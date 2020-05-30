«Погуляйте на славу»: Козловский и Безруков обратились к выпускникам с напутственными словами

Андрей Малахов решил посвятить свою передачу «Привет, Андрей!» выпускникам, которые в этом году лишились последнего звонка. Его передача стала «Последним звонком» на один вечер. Он пообщался с учителями и артистами. А многие звезды поздравили 11-классников с радостным событием. Федор Бондарчук, Андрея Кончаловский, Юрий Стоянов и другие известные персоны записали для них поздравления с теплыми пожеланиями.

А Сергей Безруков пришел в студию. Актер прочитал стихи и даже спел под аккомпанемент первоклассницы Агафьи Корзун. Он вспомнил, что был выпускником ровно 30 лет назад. Артист признался, что тогда уже готовился поступать во МХАТ к Олегу Табакову. Он пообщался по онлайн связи со своей классной руководительницей Светланой Александровной Степановой. Учительница иностранного языка призналась, что Безруков уже тогда был трудолюбивым и порядочным. Актер также обратился к выпускникам этого года.

«Мне бы очень хотелось, чтобы их профессия, о которой они думают в будущем, совпадала бы с желанием заработать. Это, к великому сожалению, сейчас очень редко совпадает. Сейчас стоит серьезный выбор, даст ли профессия заработать — вряд ли, поэтому они начинают думать. Я желаю, чтобы они занимались профессией по-любви, а это желание совпало с хорошей зарплатой», — высказался артист.

Также впервые появился на телеэкранах после того, как стал отцом, Данила Козловский. Напомним, что возлюбленная Ольга Зуева подарила ему дочку. Он записал послание выпускникам.

«Во-первых, самое главное, я поздравляю вас с вашим праздником! Это замечательный, огромный день в вашей жизни. Получите удовольствие сегодня, погуляйте на славу, аккуратно, без фанатизма, оберегая себя и своих друзей и близких, но получите удовольствие от сегодняшнего дня! Запомните эти секунды, эти моменты, которые возможно будете вспоминать всю жизнь. Я хочу сказать, верьте в себя, в свой талант, потому что каждый из вас является мощной самостоятельно единицей. Найдите свое дело, которому будете посвящать всю свою жизнь. Это очень важно! Вы должны заниматься тем, от чего вас прет!» — сказал актер.

К слову, пока точно не неизвестно, состоятся ли выпускные балы. Однако министр просвещения Сергей Кравцов заверил, что выпускные состоятся.