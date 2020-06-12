Асмус, Бузова, Варнава: Сергей Жуков заставил 13 девушек вспомнить их прошлую любовь

12 июня в Сети появился новый клип группы «Руки вверх!» на песню «Расскажи мне». В самой композиции Сергей Жуков ударился в речитатив, его новое творение больше напоминает лирическое письмо. А основным элементом ролика стали женские глаза, которые смотрят в кадр сквозь слезы или капли дождя. Лица дам изображены черно-белыми, и лишь глаза остаются цветными.

«Чтобы рассказать о любви мужчинам нужны слова, а женщинам достаточно взгляда. Я пригласил тринадцать совершенно разных девушек, чтобы они вспомнили свою историю любви и одними глазами рассказали ее заново под нашу новую песню», — объяснил замысел клипа Сергей Жуков.

Стоит отметить, что речь идет не о каких-либо начинающих актрисах. В кадре работают Кристина Асмус, Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Ида Галич, Екатерина Варнава, Юлия Барановская, Ксения Бородина, Рита Дакота, Айза Анохина, Альбина Джанабаева, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер и Асти.

Но, несмотря на такую задумку, Жуков отмечает, что не только девушки, но и мужчины могут с тоской вспоминать о потерянной любви, и этот клип посвящен каждому, кто не держит в душе обиды и готов с улыбкой поностальгировать об ушедших чувствах.

Добавим, что из-за режима самоизоляции каждую звезды пришлось снимать отдельно, а потом из этого материала был собран итоговый музыкальный ролик.