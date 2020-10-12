Антон Криворотов: «Барбара оказалась не той, кем себя выдавала на шоу «Холостяк»

Отношения Барбары Пино и Антона Криворотова, так красиво начавшиеся на проекте «Холостяк» на ТНТ, закончились расставанием. А недавно девушка обвинила экс-возлюбленного в изменах.

Так ли было на самом деле и что думает по этому поводу бывший холостяк? В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro Антон Криворотов рассказал, почему разочаровался в Барбаре.

— Антон, вы герой новостной повестки недели. Барбара Пино обвинила вас в изменах во время отношений. Это правда?

— Правда лишь то, что она действует с целью собственного пиара – именно поэтому с резкими комментариями в адрес наших отношений она вышла сразу следом после громкой новости про объявление имени нового героя шоу «Холостяк».

Не надо быть маркетологом, чтобы понимать целеполагание – ей важно быть обсуждаемой хоть как-то. Такое поведение я не комментирую, видимо, Барбаре важно не упускать возможности самопиара.

— «Когда человек говорит, что он тебя бесконечно любит, но может пойти переспать с другой — это мерзко, такие моменты прощать нельзя», — так сказала Барбара. Прокомментируйте, пожалуйста, ее слова.

— Нет, я придерживаюсь других взглядов. Для меня любовь — это доверие и уязвимость, это означает быть искренним и правдивым, а не хранить скелеты в шкафу. С самого начала шоу «Холостяк» я выделял только Барбару, и я выполнил обещания, которые дал ей, – выбрал ее, довел до финала на глазах у миллионов, несмотря на множественные слухи о ее прошлой жизни в России.

Мы договорились с ней лишь об одном: быть партнерами, говорить только правду и строить отношения на искренности. Однако кто такая Барбара Пино — я не знаю до сих пор.

— Перед финалом шоу в сети появились доказательства об участии Барбары в сомнительных клубах и ее обнаженные фото. Знали ли вы про это?

— Из-за чувств я не верил прямым доказательствам, скриншотам, фотографиям — я верил лишь этой девушке, несмотря ни на что и оставался с ней полностью правдивым.

— В попытке обвинить вас Барбара цитирует в своем интервью якобы вашу фразу: «Какая разница, с кем я буду еще спать, это просто секс». Вы на самом деле придерживаетесь такого мнения или это не было сказано совсем?

— Телезрители проекта понимают, что для меня значат чувства к человеку – я сделал свой выбор еще на первой церемонии роз, как вы помните, и не свернул с пути ни разу, продолжив отношения с человеком, о котором я толком ничего не знаю даже до сих пор.

— Все-таки из-за чего вы расстались с Барбарой?

— Барбара оказалась не той, кем себя выдавала на шоу «Холостяк». За образом милой девушки я, как и миллионы телезрителей, не сразу смог разглядеть настоящую личность Барбары – мы видели только красивую обертку, не догадываясь, что скрывалось внутри.

Я до последнего не хотел вовлекаться в ее игры и попытки мелькать в заголовках прессы, но сейчас мне важно донести до многих здравую оценку происходящего.

— После ее интервью не пытались с ней созвониться, спросить — зачем выносить личную жизнь на всю страну?

— Никаких контактов с Барбарой у меня сейчас нет и не будет. Ее право говорить что угодно, но какой в этом толк, если мы все уже знаем, кто она такая на самом деле? Я желаю ей сил выкарабкаться из этой ситуации и, несмотря ни на что, желаю добра.

— Антон, а сейчас у вас есть отношения?

— После всех событий я обрел максимальное понимание того, какие качества в девушке я хотел бы видеть, и первым из них, по-прежнему, остается прозрачность и искренность.

Сейчас я продолжаю быть тем, кем я и являлся до проекта – партнер международной стоматологической клиники и научно-клинического центра Sanabilis и музыкант собственной группы Dr.Krivorotov.