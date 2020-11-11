Банщикова призналась, какие плюсы в жизни ей дала роль в сериале «Ищейка»

Роль Александры Кушнир в сериале «Ищейка» принесла Анне Банщиковой большую популярность. Ее не только узнают на улицах, но и рады везде видеть. Например, в Геленджике, где проходят съемки, пытаются даже накормить и угостить чем-то вкусным. Кроме этого, Анна вспомнила забавный случай, когда ее гримеру в местном магазине продавцы не отдали тональный крем нужного тона и марки, сославшись на то, что остались только пробники. А когда Банщикова сама наведалась в отдел косметики, ей с радостью продали все пробники. А все потому, что узнали любимую актрису. Об этом актриса рассказала в интервью «7Дней.ru».

«Благодаря Кушнир я живу практически при коммунизме — мне все двери открыты», — цитирует издание актрису.

Недавно съемочная группа «Ищейки» приступила к работе над шестым сезоном сериала. А телезрители тем временем совсем скоро смогут увидеть на своих экранах только пятый.