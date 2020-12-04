«Загугли звезду»: Ирина Безрукова — о молодости, личной жизни, сыне и о Сергее Звереве

Актриса приняла участие в авторском проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду», в котором звезды отвечают на самые популярные запросы о себе в Сети.

Актриса Ирина Безрукова — из тех людей, про которых говорят – женщина без возраста. Причем на ее внешности не смогли отразиться никакие перипетии судьбы. А ведь на долю Ирины выпало немало тяжелых испытаний…

Как живет Ирина Безрукова сейчас? В каких фильмах и спектаклях участвует? И какой мужчина смог снова войти в ее сердце?

В рамках проекта Teleprogramma.pro «Загугли звезду» Ирина Безрукова ответила на самые популярные запросы Интернета.

Где родилась

— Родилась я в Ростове-на-Дону, что бы обо мне не писали журналисты. Это прекраснейший город! В самом центре Ростова есть Центральная городская больница. И в одном из ее отделений я и появилась на свет. И это неопровержимый факт. Свой город я очень люблю, частенько там бываю. В родном городе я на протяжении многих лет вела кинофестиваль под названием Bridge of arts («Мост искусств»). И каждый год я оставляла время, чтобы приехать в Ростов и провести там это яркое событие.

Где училась

— Я училась в Ростовском училище искусств, на театральном отделении. Нас учили по тем же методикам, что и в ГИТИСе. Так что мы получили почти ГИТИСовское образование. Это было прекрасное время. Мы с однокурсниками едва успевали спать, потому что у нас была очень плотная учеба.

Бывало, что мы задерживались в училище до ночи: репетировали, учили тексты, тренировались, фехтовали, танцевали. И с самых первых дней учебы я уже играла на сцене Ростовского академического театра драмы.

О молодости



— Моя молодость пришлась на непростое время. Это были 90-е годы. Тогда фильмов практически не снималось. Мне нужно было как-то зарабатывать на жизнь, и я пошла трудиться моделью. Ходила по подиуму, сотрудничала с командой Wella. Работала с Сергеем Зверевым еще в тот период, когда он был начинающим, но уже модным стилистом-парикмахером. Принимала участие в съемках как фотомодель. Тогда же потихоньку начала сниматься в кино, в эпизодах.

О возрасте



— Меня учили, что спрашивать женщину о возрасте невежливо. Сама я цифру называть не буду, потому что чувствую себя, минимум, на десяток, а то и больше лет моложе. А что касается ухода за собой, то, конечно, я посещаю косметолога. Так получилось, что я отвечаю на ваши вопросы уже в первом часу ночи. Сегодня у меня было две съемки. Но из уважения к вам я рассказываю о себе.

О личной жизни



— Долгое время я занималась только работой. И, если честно, у меня была достаточно длительная пауза в отношениях. Но сейчас в моем окружении появился очень интересный мужчина, который пытается за мной ухаживать. Я держу пока дистанцию. Не могу сказать, что это мне неприятно. Но присматриваюсь и принимаю ухаживаю. Да, это так!

Как живет сейчас Ирина Безрукова



— Этот год был непростой. И самыми популярными профессиями стали врач и курьер. Как оказалось, артисты не особо нужны.

Я очень надеялась, что в этом году выйдет короткометражный фильм «Секера» режиссера Алексея Свиридова, где я снялась вместе с Эммануилом Виторганом. Но его премьера была перенесена на следующий год из-за пандемии.

Очень долго снималась на Украине в проекте «Расколотые сны». Это адаптация, 16-серийный фильм, который уже был показан в этой стране. И теперь я жду его выхода в России.

Также уже в третий раз я работала с режиссером Сариком Андреасяном, снялась в его фильме «Чикатило» о серийном маньяке-убийце.

Полгода ушло на написание автобиографической книги «Жить дальше». Это моя первая книга. И уже можно сделать предзаказ.

Продолжаю играть в театре. К сожалению, в этом году сыграла только в двух спектаклях, что очень мало. Некоторые были отменены. Гастроли Московского губернского театра в Санкт-Петербурге со спектаклем «Бесконечный апрель», где я играю, были перенесены, а потом их отменили. Но 15 декабря на сцене театра в Москве я сыграю в этой постановке. Так что если вы хотите попасть на спектакль, то нужно поторопиться.

О сыне

Тема детей для меня очень непростая. Когда училась в театральном институте, то всегда хотела, чтобы у меня были мальчик и девочка. Так получилось, что я была счастлива стать мамой прекраснейшего мальчика, юноши, молодого мужчины. Моего сына звали Андрей. (Сын Ирины погиб в результате несчастного случая — прим. ред.)

Он был прекрасным молодым человеком. Добрым, чистым, светлым. Он был рядом со мной на протяжении 25 лет. И это самые счастливые годы, несмотря ни на что…

Teleprogramma.pro выражает Ирине Безруковой искренние соболезнования в связи с утратой сына.



И мы желаем вам обрести свое счастье в самое ближайшее время!



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