Звезда «Милиционера с Рублевки» Юрий Грубник: «Когда появляются внуки, понимаешь, почему их любят больше, чем детей»

Несмотря на солидный возраст — 60 лет, народный артист России Юрий Грубник имеет в послужном списке не так много главных ролей. Одна из таких — полковник Олег Иванович Горшков, начальник ОВД Барвиха-Северное в сериале «Милиционер с Рублевки» (приквеле «Полицейского с Рублевки»), с которым уже успели познакомиться зрители ТНТ. При этом артист за карьеру отыграл более полусотни ролей и не считает, что может жаловаться на судьбу.

«Роли любой ценой мне не нужны»

— Юрий, как вы попали в «Милиционера с Рублевки»? Сразу пробовались на роль Горшкова?

— Полтора года назад, когда собрались снимать пилотную серию, сценарист и режиссер Илья Куликов предложил роль Горшкова. Думаю, Илья с самого начала понимает, под кого пишет. Мне кажется, роль легла на меня, мне было легко и уютно.

— Насколько легко чувствуете себя в жанре комедии? Говорят, смешить гораздо труднее…

— Ну, если специально «смешить», то это и правда трудно. А что касается комедийных ролей, то мне нравится их играть. «Милиционер с Рублевки» — это комедия положений, что само по себе доставляет удовольствие. А если моя работа совпадает с тем, как это видит режиссер или автор сценария, то, значит, все замечательно получается. У нас на площадке было радостно: мы с режиссером Полиной Ануфриевой обсуждали сцены, хохотали — словом, большой и веселый процесс.

— Можно ли считать комедии прорывом в вашей карьере? Ведь именно после небольшой, но резонансной роли в сериале «Мылодрама» вам стали доставаться главные роли.

— Я бы не сказал… Тем более там была скромная роль второго, если не третьего или четвертого плана. В «Милиционере…» все же у меня основной персонаж. Так что я бы не стал сравнивать, особенно если сопоставлять нагрузку и число сцен. Но если говорить про «Мылодраму», то я очень люблю этот проект. Небольшая, но такая приятная роль автора Кота Кокоса (смеется)…

— Потрясающая! Вы же понимали, как работает контраст — ваше доброе лицо и Кот Кокос, Мышь Гашиш?

— Ну конечно. Все это было заложено в сценарии, и сразу мне понравилось. Забавно и интересно. Серьезный смысл, связанный с названиями наркотиков, если честно, в это не вкладывал. Скорее это была отличная возможность в 60 лет поиграть в какую-то веселую молодежную историю.

— У вас более 50 ролей, но больших среди них совсем немного. Почему так, вы размышляли? Почему широкий зритель раньше вас совсем не знал?

— Я спокойно отношусь к этому. Когда надо прийти большой роли, тогда она и придет. У меня нет внутренней установки получать их как можно чаще и любой ценой. А потом я работаю в театре, и там жаловаться не на что. Что касается кино, предлагали что-то — иногда соглашался, иногда отказывался. Был хороший сериал про врачей «Страна 03» (фильм показали в 2015 году на Первом канале. — Ред.) с большой ролью, но этот проект прошел незаметно.

— Вы — народный артист России, востребованы, как сами говорите, в театре, но все же нет ли ощущения недореализованности, недооцененности?

— Нет, наверное. Мне достаточно того, что есть сейчас. У меня есть театр, в настоящий момент снимаюсь в большом проекте «Гелий-3», очень интересное кино. Такая вот работа. В этом и есть специфика профессии — сегодня работа есть, завтра нужно ждать. Поступают предложения — надо соглашаться.

«С вакциной спокойнее»

— Вы работаете в подмосковном театре?

— Да, Московский областной театр драмы и комедии. Стационар находится в Ногинске, где я и живу. После Щепкинского театрального училища поступил в этот театр — нас, четверых однокурсников, отобрали. С тех пор и работаю. Сорок лет…

— Сложно себе представить такой уровень преданности. Неужели не хотелось покорять Москву, Питер, Голливуд?

— Ну как? Все хотели. Но мы жили в другое время — когда, для того чтобы попасть в столичный театр, нужна была московская прописка, иначе даже не рассматривали. А вот в Ногинске предложили место. Конечно, всем хотелось остаться в Москве. Но после института была армия — служил в ПВО, тоже в Московской области. Случайно так получилось. Повезло. Затем вернулся в театр: семья, дети пошли. Жизнь так и течет — думаешь, мол, ладно, сначала отслужу, потом буду искать варианты, а потом начинается семейная жизнь, прирастаешь, и не хочется ничего менять. Зачем в таком возрасте? Переходишь уже в другую жизненную категорию, где несколько иные требования.

— Семья у вас большая?

— Да, и театральная. Мои родители — артисты, жена окончила сценографический факультет Школы-студии МХАТ, дочь — актриса театра «Содружество актеров Таганки», зять — оттуда же. Есть два замечательных внука. Старшему Ярославу в августе будет шесть. Младшему Димке скоро исполнится полгодика.

— Каково вам в роли деда?

— Класс! Когда появляются внуки, начинаешь понимать, почему их любят больше, чем детей. Свои дети уже взрослые, растут немного как трава, сами по себе. Поэтому и любишь больше внуков. Трепетнее воспринимается.

— Что занимает ваше время, кроме театра и семьи? Рыбалка, футбол?

— Да, вот футболом я увлекался. Даже играл в детском клубе. Он остался со мной на всю жизнь. Болею за киевское «Динамо», поскольку сам — киевлянин. Конечно, сейчас такого трепета, как раньше, уже нет: когда ждали каждый матч, ходили на стадион…

— В каком возрасте вы переехали из Киева в Москву?

— Я в 16 лет переехал в Москву и поступил в Щепку. Оттуда уже нас и распределили в Ногинск.

— Впереди лето, есть планы, как провести отпуск?

— Не такой длинный у нас отпуск, но иногда получается. Мы с женой обычно ездим в Германию — под Ганновером у нее живут родственники. Правда, последние два года не получалось — пандемия. Ну и если удается выбраться на море хотя бы на недельку, тоже замечательно. Так что ждем, что разрешат, что запретят, куда можно будет полететь.

— Кстати, что думаете о вакцине?

— Мы с женой привились. В феврале и марте. Уж не очень знаем, что это за вакцина и насколько помогает, но с ней, конечно, поспокойнее. Все-таки два маленьких внука, мы их очень любим и рисковать не хотим.

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