Звезда «Холостяка» Барбара Пино: «Чтобы вернуть мое доверие — придется сильно потрудиться»

Одна из самых популярных участниц шоу «Холостяк» в интервью порталу Teleprogramma.pro рассказала, какие уроки выносит, участвуя в проекте ТНТ.

Седьмой сезон проекта «Холостяк» имеет все шансы стать самым непредсказуемым. Зритель теряется в догадках, кому же будет принадлежать сердце главного героя.

А тем временем события, происходящие на экране, никак не добавляют ясности. В четвертой серии вовсе случилось непредвиденное: 26-летняя Барабара Пино отказалась принять розу от Антона Криворотова и приняла самостоятельное решение покинуть проект.

Казалось бы, ничего необычного. Но! Холостяк Антон Криворотов уехал вместе с ней… Оба покинули проект? Об этом мы узнаем только в ближайшее воскресенье.

Что будет дальше, и возможно ли заслужить прощение девушки — портал Teleprogramma.pro спросил у Барбары лично.

— Перед стартом проекта в одном из интервью вы сказали, что не верите в возможность найти любовь на шоу. Теперь ваше мнение как-то изменилось?

— За четыре серии никаких кардинальных изменений нет. Я очень долго присматриваюсь к партнерам. Особенно находясь на таком проекте.

— Недавно появились новости, что вы получаете угрозы в свой адрес. Не пришлось ли как-то пересмотреть свой личный график из-за этого, подумать о безопасности?

— К счастью, пока я никаких угроз не получала, а, наоборот, все переживают за меня и поддерживают.

— Вы можете простить человека, совершившего ошибку, или у оступившегося нет шансов вернуть ваше доверие и дружбу?

— Мы все когда-то совершаем ошибки. Все индивидуально, зависит от ситуации. Но для того, чтобы вернуть мое доверие, придется сильно потрудиться.

— Какой жизненный урок для себя вы вынесли после четвертой серии проекта «Холостяк»?

— Что в женском коллективе лучше держать язык за зубами.

— Следите за ситуацией вокруг эпидемии? Что думаете о происходящем: человечеству грозит реальная опасность или больше истерики и нагнетания?