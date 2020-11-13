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Звезда сериала «Перевал Дятлова» Мария Луговая приоткрыла завесу тайны загадочного проекта

В преддверии выхода сериала «Перевал Дятлова» актриса специально для Teleprogramma.pro рассказала о трудностях во время съемок.

Звезда сериала «Перевал Дятлова» Мария Луговая приоткрыла завесу тайны загадочного проекта
Актриса Мария Луговая. Фото: личный архив

Смерть туристической группы Дятлова в горной части Свердловской области – одна из самых загадочных событий прошлого века. До сих пор никто не может понять — что же произошло в 1959 году? Ритуальное убийство, несчастный случай или месть высших сил?

Телеканал ТНТ снял исторический триллер, основанный на этих событиях. Сериал расскажет о загадочной гибели группы туристов в Уральских горах, поисковой операции и расследовании таинственного происшествия.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актрисой Марией Луговой — о закулисье телепроекта и о том, что стало для нее самым сложным.

«Меня заставили перекраситься в блондинку»

Актриса Мария Луговая. Фото
Актриса Мария Луговая. Фото: личный архив

— А вам самой интересна была история про гибель группы Дятлова? Что-то про это слышали до съемок?

– Мне очень стыдно, но я мало про это знала. Просто слышала, что есть такой перевал Дятлова и что там случилась трагедия. Но никогда этим не интересовалась.

Конечно, когда мы начали работать — я не могла удержаться, чтобы не узнать побольше об этой истории – несмотря на то, что у нас четкое разделение серий. Есть серии про дятловцев, и есть параллельно история про персонажей нашего времени и их взаимоотношения.

— Для роли вам пришлось изменить имидж?

— Да, меня заставили перекраситься в блондинку. Это был стресс для меня.

Почему? Выглядит очень естественно!

— Спасибо! (смеется). Год прошел – я уже примирилась. Но изначально я была как кошка, которую засунули в ванну, а она сопротивляется. Сейчас, вроде, кажется естественным. Но это то, чем пришлось пожертвовать.

— Ваша героиня — классическая мать-одиночка, тянет сына. Героиня, которая вызывает сострадание. Вам близок этот образ?

— Мой персонаж нашла себе, скажем так, общество мертвых. Она – патологоанатом. Ей с мертвыми легче, чем с живыми. Она не знает, да и знать не хочет, почему стала так называемой Снегурочкой. Почему у нее такой образ.

И вдруг появляется Костин — герой актера Пети Федорова. Он такой же переломанный, как она. В общем, встретились два одиночества. С ними что-то начинает происходить – они сами не понимают что.

Я с этим встречалась в жизни тоже. Когда тебе кажется, что все, а нет! Это как инстинкт самосохранения. В какой-то момент ты сам не замечаешь, что цвет возвращается в твою жизнь. Медленно, аккуратно. Вкусы, запахи. В общем, про это и история.

«Там во весь рост стоит какое-то Божество»

Актриса Мария Луговая. Фото
Актриса Мария Луговая. Фото: личный архив

— Фильм снимали в Мурманской области. Суровые там условия?

Это удивительное место. Оказывается, там находятся тюрьмы строгого режима, степь. И такое ощущение, что если с тобой что-то случится – через 30 минут не останется и следа от того, что ты здесь был. Суровая, конечно, природа. Она в нашем фильме – как отдельный персонаж. Там во весь рост стоит какое-то Божество.

Есть ли сцены, к которым вы готовились особенно?

— Такие у меня есть, да.

— Что это за сцены?

— Не скажу.

Почему?

— Ну, это наша «кухня». У меня действительно есть такие сцены и их не так много. Сложности еще в том, что моя героиня – патологоанатом. Огромное количество специфической лексики на латинском языке, как и вся медицинская. Это сложно запомнить, не понятно, о чем речь.

Я звонила своему врачу-гастроэнтерологу или кардиологу, и просто отправляла текст. Говорю: «Скажи, переведи, о чем это. Мне хотя бы понимать – это про руку или про ногу, про сердце или про печень». Вот это сложно.

«В Петра Федорова можно легко влюбиться!»

Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото
Кадр из сериала «Перевал Дятлова». Фото: ТНТ

— Как вам работалось с актером Петром Федоровым? Говорят, что он очень закрытый, все время отшучивается.

— Я тоже до этого не была знакома с ним, и у меня было ощущение, что он какой-то такой мальчик, сошедший со страницы гламурного журнала. Так мы уже цинично относимся к артистам, играющих героев.

А Петя – абсолютно не такой. С ним можно идти в разведку, он поможет, прикроет, придержит, подскажет.

Да, я понимаю, в него можно легко влюбиться. Мы смеемся иногда, когда он делает задумчивый вид. Я говорю: «Петя, прекращай, прекращай».

А вы сами смотрите какие-то сериалы?

— Я стараюсь. Хотя не смотрю телевизор уже, наверное, лет 10 точно, если не больше. Поэтому все, что идет по телевизору – я не знаю.

— А телевизор у вас есть вообще?

— Есть. Но включается очень редко. Куранты (смеется). И когда был чемпионат мира по футболу. Больше не включали. Я все смотрю в интернете.

В основном, зарубежные сериалы. Сейчас, допустим, смотрю «Игру престолов» в первый раз! Для всех это открытие! «Ты только начала!?» – меня спрашивают.

Из последнего я посмотрела «Чернобыль». Наше кино я смотрю очень точечно. Только когда это вызывает какой-то резонанс. Так, я посмотрела «Домашний арест» и «Звоните Ди Каприо».

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