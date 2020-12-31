«Загугли звезду»: Стас Михайлов — о свадьбе с женой, невесте сына, пластике и ситуации с уволенным гитаристом

Певец Стас Михайлов – один из главных покорителей женских сердец на постсоветском пространстве. Уроженец Сочи, он прошел множество испытаний на пути к признанию.

Очень долго артист пытался пробиться на музыкальный Олимп. И вот однажды Бог дал ему все: возможность выступать на сцене, любимую жену, детей, обожание зрителей.

В эти праздничные дни Стас Михайлов стал гостем рубрики Teleprogramma.pro «Загугли звезду» и ответил на самые частые запросы Интернета. Может быть, эти ответы и помогут вам вывести формулу его успеха.

Где родился

Родился и вырос в Сочи. И все определяющие события в моей жизни прошли именно в этом городе. Я учился в Сочи вплоть до десятого класса.

Где учился

Ну, а потом неожиданно для меня (я предполагал, что сразу начну петь и стану известным) был год учебы в Минском училище гражданской авиации. В разные годы я искал себя, также немного проучился в Киевском институте гражданской авиации (в его филиале, в Ростове).

Но именно в армии сформировались мои представления о том, чем я хочу заниматься в дальнейшем. Два года служил в Ростове. И там я четко понял, что хочу петь. Не знал, как я буду это делать, но петь хотел.

Кто родители

Это мои самые замечательные любимые люди. Слава Богу, они живы и здоровы. Дай Бог им здоровья!

Начнем с папы – Михайлова Владимира Борисовича. В 1962 году он по распределению попал в Адлер и сразу полюбил этот город. Приехал туда с молодой, красивой девушкой – моей мамой.

Мама Людмила Васильевна до свадьбы имела фамилию Михайлина, а после свадьбы взяла фамилию мужа – Михайлова.

Все эти годы они живут в Сочи, любят этот город. Там на свете появилось двое детей. Это мой старший брат, которого уже нет на свете, (вечная ему память), и ваш покорный слуга.

Мама по образованию медсестра, всю жизнь она посвятила этой профессии. Папа – бортмеханик, которому посчастливилось работать и за границей.

Сколько детей

Вместе с женой у нас шесть детей. Два ребенка было у меня до брака, и два у нее. Потом в нашем союзе появилось еще двое детей. Начнем с самых маленьких и перейдем к старшим: Мария, Иванна, Дарья, Никита, Ева, Андрей.

Все дети у нас дружные. И все они, на мой взгляд, найдут себя и состоятся как личности, что не вызывает у меня сомнения. Андрею уже определился с выбором, он живет в Лондоне. Встречается с замечательной девушкой, скоро у них свадьба. Она гречанка. По своему менталитету, уму, складу характера они уже больше европейцы.

Остальные дети находятся с нами. Правда, Евочка учится в Лондоне. Но в связи с пандемией сейчас с нами.

Кто жена

Самое романтичное в нашей истории – это все-таки свадьба, которую я до сих пор вспоминаю. Сделать что-то подобное сейчас было бы невозможно.

Но помогло стечение обстоятельств. Какой интересный нашелся замок, как было все организовано, какие замечательные были гости, как все прошло на одном дыхании. Хотя свадьба длилась три дня. И это было самое незабываемое событие для нас.

Тогда у меня еще не было возможности зарабатывать на начальную жизнь артиста. Но оказалось, что не количеством денег ты можешь осчастливить свою жену, а каким-то необычным проведением этого мероприятия.

Потому что мы мало акцентировали внимание на самом моменте, как сделать свадьбу, то есть прийти и расписаться в загсе. Это все обыденность. А вот путешествие запомнилось. И у гостей остались очень сильные впечатления от него.

Увольнение гитариста

Никакого скандала не было. Просто человек отказался ехать на работу, которая показалась ему низкооплачиваемой.

И самое главное, у Славы Маркеса были свои планы. Но Бог ему судья. Раньше я не замечал за ним ничего плохого, и у меня не было никаких мыслей по поводу его увольнения.

Уже тогда мои артисты работали на сдельной оплате. Они сами выбрали такой способ, поскольку если все перевести в количество концертов, то он значительно удобнее. А вот получать постоянный оклад становится невыгодно. Я принял такие условия, и так работает весь коллектив.

Что же касается Славы Маркеса, то в любом деле человек либо проходит испытание, либо нет. И когда он попросился обратно, я взял его на работу. А вот второй раз он уже подвел меня.

На ум тут же приходит учение моих старших товарищей о том, что человек, предавший один раз, сделает это снова. Хочется только пожелать ему, чтобы он себя нашел, поскольку он артист. А для артиста быть нужным как музыканту очень важно.

Пластика

Я не буду сейчас корчить гримасы и показывать, какая у меня мимика, двигается ли лоб. Даже будучи публичным человеком, мне не придет в голову кому-то давать советы, разбираться, используют ли ботокс мои коллеги, или же накачивают губы.

Мы меняемся, а не стоим на месте. Кому-то не нравится моя борода, кому-то – прическа. А мне, кстати, — ничего, нормальные волосы. Был лысым – тоже было плохо, отрастил волосы – лучше бы оставался лысым.

Я не слушаю и не читаю про себя ничего. Если бы я реагировал на каждое высказывание в свой адрес, то мне было бы невыносимо жить. Если я кого-то оскорбил своей внешностью, вы, пожалуйста, меня простите. Таких целей не было и нет.

Я один раз в жизни и давно уколол сюда ботокс. Но здесь бровь должна быть ровней. Меньше буду вмешиваться…

Последние новости

В условиях пандемии сейчас сложно строить какие-то планы. Поэтому ценность всего происходящего и моих планов на жизнь – это сама жизнь. Если Бог отведет – жить, любить, писать песни, быть нужным, создавать, творить как творческий человек и как личность.

Самое главное – это то, чтобы мы не растеряли все самое важное, то, что заложено небом и Богом. Я хочу пожелать, чтобы вы жили, любили, вдумчиво относились к своему окружению – к близким и родным людям. Это очень важно, в этом и есть ценность жизни. На этой позитивной ноте хочу поздравить всех с Наступающим Новым годом! Здоровья, радости, любви и многая и благая лета всем вам! Ваш покорный слуга Стас Михайлов.

Teleprogramma.pro присоединяется к поздравлениям певца и поздравляет читателей с Новым годом!

Смотрите также