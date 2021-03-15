Звезда шоу «Точь-в-точь» Анастасия Спиридонова: «Леди Гагу я совсем не чувствовала»

В интервью Teleprogramma.pro певица рассказала об участии в популярном проекте, о любимом дуэте и о концертах после пандемии.

На Первом канале продолжаются выпуски программы «Точь-в-точь», в рамках которой известные артисты перевоплощаются в своих знаменитых коллег по цеху – отечественных и иностранных, ныне живущих и уже ушедших из жизни.

Чтобы превратиться в нужного персонажа, участники шоу приезжают на съемку практически за несколько часов до эфира. Каждый из созданных артистами образов достоин отдельного рассказа.

Например, в одном из выпусков Максим Галкин, входящий в состав жюри, похвалил выступление Софии Ротару, под платьем которой на самом деле прятался Александр Панайотов.

Александр признался в том, что ему было интересно ходить с накладной грудью, в юбке и на высоких каблуках. Мол, в этом есть что-то пикантное, но все же непривычное. Александру доводилось менять и цвет кожи, выступая в образе Рэя Чарльза.

«Темная кожа добавляет гримерам работы. Нужно прокрасить все изгибы, не забыть ни про один участок кожи», — смеется Александр.

Несмотря на все сложности, Панайотов рад своему участию в проекте. Так же как и Анастасия Спиридонова, воплотившая на сцене немало запоминающихся образов: Любови Успенской, Леди Гаги, Тины Тернер и многих других артистов.

Teleprogramma.pro поговорила с исполнительницей об ее участии в проекте и не только.

Про Леди Гагу



— Анастасия, сейчас зрители смотрят программу «Точь-в-точь» на Первом канале с вашим участием. Какой номер дался вам тяжелее всего?

— Самый сложный номер – это, конечно, исполнение песни Леди Гаги. Потому что я бы никогда сознательно не выбрала ее. Для меня это максимальный выход из зоны комфорта. Мне собрали волосы, я надела суперкороткое мини, которое никогда не носила раньше. В номере меня поднимали на землей.

Леди Гага – артистка агрессивная, что мне несвойственно. И приходилось максимально играть, абстрагироваться, представлять себя другим человеком. Морально это было очень непросто. То есть показывая Тину Тернер и Любовь Успенскую, я абсолютно понимаю этих артисток. И, как мне кажется, чувствую их. Но Леди Гага – это тот персонаж, которого я не чувствую совсем, поэтому изобразить ее было очень непросто.

— А вы прибегаете к помощи друзей и знакомых героев, в которых предстоит превратиться на сцене ?

— Первым моим таким образом как раз и была Любовь Успенская. Я к ней прекрасно отношусь и однажды мы даже спели дуэтом. Но что касается нашего проекта, я побоялась с ней советоваться. И сделала свой номер с педагогом по актерскому мастерству. Но потом пожалела, что не посоветовалась с Любовью. Не имея опыта в таком шоу, ты можешь не поймать необходимый баланс и оказываешься на краю. Но бросать себе вызов — это тоже интересно!

«Артисты должны приучать людей снова ходить на концерты»

— Вы говорили о дуэте с Любовью Успенской. А есть ли еще исполнители, с которыми вы с удовольствием выступаете?

— Один из таких певцов — Шарип Умханов. Впервые мы вместе выступили на Дне семьи, любви и верности. Как раз тогда взяли песню «Я люблю тебя до слез», впоследствии набравшую около 12 миллионов просмотров на YouTube. Это было самое популярное видео этого концерта.

Периодически мы выходим на сцену вместе с этой композицией. Мы даже однажды выступали вместе с ней в Кремле и на других концертных площадках.

— Сейчас коронавирус стал понемногу сдавать позиции. И мы видим, что оживляются концертные площадки. 22 апреля у вас запланирован концерт в Ижевске. Как проходит процесс возвращения к концертной деятельности?

— Мы только недавно вышли в продажу. Наверное, сейчас это своего рода эксперимент, потому что билеты продаются плохо. Об этом говорят и все прокатчики. Сейчас очень рискованно выходить в гастрольные туры, но посмотрим. Но если сейчас открыты залы, то почему бы не попробовать что-то сделать?

Кто-то должен делать первый шаг. Артисты должны возобновлять свою деятельность, приучать людей снова ходить на концерты, покупать билеты, слушать живое исполнение с участием музыкантов. Я считаю, что уже пора возрождать эту традицию. И тем радостнее видеть в зале зрителей. Потому что в прошлом году концертов практически и не было. Но будем надеяться на лучшее!

Ну а пока смотрите шоу «Точь-в-точь» с участием Анастасии Спиридоновой каждое воскресенье на Первом канале.

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