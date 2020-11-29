«Обязательно это сделайте»: Ирина Безрукова поразила сходством с мамой

Известная артистка Ирина Безрукова отметила День матери публикацией в Instagram архивного снимка, на котором запечатлена маленькой девочкой. Вместе с будущей звездой в кадре позируют ее мама и младшая сестренка.
«Все, у кого есть возможность поздравить свою маму, обязательно это сделайте», — обратилась под фотографией к поклонникам Ирина Безрукова.
Она уточнила, что на снимке слева от мамы Людмилы Ивановны изображена она, а справа – сестра Оля.
Поклонники знаменитости восхитились красотой женщины и ее двух дочерей. Они делают комплименты Ирине, говоря, что она – копия своей невероятной мамы.
Печально, но сама Ирина Безрукова уже несколько лет не получает поздравления в День матери… Единственный сын актрисы Андрей Ливанов скоропостижно скончался в марте 2015 года, ему было всего 25 лет.
О том, как она справилась с болью и нашла в себе силы жить дальше, Ирина Безрукова рассказала в своей книге, которая так и называется – «Жить дальше».
Не так давно издание вышло в свет, и Ирина надеется, что ее опыт поможет тем, кто пережил страшные потери.
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