Звезда сериала «Перевал Дятлова» Мария Луговая приоткрыла завесу тайны загадочного проекта

В преддверии выхода сериала «Перевал Дятлова» актриса специально для Teleprogramma.pro рассказала о трудностях во время съемок.

Смерть туристической группы Дятлова в горной части Свердловской области – одна из самых загадочных событий прошлого века. До сих пор никто не может понять — что же произошло в 1959 году? Ритуальное убийство, несчастный случай или месть высших сил?

Телеканал ТНТ снял исторический триллер, основанный на этих событиях. Сериал расскажет о загадочной гибели группы туристов в Уральских горах, поисковой операции и расследовании таинственного происшествия.

В преддверии премьеры журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актрисой Марией Луговой — о закулисье телепроекта и о том, что стало для нее самым сложным.

«Меня заставили перекраситься в блондинку»

— А вам самой интересна была история про гибель группы Дятлова? Что-то про это слышали до съемок?

– Мне очень стыдно, но я мало про это знала. Просто слышала, что есть такой перевал Дятлова и что там случилась трагедия. Но никогда этим не интересовалась.

Конечно, когда мы начали работать — я не могла удержаться, чтобы не узнать побольше об этой истории – несмотря на то, что у нас четкое разделение серий. Есть серии про дятловцев, и есть параллельно история про персонажей нашего времени и их взаимоотношения.

— Для роли вам пришлось изменить имидж?

— Да, меня заставили перекраситься в блондинку. Это был стресс для меня.

— Почему? Выглядит очень естественно!

— Спасибо! (смеется). Год прошел – я уже примирилась. Но изначально я была как кошка, которую засунули в ванну, а она сопротивляется. Сейчас, вроде, кажется естественным. Но это то, чем пришлось пожертвовать.

— Ваша героиня — классическая мать-одиночка, тянет сына. Героиня, которая вызывает сострадание. Вам близок этот образ?

— Мой персонаж нашла себе, скажем так, общество мертвых. Она – патологоанатом. Ей с мертвыми легче, чем с живыми. Она не знает, да и знать не хочет, почему стала так называемой Снегурочкой. Почему у нее такой образ.

И вдруг появляется Костин — герой актера Пети Федорова. Он такой же переломанный, как она. В общем, встретились два одиночества. С ними что-то начинает происходить – они сами не понимают что.

Я с этим встречалась в жизни тоже. Когда тебе кажется, что все, а нет! Это как инстинкт самосохранения. В какой-то момент ты сам не замечаешь, что цвет возвращается в твою жизнь. Медленно, аккуратно. Вкусы, запахи. В общем, про это и история.

«Там во весь рост стоит какое-то Божество»

— Фильм снимали в Мурманской области. Суровые там условия?

— Это удивительное место. Оказывается, там находятся тюрьмы строгого режима, степь. И такое ощущение, что если с тобой что-то случится – через 30 минут не останется и следа от того, что ты здесь был. Суровая, конечно, природа. Она в нашем фильме – как отдельный персонаж. Там во весь рост стоит какое-то Божество.

— Есть ли сцены, к которым вы готовились особенно?

— Такие у меня есть, да.

— Что это за сцены?

— Не скажу.

— Почему?

— Ну, это наша «кухня». У меня действительно есть такие сцены и их не так много. Сложности еще в том, что моя героиня – патологоанатом. Огромное количество специфической лексики на латинском языке, как и вся медицинская. Это сложно запомнить, не понятно, о чем речь.

Я звонила своему врачу-гастроэнтерологу или кардиологу, и просто отправляла текст. Говорю: «Скажи, переведи, о чем это. Мне хотя бы понимать – это про руку или про ногу, про сердце или про печень». Вот это сложно.

«В Петра Федорова можно легко влюбиться!»

— Как вам работалось с актером Петром Федоровым? Говорят, что он очень закрытый, все время отшучивается.

— Я тоже до этого не была знакома с ним, и у меня было ощущение, что он какой-то такой мальчик, сошедший со страницы гламурного журнала. Так мы уже цинично относимся к артистам, играющих героев.

А Петя – абсолютно не такой. С ним можно идти в разведку, он поможет, прикроет, придержит, подскажет.

Да, я понимаю, в него можно легко влюбиться. Мы смеемся иногда, когда он делает задумчивый вид. Я говорю: «Петя, прекращай, прекращай».

— А вы сами смотрите какие-то сериалы?

— Я стараюсь. Хотя не смотрю телевизор уже, наверное, лет 10 точно, если не больше. Поэтому все, что идет по телевизору – я не знаю.

— А телевизор у вас есть вообще?

— Есть. Но включается очень редко. Куранты (смеется). И когда был чемпионат мира по футболу. Больше не включали. Я все смотрю в интернете.

В основном, зарубежные сериалы. Сейчас, допустим, смотрю «Игру престолов» в первый раз! Для всех это открытие! «Ты только начала!?» – меня спрашивают.

Из последнего я посмотрела «Чернобыль». Наше кино я смотрю очень точечно. Только когда это вызывает какой-то резонанс. Так, я посмотрела «Домашний арест» и «Звоните Ди Каприо».

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