках сериала «Спросите медсестру» мы работали с реаниматологом Татьяной Павловной Кутейниковой, постоянно консультировались, детально обсуждали многие сцены, особенности работы медиков.

И, честно говоря, я любовалась этой женщиной, этим человеком, потому что она была спокойная, интеллигентная, доброжелательная. Никакой чрезмерной суетливости, несмотря на работу реанимации, где так важна скорость, где надо действовать быстро, бросаться спасать людей. От таких врачей исходит уверенность, в каждую секунду они знают, что делают.

Сериал «Спросите медсестру» с 13 сентября на Первом канале.

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