«Милиционер с Рублевки»: как киношники искали молодого Бурунова и делали ремонт в настоящем райотделе полиции

Сериал «Милиционер с Рублевки» выходит на экраны 12 апреля. Долгожданная премьера на ТНТ унесет зрителя в 90-е годы, когда Володя Яковлев, начальник ОМВД «Барвиха-Северное», и Маша Гудкова, начальник следствия, только-только закончили учебу и стояли на страже закона и порядка.

Teleprogramma.pro поговорила с Артемом Сучковым, именно он играет Сергея Бурунова в молодости, и Ольгой Виниченко, рассказавшей историю героини Юлии Богатиковой.

А режиссер Полина Ануфриева поделилась, как съемочная группа попала в настоящий отдел полиции и где доставали форму для героев.

Полицейский участок из 90-х

Во времена съемок было проблематично передвигаться по стране в поисках подходящих локаций. Сказались коронавирусные ограничения, но, хорошенько покатавшись по отдаленным районам Москвы и Подмосковью, продюсеры подыскали идеальные места.

Отдел полиции, в котором служит молодой Володя Яковлев и Маша Гудкова, находится на востоке Москвы.

«Оно до сих пор функционирует, правда, не полностью, в процентов на 10-20%. Там работает несколько кабинетов. Мы нашли его перед съемками полота, тогда требовались только кабинеты главных героев и дежурная часть», — делится режиссер Полина Ануфриева.

Локация оказалась идеальной. В итоге было решено снимать в этом райотделе весь сериал. Согласовали моменты с МВД и принялись за подготовку. В здании полноценно сделали ремонт, который соответствует духу истории. Пока на объекте сохла краска и монтировался свет, подбирали актерам милицейскую форуму.

«Часть взяли в аренду, а для главных героев, конечно, шили на заказ, чтобы все было по фигуре и хорошо, красиво смотрелось в кадре», — поделилась Ануфриева.

Знакомьтесь — Владимир Яковлев

Молодого Владимира Яковлева сыграл Артем Сучков. Актер поделился что, получил невероятное удовольствие не только от съемок, но и от подготовки к ним. А вот с Буруновым лично общаться еще не доводилось.

«Я пересмотрел почти всего «Полицейского с Рублевки» и сериал «Мылодрама», в общем прекрасно провел время! Затем начались читки сценария с Ильей Куликовым и Полиной Ануфриевой, на которых стало понятно, в каком направлении нам, актерам, двигаться. Пара тренировок с каскадерами — и начался съемочный процесс», — рассказывает Артем.

Все, кто смотрел «Полицейского с Рублевки» знают, что начальник ОМВД «Барвиха-Северное» не лезет в карман за острым словом, у него всегда целый набор колоритных высказываний.

«Да, теперь я их тоже знаю и мне непросто удержаться от их использования в быту. Очень редко бывает, когда ты получаешь невероятное удовольствие от точно произнесенной реплики, раньше я почти не сталкивался с этим, но сценарии Ильи Куликова — это отдельная вселенная. Точно произнесенный текст помогает, направляет и у тебя не возникает никаких вопросов, как это играть», — делится актер.

А вот каких-то сложностей на съемочной площадке он припомнить не мог, только отметил, что «играть молодого Яковлева очень энергозатратно».

«Были непростые смены, после которых, приходишь домой и просто ложишься на ковер. Мой герой импульсивен, экспрессивен, неуравновешен, а когда на это все накладывается наша непостоянная московская погода, работать становится еще интереснее. Но на следующее утро ты снова полон сил и готов придумывать додумывать и вообще получать удовольствие от процесса», — заключил Артем.

Знакомьтесь — Мария Гудкова

Его напарницей станет знакомая зрителю Мария Гудкова, начальник следствия в ОМВД «Барвиха-Северное».

Когда стали искать кандидатуру на роль недалекой Гудковой, то выбор сразу же пал на Ольгу Виниченко, а все благодаря того, что вживаться в образ персонажа она начала еще до первых проб.

«Я сразу поняла, что Гудкова – довольно своеобразный персонаж, и его надо попробовать изобразить оригинально. Поэтому я взяла на пробы сахарную пудру – это у меня был аналог порошка, который она в сериале вдыхает. В общем, полностью вжилась в роль еще на пробах, все посмеялись, и так я в итоге оказалась в сериале», — делится Ольга. Она так прониклась Гудковой, что пыталась «играть не просто какого-то следователя-торчка, а найти в этой героине что-то человеческое». «Я таких людей в жизни встречала, поэтому старалась понять, что Гудкову интересует, что ей нравится, что у нее вызывает эмоции. На съемочной площадке я настолько сливалась с образом, что дома меня даже муж просил оставлять Гудкову за порогом», — говорит Ольга.

В отличие от Артема Сучкова, Ольга Виниченко не стала пересматривать «Полицейский с Рублевки», чтобы не создать максимально похожий образ.

По ее мнению, персонаж получится отменно, хоть и сильно отличается от оригинала.

«Просто моя еще такая юная и дерзкая, а у Юлии Богатиковой, сыгравшей настоящую Гудкову, повидавшая виды», — делится Виниченко.

Она с теплом вспоминает съемочные дни и работу над проектом, говорит, что получила настоящее удовольствие и от общения с коллегами, и от сценария, и от самого процесса.

«Один из съемочных дней у нас проходил на кладбище! Сами понимаете, местечко не из приятных. И если с тем, чтобы обедать на фоне могил, я еще как-то свыклась, то когда меня попросили в эту самую могилу погружаться… Спасал только юмор как всегда: у нас там один из героев сериала конфеты собирал на кладбище, а я так и в жизни делала. Сказала об этом, все посмеялись, и это даже оставили в итоге», — заключила актриса.

Смотрите «Милиционер с Рублевки» с 12 апреля на ТНТ.

Смотрите также