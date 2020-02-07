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Финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова зашла в клетку к живым львам

По признанию певицы, экстремальный отдых сблизил их с супругом.

Финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова зашла в клетку к живым львам
Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова. Фото: личный архив

Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова похвасталась шикарным отдыхом на Маврикии. Порталу Teleprogramma.pro победитель первого сезона проекта «Три аккорда» на Первом канале рассказала, что они с супругом завели традицию регулярно отмечать дни рождения на отдыхе.

На этот раз праздник застал пару на острове, где практически нет русских. За те 10 дней, что влюбленные провели там, они не встретили ни одного соотечественника.

Анастасия Спиридонова с мужем. Фото
Анастасия Спиридонова с мужем. Фото: личный архив

Наибольшее впечатление на Спиридонову произвели невероятно красивая природа и экстремальный отдых. Сначала Насте показалось, что Маврикий — самое спокойное место на земле, однако остров достаточно быстро продемонстрировал и другие стороны своей сущности.

Анастасия Спиридонова. Фото
Анастасия Спиридонова. Фото: личный архив
Анастасия Спиридонова с мужем. Фото
Анастасия Спиридонова с мужем. Фото: личный архив

«Под ливнем мы катались на квадроциклах на самом краю скал. Волны бьются о камни, ты едешь по тростниковым полям, грязь в лицо, вся одежда грязная. Сначала надеваешь дождевики, почти тут же понимаешь, что они ни от чего не спасают, снимаешь их и едешь дальше. Это было невероятным выбросом эмоций! Ощущения — как в компьютерной игре, и кажется, тебе ничего не страшно», — отметила она.

Анастасия Спиридонова. Фото
Анастасия Спиридонова. Фото: личный архив

Помимо катания на квадроциклах Спиридонова позволила себе и другие риски — певица не побоялась войти в вольер с живыми львами. Настя отметила, что вряд ли согласилась бы повторить эксперимент, особенно если посмотрела бы, как проходит процесс знакомства ранее.

Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова поцеловалась с мужем в клетке у льва. Фото
Финалистка шоу «Голос» Анастасия Спиридонова поцеловалась с мужем в клетке у льва. Фото: личный архив

Артистка отметила, что отпуск помог ей вновь почувствовать особую близость с супругом. Новое место подарило ей невероятные эмоции, которые ей очень хотелось разделить с возлюбленным. Спиридонова призналась — теперь она знает, что с этим мужчиной может отправиться хоть на край света, а это говорит о том, что поездка однозначно того стоила.

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Анастасия СпиридоноваГолосМаврикийСпиридонова новостиСпиридонова отпускТри аккорда
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Финалистка «Голоса» Анастасия Спиридонова зашла в клетку к живым львам
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