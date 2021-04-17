Катя Лель: «Летающие тарелки вижу часто. Они следят за мной!»

Певица контактирует с инопланетянами и считает, что все дело в ее пробудившемся сознании.

В последнее время Катя Лель удивляет рассказами о встречах с инопланетянами, знаках с неба. А еще говорят, что Лель связалась с каким-то мистиком, увлеклась мантрами. Это вам уже не «Муси-пуси»! О сверхъестественном в жизни певицы, а также о ее вполне реальном участии в качестве эксперта сотни в телепроекте «Ну-ка, все вместе!» «Телепрограмма» узнала из первых уст.

— Вы как эксперт шоу «Ну-ка, все вместе!» видели выступления многих участников. Можно ли круто петь, не имея даже начального музыкального образования?

— В шоу «Ну-ка, все вместе!» у молодых исполнителей есть шанс проявить себя с шикарным звуком, на прекрасной сцене, услышать комментарии профессионалов. Хорошая возможность проверить себя. Другой вопрос, что перед сотней членов жюри далеко не все могут собраться и побороть волнение.

Когда человек занимается вокалом, это сразу видно и слышно. Он особенным образом выходит, держится, интонирует. Бесспорно, специализированное образование — важнейшая вещь для человека, который занимается музыкой. Бывает, конечно, когда у исполнителя его нет, но есть талант. Безгранично уважаю таких людей, которые идут к своей цели через тернии к звездам. Я знаю, что за успехом стоит не только дар, но и еще самодисциплина и безумная вера в себя.

— У нас запели многие телеведущие, актрисы, спортсмены… На эстраду все стремятся — считается, что звезды шоу-бизнеса зарабатывают больше других артистов.

— У меня часто спрашивают совета, стоит ли идти в шоу-бизнес. Я отвечаю так: если вы понимаете, что музыка — ваш смысл жизни, без которого не можете дышать, тогда боритесь за место под солнцем и не слушайте никого. Если вам говорят, что вы не талантливы, боритесь еще сильнее. Только не думайте, что шоу-бизнес — это одни овации, признание и любовь.

К признанию нужно еще прийти. А когда дойдешь, важно его удержать. Многим не понравятся ваш талант, яркость, то, что вы счастливы, любимы. Будьте готовы к постоянным вмешательствам в вашу жизнь, к осуждению — вы не будете всем нравиться. Каждый, кто чего-то достиг в мире музыки, проходит через такие испытания.

— Почти год эстрадные музыканты просидели без работы. На что жили?

— В самый пик пандемии мне поступило предложение от всемирного духовного лидера и мистика Джозефа Майкла Леври. Это человек духовный, непростой, всезнающий, связался со мной, чтобы записать чудесные исцеляющие мантры. В частоты этих звуков заложены те вибрации, которые входят в ДНК человека осознанно и глубоко.

Мантры состоят из святых слов — это слова из разных религий, которые произносились святыми. Мантры спеты на иврите, санскрите, английском и русском языках. Для меня это был потрясающий опыт. Я благодарна доктору Леври и жду, когда он сможет приехать в Россию. Альбом мантр называется «Вибрации любви» — когда его слушаешь, мурашки бегут по телу.

— В программе Андрея Малахова вы рассказали, что в 16-летнем возрасте вас похитили инопланетяне и забрали ваши зубы. После этого самый популярный запрос в поисковиках с вашим именем — «Катя Лель о встрече с НЛО». И это не выглядело как шутка.

— В программе Андрея Малахова я рассказала историю с зубами, которая произошла на самом деле. Конечно, было много людей, которые крутили у виска, смеялись и говорили, что это хайп перед сольным концертом. Я научилась спокойно относиться к такой реакции. Понимаю, что люди к этому не готовы, для них это все сказка.

Но я скажу одно: сегодня вы так думаете, а завтра все случится и будет по-другому. Я не осуждаю людей, я понимаю, что им нужно время — пока у нас разные уровни сознания и восприятия. Но я к этому отношусь абсолютно спокойно. Я знаю, что мое воплощение на Земле очень непростое, я должна привнести в этот мир много любви и помощи.

Часто возникают вопросы: а благо ли это, а с добром ли они к нам? Все зависит от нас самих. Сейчас именно тот момент, когда каждый должен спросить себя: почему и зачем я здесь, что бы мне сделать полезного для Земли, чтобы не быть просто потребителем.

Ведь 90% нашего населения заняты сплошным потребительством! Я не хочу жить в таком агрессивном мире. Я хочу новый мир, осознанный, где люди будут мыслить и поступать иначе, объединившись в любви, доброте, уважении друг к другу. Всем людям я желаю пробуждения, осознанности и света в душе.

Две встречи Кати с инопланетянами

История № 1. Стук в калитку. Стоят шестеро людей, они держат в руках какие-то записи и говорят: «Здесь живет Катя Чупринина?» Говорю: «Да, это я». Они: «Мы получили информацию, что 9 июня в 21.30 были взяты зубы для эксперимента». Представились уфологами.

Через пару недель после этой истории я ехала в автобусе и поняла, что слышу мысли людей. Это появляется неожиданно для меня в любой момент. Иногда я просто знаю все. Так, я сказала сестре, где и когда она познакомится с будущим мужем. Или бывает, что я вижу энергию ребенка, который скоро родится.

История № 2. Летающие тарелки вижу часто. Я их снимаю на видео, они просто следят за мной. Я мужу и дочери говорю: «Если вдруг исчезну, то вы знаете, где я». Однозначно понятно, что за нами наблюдают.

«Ну-ка, все вместе!»

Воскресенье/17.45

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