Звезда «Беспринципных» Кристина Бабушкина: «Я не отказалась бы от недвижимости на Патриарших прудах!»

Актриса рассказала, почему влюбилась на площадке в Николая Фоменко и как коронавирус отразился на съемках.

Какие они — люди у которых есть все и даже больше? Где они живут и кому поклоняются? Вопросы все риторические, но часть ответов все же можно найти в новом сериале «Беспринципные» (онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD), что стартовал 14 декабря на ТНТ .

Teleprogramma.pro накануне премьеры пообщалась с Николаем Фоменко, исполнителем роли генерала Хадякова, а теперь беседуем с его киношной женой Валентиной — актрисой Кристиной Бабушкиной.

— Кристина, о чем для вас сериал «Беспринципные»? Это едкая сатира или добрая комедия?

— Это и едкая сатира, и добрая комедия. Прежде всего, это сериал о любви — к семье, к деньгам, к ближнему, о том, как эта любовь проявляется. Я не думаю, что стоит искать в этом какой-то смысл, как у Салтыкова-Щедрина. Это фельетоны, не более того. Но ведь красота и правда в глазах смотрящего, поэтому кто-то, может быть, увидит в сериале своих знакомых, себя или свои проявления. Все может быть.

— Вы снимали сериал этим летом. Пандемия как-то повлияла на съемки? Расскажите про этот опыт.

— Конечно, пандемия повлияла. Сейчас этот фактор невозможно не учитывать. Летом для нас это было в новинку: и то количество тестов на коронавирус, которые мы сдавали каждые 2-3 дня на площадке, и аккуратное ношение маски поверх грима, который надо постараться не смазать, и обработка рук антисептиком…

Сегодня это уже вошло в привычку, а тогда измерение температуры по несколько раз в день и постоянный надзор медицинских работников вызывали недоумение и даже страх. Привыкать к этому распорядку было сложно, но прошло всего полгода, и это уже норма: мы приезжаем на съемки, сдаем тесты, надеваем маски, обрабатываем руки и идем готовиться.

У меня есть такая история: когда я встречаю своего партнера по спектаклю «№13D» Артема Волобуева, мы здороваемся, говорим – «ну что, целоваться не будем», делаем несколько шагов дальше и начинаем смеяться, потому что через полтора часа нам на сцене придется целоваться, обниматься и играть страсть. Мы возвращаемся, целуемся при встрече и идем рядом, уже не боясь вируса.

— Многие актеры уже были хорошо знакомы с материалом из-за участия в «Беспринципных чтениях». А вы как познакомились с материалом? Читали ли вы прозу Александра Цыпкина?

— Я, как и любой мало-мальски читающий человек, была знакома с прозой Александра Цыпкина и с удовольствием читала его рассказы – например, в самолете. С материалом «Беспринципных» я познакомилась классически для артиста – мне прислали сценарий, я прочитала его, влюбилась в свою героиню и согласилась сниматься. Для меня важно, в какой команде работать, с каким режиссером. И материал Цыпкина – это еще и возможность показать себя, повалять дурака, найти много позитивного и смешного.

— Расскажите, как сложились отношения на площадке? С кем из актеров работать было интереснее всего?

— Ответ на этот вопрос будет очевидным – конечно же, это мой партнер по сериалу Николай Фоменко! Это мое абсолютное очарование, моя творческая влюбленность и моя большая удача – в том, что нам удалось поработать вместе. Он невероятный человек, лить мед и говорить о нем я могу бесконечно, потому что Николай – и эрудит, и меломан.

— Кристина, вас «Беспринципные» заставили взглянуть по-новому на жителей «Патриков»?

— Это странный вопрос, ведь мы не снимали разоблачительную историю про жителей Патриарших прудов. «Беспринципные» — это фантазия на тему, юмор, шутки. Многие мои достаточно близкие друзья живут в этом районе Москвы, это потрясающе образованные, умнейшие люди. Судить по фельетонам о них не стоит.

А сама я жить в центре не хотела бы, потому что я житель загородный, люблю лес. Для меня жизнь в центре Москвы была бы затруднительной, но, положив руку на сердце, скажу, что не отказалась бы от недвижимости на Патриарших!

— Скоро Новый год. Какие традиции есть в вашей семье?

— Много лет подряд на Новый год я работаю – играю в МХТ, и в первые дни января у нас тоже спектакли. Поэтому моя традиция такая – успеть до полуночи доехать до дома, открыть шампанское и загадать желание. Конечно, мы готовимся к празднику. И я, на самом деле, больше люблю 1 января, когда мы достаем салаты, приготовленные накануне, включаем старую добрую советскую комедию, наливаем шампанское и наслаждаемся выходным праздничным днем.

Новый сериал онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD «Беспринципные» — с 14 декабря в 22.00 на ТНТ!

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