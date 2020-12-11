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Стас Михайлов стал членом жюри конкурса «Жизнь продолжается»

Победителей творческого состязания выберут по результатам народного голосования.

Стас Михайлов стал членом жюри конкурса «Жизнь продолжается»
Стас Михайлов. Фото: Лариса Кудрявцева/«Экспресс-газета»

Известный вокалист Стас Михайлов вошел в число звезд шоу-бизнеса, поддержавших конкурс «Жизнь продолжается», который проводит Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!».

Смысл этого мероприятия в том, чтобы дать возможность людям, борющимся с раком, заявить о своих творческих способностях. На Интернет-площадке уже второй месяц идет прием работ по разным направлениям. Итоги состязания будут подведены в январе.
Певец Стас Михайлов считает этот проект очень важным, поскольку давно доказано, что искусство имеет целительную силу.

«Недавно даже услышал, что по-разному реагирует организм, когда во время операции включают музыку. Это выше нашего сознания, но каким-то образом это влияет», — уверен Стас Михайлов.

Исполнитель пожелал всем выздоровления и дал обещание, что все работы, присланные на конкурс, будут отсмотрены в обязательном порядке.

Победителей творческого состязания выберут по результатам народного голосования.
Затем лучшие картины и фотографии покажут на выставках, победители конкурса писателей увидят свои работы в печатном виде, одержавшие победу в музыкальном состязании получат возможность записать произведения в студии, а фильмам и видео-работам устроят показ.

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Тэги

google новостиборьба с онкологиейЖизнь прекраснаконкурсонкологияСтас Михайлов