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«На плечах любимого»: Анастасия Волочкова нашла новое место для своего легендарного шпагата

Балерина продолжает свои эксперименты на Мальдивах.

«На плечах любимого»: Анастасия Волочкова нашла новое место для своего легендарного шпагата
Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Балерина Анастасия Волочкова продолжает удивлять общественность, выбирая все новые локации для своих невероятных шпагатов на Мальдивах.

Если когда-то Анастасия демонстрировала свою потрясающую балетную растяжку и разворот стопы у мальдивских пальм, цветущих кустов и просто на пляже, то теперь в качестве декора служит мужчина.

Возлюбленный Анастасии Волочковой по имени Олег безропотно терпит все эксперименты балетной дивы над собой. В Instagram звезда поделилась снимком, на котором запечатлена сидящей в шпагате на плечах у мужчины.

«На плечах любимого», — подписала фото Анастасия Волочкова.

Правда, позже она почему-то его удалила. Вероятно, она и сама не всегда в силах любоваться столь мощной эстетикой своего тела.

Анастасия Волочкова ради шпагата забралась на плечи к Олегу
Анастасия Волочкова ради шпагата забралась на плечи к Олегу. Фото: instagram.com/volochkova_art/

Но зато блондинка поделилась другим, не менее эпатажным снимком, на котором Олег держит Анастасию, делающую гимнастическое упражнение, на руках.

«Как вам, девочки?! Вас многие и часто ли так носят на руках?! Да еще и на Мальдивских берегах. А вот вам и долгожданный Олег!» — подписала фееричный кадр Волочкова.

Анастасия Волочкова и ее возлюбленный Олег
Анастасия Волочкова еще и вот так умеет. Фото: instagram.com/volochkova_art/

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