«Я, к сожалению, пока не могу без кислорода»: Анита Цой рассказала о борьбе с коронавирусом

Певица Анита Цой в Instagram рассказала, как борется с коронавирусом. Звезда, как известно, не так давно подхватила опасную инфекцию.

«Привет, мои любимые. Как вы там поживаете? Когда мне становится лучше, то я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать: «Все движется, куда нужно». Еще немного и меня, наверное, тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я, к сожалению, пока не могу без кислорода. Ну, ничего страшного. Хотите посмотреть, как я живу. Вот еду принесли: кашка, маслице, хлебушек, колбаска, яблочки, кофе. Количество таблеток уменьшили. Ночью сегодня снова плазму переливали. Я думаю, это последнее дрыганье ковида. Нас голыми руками не возьмешь, но все равно будьте бдительны, ребята. Ковид не дремлет, сволочь. Жизнь продолжается». Анита Цой

Ниже звезда отметила, что для нее великое благо — получить шанс на новый день: «И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и свое лето я еще наверстаю! Как ваши дела, любимые? Чем занимаетесь?»

Напомним, что за последние сутки в России зафиксировано 6368 случаев заражения коронавирусом. Умерли 198 человек. Медленно, но верно заболевших становится все меньше.