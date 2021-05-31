«Ломал пальцы»: Роман Курцын рассказал о сложностях съемок в сериале «Ле.Ген.Да»

С 31 мая на канале ТНТ выходит новый комедийный сериал «Ле.Ген.Да». Картина рассказывает о бойце смешанных единоборств, поклоннике боевиков 90-х годов, который после предательства коллег возвращается в клуб, где когда-то зарождалась его карьера. Его возглавляет детский тренер героя Григорич (Виталий Хаев).

Парень намерен прославить родной клуб и воспитать будущих чемпионов, которые вернут ему честное имя Легенды. Главную роль в сериале сыграл известный актер Роман Курцын, кстати, чемпион России по армрестлингу. Прекрасная спортивная подготовка не раз помогала Роману на съемках многочисленных фильмов. Так случилось и на этот раз.

Как написал артист в своем Instagram, сериал «Ле.Ген.Да» — это современная история о пути к успеху и принятии себя.

В интервью Teleprogramma.pro Роман подробнее рассказал о своем герое, съемках с актером и чемпионом мира по смешанным боевым искусствам Олегом Тактаровым и травмах, полученных на проекте.

«Мой герой решает сделать из неудачников чемпионов»

— Роман, в одном из своих интервью вы сказали, что в сериале «Ле.Ген.Да» сыграли свою роль мечты…

— Сыграть месседжи боевиков 90-х, на которых выросло наше поколение, — это действительно мечта. После просмотра олдскульных фильмов с Ван Даммом мы выходили на улицу, начинали приколачивать стенки кресел к домам и тренироваться. Это была наша юность.

Помню, как ходил в видеосалоны, смотрел боевики и понимал, что когда-то, в ближайшем будущем окажусь на месте этих артистов. И я уверен, мы пошлем новому поколению месседж, что надо заниматься спортом, быть сильным, уметь постоять за себя и осуществлять свою мечту.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем герое.

— Я играю бойца MMA, который должен был перейти в UFC и стать абсолютным победителем. Для этого имелись все предпосылки – 23 победы и ни одного поражения. Мой персонаж – легендарная личность. Но потом он стал тренировать безнадежных ребят – тех, кто совсем не имеет шансов в боевых искусствах. И он решает сделать из неудачников суперчемпионов.

— Вы ведь тоже открыли в Ярославле клуб, где тренируются будущие чемпионы…

— У меня есть школа каратэ. Мы берем людей от четырех лет и до бесконечности, и как мне кажется, ставим их на правильный жизненный путь. К нам приходят очень много родителей и просят смотивировать своих детей, чтобы они отложили планшеты в сторону.

— Возможно, в сериале снялись представители вашей школы?

— Мой сенсей Анатолий Вулканов и мой друг и тренер Леша Карпов. Мы идем по жизни вместе, проводим тренировки. Анатолий играет моего противника в том чемпионате MMA, который проигрывает мой герой. Мы вместе ставили драку в стилистике боевиков 90-х годов. А Леша воплощает образ реконструктора, к которому отправляется наша группа для того, чтобы пройти тренировку.

— В трейлере сериала мы видим вашего героя с обнаженным торсом, который собирает по залу носки под руководством персонажа Виталия Хаева. Что это за эпизод?

— После крупного поражения мой герой, пытающийся заглушить свое горе вискарем, приходит в то место, откуда все начиналось. А там работает его первый тренер. Вот так он возвращается в свой родной клуб.

— А с Виталием Хаевым доводилось пересекаться на съемках других картин?

— Мы вместе работаем не первый проект. Он потрясающий! Очень люблю Виталия как актера и как человека. Он настолько порядочный, приятный и дружелюбный, что таких людей сейчас встречаешь очень редко.

«Я получил много травм»

— Какая сцена далась вам тяжелее всего?

— Весь проект был сложный. Это же трюковой боевик. Я получил много травм, трещины в бедре, сломал пальцы на руках. Но такие сложные моменты всегда забываются, а остается то, что зритель видит на экране. Кроме того, я являюсь продюсером экшн-сцен, над которыми работала моя команда. Это действительно моя гордость.

— Кого из представителей боевых искусств вы сами считаете легендой?

— В одной из наших серий снимался Олег Тактаров. Это действительно выдающаяся личность, «Русский Медведь», как его еще называют. И появиться с ним в кадре, поставить бой и просто поспарринговаться – это дорогого стоит. Нам удалось привлечь в наш сериал настоящую легенду.

— Сколько времени вы уделяете тренировкам, чтобы иметь такую потрясающую спортивную форму?

— Каждый день – от сорока минут до двух часов. Кстати, сейчас я готовлюсь съемкам в новом боевике, по шесть часов провожу на стрельбище. Столько времени длится тренировка.

Первая серия многосерийного фильма «Ле.Ген.Да» появится на канале ТНТ уже 31 мая, в 20: 00

Смотрите также: