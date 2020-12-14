«Скакал раньше в перьях по сцене, пора их продавать»: Николай Фоменко – о «Беспринципных», решальщиках и Бородиной

Актер объяснил, почему люди именно так представляют себе жизнь на «Патриках».

14 декабря на ТНТ стартует телевизионная премьера сериала онлайн-кинотеатра КиноПоиcк HD «Беспринципные». Это история о людях, которые населяют престижный район Москвы «Патрики» (Патриаршие пруды — прим. ред.). Они ездят на дорогих машинах, швыряются деньгами и готовы на все, ради достижения цели.

Насколько история «Беспринципных» реальна, почему пандемия страшнее, чем казалось весной и что делать артисту, чтобы не умереть с голоду — обо всем этом Teleprogramma.pro поговорила с Николаем Фоменко.

— Неужели на «Патриках» так и живут пафосно, как показано в «Беспринципных»?

— Мы старались. Во всяком случае, так нам показалось. Мы же демонстрируем наблюдение. Если вы придете в зоопарк и посмотрите на обезьяну в вольере, то подумаете, наверное, они так и живут у себя в джунглях. Вот, собственно, и все. Такая у нас работа.

— После выхода первой части Ксения Бородина заявила, что сериал аморальный. Анна Семенович поддержала ее гневную рецензию. Как, по-вашему, Ксения что-то не рассмотрела в сериале, отсюда такие выводы?

— А Ксения Бородина — это ведущая телепроекта «Дом-2»? Она — прекрасная и совершенно права. Совершенно аморальный сериал. (Смеется) И Кафка, и Салтыков-Щедрин — это те аморальные писатели, которые мешают многим в жизни. И мы тоже к ним присоединяемся.

— Где снимали сериал «Беспринципные»?

— 90% снимали именно на «Патриках», большинство объектов по личной договоренности режиссера Романа Прыгунова — тут ресторанчик, там кафешка, здесь квартира его подружки, которая всю жизнь живет на «Патриках».

— Как местные жители реагировали?

— Местные на «Патриках» делятся на две категории: кто заехал, и тех, кто живет там со времен Иосифа Виссарионовича Сталина. Те, кто живет от Иосифа Виссарионовича, просто не могли нам ничего сказать, они слегка измотаны. Я могу себе представить, жить и так тяжело, когда вокруг тебя происходит такое брожение 24/7.

Но мы же снимали кино про второй эшелон, не про первый. Это не те люди, о которых мы могли бы говорить в начале 2000-х. Это вторая волна, может быть даже третья. Если посмотреть на тот район живьем, то вы обратите внимание на то, что там присутствуют те люди, которых мы уже давно не видели.

Вот про них, собственно, мы и сделали сериал. Мы не снимали про олигархов или самых богатых людей, мы делали сериал про тех, кто именно так и представляет себе богатую лухари-жизнь.

— Ваш герой Хадяков. Какой он, какие черты герою добавили лично вы?

— Там же все видно. Все, что сыграно, то и сыграно. И потом, вы же понимаете, что Хадяков — это генерал абстрактный. Он вроде бы генерал таможни, но на самом деле, чтобы дослужиться — прошел для этого длинный путь.

Вместе с женой, которую играет моя любимая Кристина Бабушкина, они прожили большую жизнь где-нибудь в гарнизоне, а потом раз, его кинули на таможню, где он сделал сумасшедшую карьеру.

Эта такая категория граждан, которую я называю решатели. Такие люди тоже есть, но их не так много, как было в 2010 году. Таких сразу видно, вот, человек идет по улице и ты понимаешь — помощник депутата.

— Снимали сериал уже во время пандемии, насколько это отразилась на процессе?

— В июне, июле, августе и кусок в сентябре. Условия практически ничем не отличались, разве что маска — до, маска — после. Во время кадра, конечно, без маски, но вокруг все в масках. Сотрудники Роспотребнадзора дежурили на площадке и поливали всех растворами. У нас никто не заболел, спасибо за потрясающую работу.

Вот ты вышел из помещения на улицу, просто постоять две минуты, люди из Роспотребнадзора тебя с ног до головы обольют, через две минуты ты пошел обратно, а они тебя снова обливают. Но главное, что все здоровы.

— А в целом на вашей жизни как отразилась история с коронавирусом?

— Во-первых, я впервые целый месяц просидел дома. И это было потрясающе, здорово. Правда, у меня дом, а не квартира. Я понимаю, если жить вшестером в однушке, то можно с ума сойти. А так, конечно, здорово. Семейно, круто… И новые горизонты открылись в виде доставки из разных магазинов. В этом смысле все нравилось.

А то, что касается заболевания, то сначала казалось ничего особенного, потом посерьезнее. А вот сейчас, когда идет вторая волна, и заболевают не какие-то дальние знакомые, а близкий круг общения, все кажется очень серьезно. Вокруг меня попадало очень много народа в разной степени тяжести.

Главное — непонятно что потом, вот что самое сложное, и как бы мы не хорохорились, мол, нас не возьмешь, маски надевать не будем, да и вообще вирус на морозе не выживет… Это все чушь собачья. Все вскроется потом, вот что самое страшное.

Раньше казалось, что это грипп, но сегодня, очевидно, что это не так. У меня есть товарищ, у которого пострадал не просто кусочек легкого, а голова работает неважно, сосудистая система. Начинают проявляться просто ужасные вещи уже после того, как человек выздоравливает.

У нас пока, тьфу-тьфу-тьфу. Мы с семьей строго и везде выполняем масочно-перчаточный режим. Одним словом, я к этому отношусь очень серьезно. Жизнь не состоит из того, чтобы бесконечно ломить бабки, она состоит из другого, на что пандемия заставляет нас обратить внимание. Музей — это все-таки не торговый центр.

— Многие представители творческих профессий сейчас жалуются на финансовые трудности. Вы — сторонник того, что актерам нужно просить помощи у государства или все-таки главное — стараться выживать своими силами (продавать виллы за границей, как советуют критики)?

— Уважающий себя и воспитанный человек не будет жаловаться, это не в русских традициях. Это странно, и в этом есть нечто пошловатое. Ну, в общем, как и во всей нашей эстраде. Вы же не слышите подобного от драматических артистов? Несмотря на то, что спектакли закрываются и работы нет. Просто разная культура, школа, воспитание, ценности. Я против, считаю, что это нетактично.

Заложи Майбах, говорят в таких случаях. Например, группа «Секрет», какая-то древняя и забытая богом история, но тем не менее. Мы выступаем нечасто, и в этом году у нас было два больших онлайн-концерта, за которые мы получили наши обычные гонорары.

Во-первых, на эти деньги можно нормально жить, во-вторых, существуют авторские. И радио играет по-прежнему, и телевизор работает, и песни где-то крутятся. За это, конечно, не огромные деньги, но копеечка приходит. Другое дело, что если ты ничего не создал, а только в перьях скакал туда-обратно и теперь хочешь помощи от государства, то просто продай перья.

— Из-за пандемии пришлось отложить какие-то проекты или удалось все разморозить и реализовать?

— Нет. Я могу сказать, что ничего не заморозилось, наоборот, очень многое запустилось, но на перспективу. Мы готовим большое скрипичное шоу, которое ставит Павел Брюн ( «Дю Солей», шоу Селин Дион).Оно будет называться «Фомания».И если у нас все получится, то мы его конвертируем по всему миру.

Ждем, когда можем приступить к репетициям. Работа движется, конечно, нет той легкости, как раньше, когда можно выйти к микрофону перед переполненным залом… Но я спокойно к этому отношусь.

— Скоро Новый год. Как этот праздник встречают в вашей семье?

— В этот раз буду встречать дома, впервые за 10-12 лет. Мои дети — горнолыжники, поэтому когда наступает зима, они тренируются и разъезжают по соревнованиям. Раньше мы всей семьей на Новый год сидели в горах, но сейчас соберемся дома и с большим удовольствием. С наступающим, и не болейте!

«Беспринципные», с 14 декабря в 22:00 на ТНТ

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