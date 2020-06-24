Сергей Жуков: «На самоизоляции пили чай с вкусняшками и долго болтали»

Впервые за много лет у Сергея Жукова перерыв в гастрольной деятельности: обычно в его графике таких простоев не бывает. Но так как Жуков — многодетный отец и успешный бизнесмен, на самоизоляции ему было чем заняться.

«В списке Forbes я потому, что очень много работаю»

— Впервые вы столько времени без концертов. Есть ли хоть какие-то плюсы в таком режиме?

— Буду честным, жду не дождусь, когда снимут ограничения и я смогу продолжить гастрольную деятельность. Сейчас много онлайн-мероприятий, но каждый артист ждет настоящих концертов. Все-таки невозможно заменить живое общение с поклонниками онлайном. Но и в такой печальной для всего мира ситуации я нахожу для себя позитивные моменты.

Обычно из-за плотного рабочего графика провожу дома максимум пару дней в месяц и невероятно скучаю по близким во время своих разъездов. На самоизоляции смог побыть с семьей. Мы каждый день смотрим фильмы, играем, иногда зависаем на кухне и готовим что-нибудь вкусное вместе. Или просто собираемся за чаем с вкусняшками и долго болтаем. Мне очень не хватало подобных посиделок с семьей.

Кстати говоря, на самоизоляции у нас с семьей появился один добрый проект под названием «Сказки от Жуковых» (послушать можно ВКонтакте. — Авт.). В нем мы записываем по ролям сказки, которые сами читаем и слушаем с большим удовольствием. В записи принимает участие вся семья: папа Сережа, мама Регина, Ника, Энджел и даже маленький Мирон.

Пока нет гастролей, появилось больше времени на другие мои проекты: это реалити-шоу и интернет-сериал, это и мои продюсерские проекты «Денди» и «Пиджаков». А еще я пишу альбом к юбилею группы «Руки Вверх!». Все-таки 25 лет — серьезная дата.

— Из-за пандемии стадионный тур «Руки Вверх!» перенесли на 2021-й. Только две группы в стране рискуют продавать билеты на большие стадионные концерты — вы и «Ленинград». Продажи билетов зависят от активности рекламной кампании?

— Да, следующий юбилейный год отметим на самых больших концертных площадках страны. В прошлом году мы проехали 80 городов, наши концерты посетило больше 400 тысяч человек. В следующем году, если все пройдет как задумывалось, наше шоу увидит миллион человек. Только вдумайтесь в эту цифру!

Городов будет чуть меньше, зато сами площадки вырастут — мы выступим на стадионах, построенных к чемпионату мира по футболу. Кульминация будет 24 июля в Москве в «Лужниках». Из соотечественников последними полные «Лужники» собрали Виктор Цой и группа «Кино». Конечно, непросто решиться выходить на такие площадки. Стадионный тур — это работа огромной команды, сложнейшая логистика. Мы возим с собой звук, свет, сцену. И если в прошлом году это были две фуры аппаратуры, то для стадиона их будет восемь.

В прошлом году Шнуров и «Ленинград» доказали, что организация стадионного тура в нашей стране возможна, и мы решились. Спасибо Сереге (смеется). У «Руки Вверх!» и «Ленинграда» разная музыка и разная аудитория. Но знаете, что нас объединяет: и нам, и «Ленинграду» нет нужды завешивать все города рекламой, не вылезать из телевизора и размениваться на хайповые инфоповоды, чтобы продать билеты на наши концерты.

— В список самых богатых знаменитостей по версии российского Forbes вас регулярно включают благодаря не только музыке, но и бизнес-доходам?

— Все эти списки и подобные рейтинги меня порой сильно забавляют. Люди готовы рассказать о твоих доходах, но не готовы показать твои расходы. И получается странная картина. Все думают: как много заработал Жуков! Но мало кто из этих людей задумывается, что вложил Сережа тоже очень много. В списке Forbes я только потому, что действительно много работаю. Поэтому попадание в рейтинг, конечно, приятно, но нужно помнить, что место в нем достигается только очень большим трудом.

— У вас ведь несколько предприятий. На слуху кондитерская и бар. Говорят, самые большие объемы у сладкого бизнеса?

— Да, это так. С женой мы развиваем сеть семейных кондитерских «Любовь и сладости», и это наше любимое детище. Из-за плотного графика я не всегда могу уделять должное внимание этому проекту, поэтому это большая заслуга Регины. В прошлом году во время Недели моды был показ нашей коллекции тортов — такого еще никто не делал.

И сеть наших «Руки Вверх! Баров» растет по стране. Успех я объясняю форматом: у нас можно не просто вкусно поесть, выпить и попеть в караоке, а еще перенестись в атмосферу 90-х и нулевых, когда наши гости были молоды, беззаботны и влюблены. В прошлом году я запустил гастрономический проект демократичного формата, где ключевой продукт — шаурма.

— Как ваш бизнес пережил пандемию? Смогли ли вы сохранить коллектив?

— Пока наши заведения были закрыты для посетителей, мы адаптировались к непривычным условиям. Стараемся оставаться на плаву: минимизируем расходы, оптимизируем внутренние бизнес-процессы. И конечно, продолжаем творить, чтобы гости о нас не забывали. Проводим разные онлайн-активности, онлайн-концерты.

Например, Шура отметил свой юбилей вместе с нашим баром, и это была отличная праздничная онлайн-тусовка. Что касается коллектива, то многих наших сотрудников, к сожалению, пришлось отправить в неоплачиваемый отпуск, кому-то пришлось понизить оклад. Возможности выплачивать этим сотрудникам зарплату в момент остановки работы заведений не было. Экономить пришлось практически на всем.

Но верю, что, преодолев эти трудности, мы станем сильнее, получим полезный опыт. Радостно, что нормальная жизнь постепенно возвращается. Поэтому я верю, что самое страшное позади.

«На детей нельзя излишне давить»

— Судя по соцсетям, ваша 12-летняя дочь Ника увлечена танцами. Какие возможности вы открыли перед ней?

— Мы с Региной хотим, чтобы наши дети занимались любимым делом. Сейчас у них есть все возможности, чтобы пробовать что-то новое и выбрать то, что им больше по душе. Нике нравится танцевать, и ей всерьез хочется развиваться именно в этом направлении. Хочу отметить, что у нее хорошо это получается. Она трудяга. Мы видим, как дочь растет в танцах на глазах, и в этом ее поддерживаем. Можно понаблюдать за этим на ее youtube-канале.

— 10-летний Энджел занимается в футбольной школе. Как настроить сына, чтобы ребенок понял — в сборную берут одного из миллиона?

— Вы знаете, у нас все дети — трудоголики. Они видят, как много работаем мы с мамой, и прекрасно понимают, что просто так в жизни ничего не дается и не все сразу получается. Важно доверять детям, верить в них, давать им право на ошибку. Кроме футбола Энджел увлекается джиу-джитсу, горными лыжами, шахматами, театром. В том году они с Никой даже попробовали сниматься в кино — в следующем году выйдет кино про «Артек», и можно будет посмотреть, как у них получилось сыграть.

Мирон, как и старший брат, увлекается футболом, занимается гимнастикой. Ему все это нравится. Для своих пяти лет Мироша уже достаточно хорошо знает английский язык. Мы с Региной очень довольны его успехами.

— Часть родителей, имея большие возможности, становятся для детей такой скалой, которая защищает их от всех перипетий, сложностей. Но в этом случае не получается ли так, что родитель защищает от самой жизни?

— Мы стараемся воспитывать детей самостоятельными. Я думаю, неправильно излишне давить на них, указывать, что делать, а что нет, чем заниматься по жизни, а чем нет, какую профессию выбирать, а какую нет. Поэтому многие решения наши дети уже принимают сами. Наша с Региной задача как родителей — дать возможности, направить, предостеречь, поделиться опытом. Мы доверяем детям, верим в них, позволяем им быть самими собой.

— Будучи столько лет в браке, совершаете с женой «романтические глупости»? Бывают у вас вечера, дни только вдвоем?

— Как я уже говорил, из-за постоянных концертов я редко бываю дома. Но как только выдается свободное время, я обязательно провожу его с семьей. В такие выходные мы любим выбраться все вместе куда-нибудь на природу, отключиться от внешнего мира и насладиться временем, проведенным вместе. И сколько бы времени мы с Региной ни проводили вдвоем, всегда хочется больше.

«Теперь серьезнее слежу за здоровьем»

— Кто из современных музыкантов в числе кумиров ваших детей? Слушаете ли вы эту музыку?

— Если я скажу, что танец из Skibidi мне первыми показали мои дети, я отвечу на ваш вопрос? Но вообще-то у детей сейчас кумиры не музыканты, а блогеры. Мы достаточно строгие родители и стараемся контролировать их телефоны и браузеры. Они у нас не сидят часами, уткнувшись в планшет, в отличие от многих их сверстников.

Хотя у Ники есть аккаунт в Инстаграме и свой канал на YouTube, куда мы выкладываем ее танцевальные ролики. Но контролируем их мы с Региной. Пока мы считаем, что им рановато знакомиться со всеми возможностями интернета и соцсетей, и стараемся ограждать их от хейтеров, пранкеров и слишком опасных челленджей.

— Что дают артисту, кроме морального удовлетворения, места композиций в чартах iTunes, количество просмотров в YouTube?

— Если мы отбросим в сторону накрученные просмотры (а такие тоже есть), то сотни тысяч и миллионы просмотров — это довольно объективный показатель внимания аудитории. Слушателей, которым не навязали твое творчество, поставив клип или песню в ротацию, а которые сами их выбрали, чтобы купить, скачать, посмотреть или поставить лайк.

И очень здорово, когда мнение аудитории, которая голосует лайками, совпадает с мнением тех, кто голосует рублем, покупая билеты на концерты. Не всем это удается, но «Руки Вверх!» в этом смысле счастливая группа. Потихоньку рынок становится цивилизованнее, и появляется все больше легальных способов монетизации на цифровых площадках. Но все равно пока мы сильно отстаем от других стран по этим показателям, и артистов продолжают кормить преимущественно ноги — то есть концерты.

— Как сейчас ваше самочувствие? Вы восстановились после операции двухлетней давности?

— Сейчас я чувствую себя хорошо. И спасибо за это моей семье, близким и поклонникам, которые не переставали меня поддерживать и подбадривать в тяжелые минуты. Теперь все позади. Я снова в строю и очень счастлив этому. Но ситуация двухгодичной давности, конечно, стала для меня хорошим уроком. Теперь я серьезнее слежу за своим здоровьем и стараюсь регулярно проходить все необходимые обследования. И всем, кто читает это интервью, я настоятельно советую следить за своим самочувствием. Будьте здоровы!

Личное дело

Сергей Жуков родился 22 мая 1976 года. Окончил Самарскую академию культуры и искусств по специальности «режиссер шоу-программ, организатор культурно-досуговой деятельности молодежи». В 1995 году переехал в Москву, а с 1996 года начинается история группы «Руки Вверх!». Хиты «Студент», «Крошка моя», «Чужие губы», «Лишь о тебе мечтаю» и другие до сих пор звучат на дискотеках. В июне 2020-го вышел клип «Расскажи мне», в котором снялись Бузова, Асмус, Тодоренко, Варнава и другие подруги артиста.