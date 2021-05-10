Сергей Безруков о странном явлении на съемках сериала «Обитель»: «В сцене разговора о Боге налетела гроза»

Артист также рассказал Teleprogramma. pro о съемочной команде и о том, что помогает ему не терять присутствия духа в дни невзгод.

С 10 мая на канале «Россия» (с 30 апреля на Интернет-платформе «Смотрим») стартует показ исторической драмы «Обитель» режиссера Александра Велединского по мотивам одноименного романа Захара Прилепина.

Действие картины разворачивается в Соловецком лагере после окончания Гражданской войны. По сюжету в лагерь, которым руководит Федор Эйхманис, ставящий эксперимент по «перевоспитанию человека», попадает 27-летний студент Артем Горяинов (Евгений Ткачук).

И с этого дня Артем должен выжить в невыносимых условиях голода, каторжных работ и произвола начальника Соловков, верящего в свою идею построения новой цивилизации в лагерных стенах. Ситуация усугубляется после того, как студент начинает испытывать нежные чувства к любимой женщине Федора Эйхманиса…

Роль демонического начальника Соловков сыграл Сергей Безруков, который в интервью Teleprogramma.pro рассказал о трагедии своего героя, мистике на съемочной площадке и поделился планами на лето.

«Мой герой – человек со своими убеждениями»

— Сергей Витальевич, вы играете очень противоречивого, сложного человека, имеющего реального прототипа, – начальника Соловецкого лагеря Федора Эйхманса. Как готовились к роли? Что для вас было самым сложным при работе над этим образом?

— Безусловно, я изучал биографию моего героя, благодаря чему в сериале и появились некоторые сцены в авторском прочтении Саши Велединского романа Захара Прилепина «Обитель».

Федор Эйхманис –начальник Соловецкого лагеря, убежденный чекист. Он ставит лагерный эксперимент по «перековке» заключенных, обращается с ними, как с любимой игрушкой. И не сомневается в своем праве решать судьбы тысяч людей, хладнокровно подписывая расстрельные списки.

Однако при всей своей жестокости, мой герой ни в коем случае не маньяк-убийца. Это человек идейный, принципиальный и деятельный, отдавший свою жизнь революции, который по-своему понимает значение благ для всего человечества. Личность со своими убеждениями: «Кто не с нами, тот против нас». Такими как раз были многие люди, вершившие революцию в 1917 году.

Один из самых важных эпизодов в фильме для меня посвящен памяти первой жены Федора Ивановича. Согласно историческим сведениям, с 8 по 9 июля в Алма-Ате в 1921 году произошел сход селевого потока, в котором погибла его супруга. И мы сняли эпизод, когда мой герой напивается, вспоминая те трагические события. Он и сам тогда чуть не погиб, был ранен, пострадала его рука. Поэтому это человек с очень серьезным внутренним опустошением.

Еще одна значимая сцена для меня – это сцена расстрела Федора Эйхманиса. Работая над ролью, я хотел «заглянуть в глаза» этому человеку, когда в 1938 году он был приговорен к казни.

В финале своей жизни он говорит, что: «Мы вроде бы подписали заключительный договор со смертью и все делали правильно». И вот в этот страшный момент на его лице появляется какая-то беззащитная, беспомощная улыбка, смешок и мимолетные вопросы: «Ну как же так? Что я сделал неправильно? Почему все так сложилось?»

Очень сложный и неоднозначный персонаж. И играть его, наверное, было нелегко.

«Мужчина силен своей семьей»

— В одном из своих интервью вы сказали, что в 1920-е годы много людей было сломлено, раздавлено в порошок. Но ведь всегда находились личности, сохранившие в себе человеческие качества даже в самых тяжелых условиях. А что лично вам помогает оставаться сильным человеком в дни невзгод?

— Мужчина как раз силен своею семьей. И что бы ни случалось в жизни, это его надежный тыл. Радуют дети, проекты и совместные работы с женой (режиссер Анна Матисон – прим. ред.). После нашего фильма по повести Сергея Довлатова «Заповедник» мы работаем над киноальманахом «Папы», который выйдет на экраны страны в следующем году.

По аналогии была снята картина «Мамы». (Российский фильм-альманах 2012 года, состоящий из восьми киноновелл, поставленных разными режиссёрами. Лента была посвящена тому, как важно говорить мамам главные слова – прим. ред).

А сейчас же мы обращаемся к папам. И одну из новелл снимает Аня. Это очень трогательная, интересная и полезная история об усыновленном мальчике. О том, насколько это сложно — почувствовать, что он родной человек. И такая задача как раз и ставится перед моим героем. Я играю папу, у которого непростые отношения с этой ситуацией, но назвать приемного ребенка сыном – это серьезный вызов для него.

Вообще, эта тема хороша знакома нам с Аней, поскольку мы с женой помогаем фонду «Подари одну жизнь». Я записываю анкеты, рассказывая о детях в надежде на то, что они когда-нибудь обретут собственную семью. И мы искренне радуемся, когда ребенок действительно находит своих родителей. Ситуация, при которой столько детей остается в детдомах, конечно, ненормальная для нашей страны. И я думаю, что цивилизованное общество как раз и отличается тем, что в нем нет беспризорников. Все ребята — там в семьях. И я искренне желаю, чтобы так и было и у нас.

«Когда мы говорили о Боге во время съемок, налетела гроза»

— Где проходили съемки многосерийного фильма «Обитель»?

-Под Выборгом. В картине очень много компьютерной графики, но в же время есть и замечательная фактура.

Соловецкий лагерь снимался в Кирилло-Белозерском монастыре. Там прекрасные живописные места, где природа напоминает место действия романа и нашей картины. Поэтому зритель практически не найдет отличий. Настолько все похоже…

— Материал, в котором вы снимаетесь, очень сложный, затрагивающий важные исторический период и непростые события. Ощущали ли вы, будто вам кто-то помогает сверху? Случались ли какие-то необъяснимые, мистические истории во время съемочного процесса?

— В фильме есть сцена, когда мой герой говорит монаху (эту роль играет Юрий Кузнецов), что он боится начальника лагеря больше, чем Бога своего, и задает собеседнику вопрос: «Что вы можете противопоставить нашей пролетарской правде?» Монах же его спрашивает: «Вот ты, когда родился, Федор Иванович, от рождества Христова? (Это очень важные и точные слова)

И во время съемок этого эпизода в считанные секунды налетела гроза, хотя ранее на небе светило солнце. Причем, с моей стороны еще было светло. А вот за спиной Юры буквально за несколько мгновений набежали грозы.

И в этих кадрах вы увидите черное небо. Более того, после завершения этой сцены гроза прошла мимо. То есть она возникла за спиной у Юры, постояла и исчезла. Что это такое, я не знаю… Но это было настолько страшно и очень эффектно… Мне кажется, что это состояние по своей атмосфере очень подходило для нашей сцены.

«Летом снимаюсь в нескольких проектах одновременно»

— В Интернете высказывается мнение, что сериал обязательно будут пересматривать. Как вы думаете, почему?

— Над ним трудилась замечательная команда моих коллег, делающих одно большое дело, – совершенно блистательных артистов. И конечно, режиссер Саша Велединский, и оператор Никита Рождественский. Проделана очень серьезная работа. Атмосфера, которая царила на съемочной площадке, отношение режиссера и артистов к материалу, были просто потрясающими. И это, конечно, не сериал, а большое многосерийное кино.

— Сергей Витальевич, как собираетесь провести летние месяцы?

— Лето проведу в работе. Проекты идут один за другим. Сейчас на выпуске спектакль, дальше съемки – причем в нескольких фильмах одновременно.

Верим, что больше не повторится ситуация с самоизоляцией, как это случилось в прошлом году. Хотелось бы везде успеть. Но надеюсь, что все будет хорошо.

Смотрите сериал «Обитель» с 10 мая в 21:20

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