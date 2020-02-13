«Присылали тесты на беременность и воровали белье»: Роман Курцын о любви поклонниц и девушках-пампушках

Жизнь актера Романа Курцына пролетает между съемочными площадками и спортзалами: парень успевает сниматься сразу в нескольких проектах, поддерживать себя в отличной форме и виртуозно выполнять трюки, от которых стынет кровь.

Да-да, это все про про накаченного красавчика из сериала «Фитнес», который совсем скоро стартует на телеканале «Супер».

В жизни Роман очень сильно отличается от своего персонажа на экране. Например, ему не нравятся девушки модельной внешности, а еще он купается в проруби и любит погонять на автомобиле. Обо всем этом популярный актер рассказал в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

— Роман, начнем с вашей формы, а потом перейдем к творчеству. Что нужно сделать мужчине, чтобы обладать похожей фигурой?

— Спорт и еще раз спорт. Чтобы сохранять форму — нужно тратить больше, чем употребляешь — это все про еду и диеты.

Что касается тренировок, то в двух словах не скажешь. Поэтому мы решили запустить свой канал на YouTube. Вместе с тренером Алексеем Карповым, он играет в «Фитнесе» охранника Беллы, отвечаем на вопросы подписчиков. Рассказываем, как набрать мышечную массу, как сбросить вес, как вести активный образ жизни, как радоваться жизни. В общем — о самом актуальном.

— Каков формат канала и почему нужно подписаться?

— Канал называется Na Dobre, мы запустились в январе, пока несколько тысяч просмотров. Снимаем нашу жизнь, тренировки, еду.

Ходим в гости к медийным личностям, актерам, спортсменам. Скоро снимем серию тренировок с Соней Зайкой. А еще рассказываем, как ходим купаться в проруби. Мы это делаем почти каждое воскресенье, и все желающие могут к нам присоединиться.

— А где купаетесь?

— Где придется, в основном в Ярославле. Но иногда меняем адреса, об этом сообщаем на канале. Там же можно найти информацию о тренировках и присоединиться.

— То есть любой желающий может написать вам: «Роман, можно я с вами

пойду купаться?»

— Да-да! Мы вообще открыты для диалога. Стараемся анонсировать, где мы тренируемся, и очень много народа приходит.

Допустим, есть клубы, в которые мы ходим тренироваться. Делаем анонс, что завтра мы по такому-то адресу, и ребята приходят. Кто-то с нами занимается, кто-то просто сфотографироваться.

Нам по кайфу простое общение, главное, мне кажется, от всего получать удовольствие. Если тебе не комфортно в своем теле или ты хочешь что-то поменять, значит нужно делать.

— Вы согласны, что проходит время худышек с модельными параметрами? Вам какие девушки больше нравятся?

— Я никогда не любил худышек и модельную внешность тоже не люблю. Высокие и худые девчонки – это не про меня. Мне нравятся дамы с формами, спортивные и позитивные.

Спортивный — это вовсе не значит, накаченный, с идеальными формами. Вот у меня формы, но я в сравнении с ребятами, которые в нашей команде каскадеров, просто нервно курю.

А многие из них имеют лишний вес, но это не показатель. Так и с девушками, главное — уметь владеть своим телом.

— Какая из ваших работ самая любимая?

— «Желтый глаз тигра». Это была жесткая отрицательная роль Человек сошел с ума, он хочет убить свою 12-летнюю дочь. Там столько эмоций, чувств. Никто из зрителей не ожидал от меня. Еще знаковый фильм — «Гуляй, Вася 2», он скоро выйдет на экраны. Во второй части мой герой становится новым, настоящим героем. В первой части он говнюк, а во второй будет классным парнем, который ради любви готов на подвиги, и участвует в чемпионате по боям без правил. Он выбрал трудный путь ради любви: стать богатым, знаменитым, завоевать сердце любимой.

— Довольны всеми своими ролями или есть те, которые не очень нравятся?

— Есть проекты среднего качества, порой не всегда были хорошие роли. Но ни за одну из них мне не стыдно. Я выкладываюсь на сто процентов, никогда не халтурю и не возьмусь за роль, если я не могу оправдать действия персонажа. Я должен конкретно понимать, почему он поступил так или иначе. Если эти пазлы складываются, можно соглашаться. При этом неважно, положительный или отрицательный герой. Если не складываются, то нет смысла работать, получится плохо.

— Помните, на что потратили гонорар за первый проект?

— Купил машину, это была Subary. Я вообще «субарист» заядлый, у меня были все модели. Кстати, первая моя машина была «Ока», я ее купил еще студентом, а потом сел на турбированную «субару», и дальше только они. Сейчас тоже в гараже стоит, хотя по городу стал ездить на больших «американцах». А «субару» — чтобы погонять».

— Наверное, у вас отбоя нет от внимания женщин. На какие хитрости идут поклонницы?

— В моей жизни были тесты на беременность, присылали и фотографии детей. Говорили, что это мой сын. Обклеивали машины стикерами с любовными записками и раскрашивали помадой, и воровали нижнее белье. А когда только начинал сниматься, то предлагали деньги. Сколько — не помню, но уверен, что если бы просил, то торговаться не стали.

— Вы хотели бы поучаствовать в каком-то шоу?

— Меня часто зовут, но на это надо время. И я, опять же, азартный человек и ненавижу проигрывать. И к тому же у меня постоянный съемочный проект, по 8–12 картин идет. Некогда.

— Сейчас очень нашумевшая тема о китайском вирусе. Как-то следите за событиями, меняете свои графики?

— Нет, я считаю, если уж суждено, никуда от этого не деться. Мне кажется, что больше раздувают, чем есть на самом деле. От гриппа умирает не меньше людей. Важен иммунитет, поэтому необходимо следить за своим здоровьем, закалять организм.