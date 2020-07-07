«Я, к сожалению, пока не могу без кислорода»: Анита Цой рассказала о борьбе с коронавирусом

Певица Анита Цой в Instagram рассказала, как борется с коронавирусом. Звезда, как известно, не так давно подхватила опасную инфекцию.
«Привет, мои любимые. Как вы там поживаете? Когда мне становится лучше, то я сразу появляюсь здесь, чтобы поднять вам настроение и сказать: «Все движется, куда нужно». Еще немного и меня, наверное, тоже выпишут. Еще недельку, если не больше. Я, к сожалению, пока не могу без кислорода. Ну, ничего страшного. Хотите посмотреть, как я живу. Вот еду принесли: кашка, маслице, хлебушек, колбаска, яблочки, кофе. Количество таблеток уменьшили. Ночью сегодня снова плазму переливали. Я думаю, это последнее дрыганье ковида. Нас голыми руками не возьмешь, но все равно будьте бдительны, ребята. Ковид не дремлет, сволочь. Жизнь продолжается».
Ниже звезда отметила, что для нее великое благо — получить шанс на новый день: «И его надо использовать по полной программе. И это хорошо, что на мою долю выпали страдания и испытания нашего времени. Теперь я точно знаю, как помочь себе и другим в случае, если в наши двери снова постучит беда. Но и свое лето я еще наверстаю! Как ваши дела, любимые? Чем занимаетесь?»
Напомним, что за последние сутки в России зафиксировано 6368 случаев заражения коронавирусом. Умерли 198 человек. Медленно, но верно заболевших становится все меньше.