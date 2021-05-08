«На плечах любимого»: Анастасия Волочкова нашла новое место для своего легендарного шпагата

Балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять общественность, выбирая все новые локации для своих невероятных шпагатов на Мальдивах.

Если когда-то Анастасия демонстрировала свою потрясающую балетную растяжку и разворот стопы у мальдивских пальм, цветущих кустов и просто на пляже, то теперь в качестве декора служит мужчина.

Возлюбленный Анастасии Волочковой по имени Олег безропотно терпит все эксперименты балетной дивы над собой. В Instagram звезда поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей в шпагате на плечах у мужчины.

«На плечах любимого», — подписала фото Анастасия Волочкова.

Правда, позже она почему-то его удалила. Вероятно, она и сама не всегда в силах любоваться столь мощной эстетикой своего тела.

Но зато блондинка поделилась другим, не менее эпатажным снимком, на котором Олег держит Анастасию, делающую гимнастическое упражнение, на руках.

«Как вам, девочки?! Вас многие и часто ли так носят на руках?! Да еще и на Мальдивских берегах. А вот вам и долгожданный Олег!» — подписала фееричный кадр Волочкова.

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