Чурикова о конфликте Долиной и Карнавал: «На сцене у артиста никто не спрашивает корочку»

В беседе с Teleprogramma.pro телеведущая оценила шансы певицы на победу и прокомментировала конфликт Ларисы Долиной и Вали Карнавал.

Близится международный вокальный конкурс «Евровидение 2021», который пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Букмекеры уже вовсю делают ставки на потенциальных победителей. Яна Чурикова неоднократно комментировала этот проект в качестве ведущей в эфире Первого канала.

Teleprogramma.pro попросила ее оценить шансы на победу Манижи и поговорила на другие злободневные темы, обсуждаемые сейчас в прессе.

«Композиция Манижи – самобытная и сильная»

— Яна, какие у вас прогнозы, относительно выступления Манижи?

— Мы выступаем в полуфинале под номером три. Статистически с этого места меньше проходов в финал. Но во всем остальном я вижу у песни Russian woman потенциал, она не похожа на 70% из того, что есть на конкурсе. Композиция — самобытная и сильная. Манижа хорошо говорит по-английски, не боится общения с зарубежной прессой. Я уверена в том, что хотя бы с точки зрения коммуникации это будет достойно.

— Давайте поговорим на другие обсуждаемые сейчас темы. Режиссер Марюс Вайсберг, собирается снимать ремейк фильма «Ирония судьбы, или с легким паром» с зарубежными артистами. Как относитесь к таким ремейкам?

— Даже интересно. Я бы посмотрела. У Марюса Вайсберга свой определенный авторский почерк, масштаб и размах. Почему нет?

— Если говорить о фильме «Ирония судьбы, или с легким паром» многие сочувствуют Ипполиту. А вы его жалеете?

— Я в этом фильме даже не знаю, кому сочувствовать. Точнее, я сочувствую Наде. Думаю, что у тебя за жизнь, зачем тебе нужно выбирать из двух этих мужчин?

— Вы сами верите в судьбу?

— Судьба – это совокупность хорошо срежиссированных факторов, которые ты заслужил. В этом смысле я, конечно, в нее верю.

«На сцене у артиста никто не спрашивает корочку»

— Чью сторону вы занимаете в конфликте Ларисы Долиной и Вали Карнавал? Согласны ли с тем, что артистом без образования стать нельзя, как сказала Лариса Александровна?

— У артиста никто не спрашивает корочку, когда он оказывается на сцене. Дальше начинается самое интересное. Потому что если артист работает над вокалом, над танцами, то в этом случае мы говорим о профессионализме. Образование – это ладно. Ты появись, но задержись на сцене.

— Как относитесь к поющим блогерам типа Дани Милохина и Вали Карнавал?

— Встретимся в 2022 году. Если кто-то из артистов-блогеров останется в индустрии, вот тогда и поговорим.

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