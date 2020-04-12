Звезда фильма «Гагарин. Первый в космосе»: «На съемках ощущение страха преследовало неотступно»

Есть вечные ценности. Первый мировой полет в космос – среди них. Имя Юрия Гагарина в 60-е знала вся планета Земля. 12 апреля Первый канал сделает подарок всем поклонникам классного кино и любителям темы космоса – покажет фильм «Гагарин. Первый в космосе».

Безупречная актерская работа Ярослава Жалнина – это не только вдохновение, но и большой труд. Журналисту Teleprogramma.pro. актер рассказал, как изменилась его жизнь после профессиональной состыковки с судьбой первого космонавта России, как получил одобрение дочки Гагарина, как преодолел свои страхи и как переживает изоляцию.

— С момента премьеры фильма прошло 7 лет. Он изменил вашу жизнь?

— Очень сильно. Мне кажется, он скоординировал внутренние настройки и установки. Не потому, что раньше в душе не было гармонии. Прикосновение к жизни такого выдающегося человека и суперпрофессионала стимулирует поднять личную планку, соответствовать всему лучшему, что есть в жизни, не размениваться по пустякам.

— В этом году вы, наверное, еще и по печальному поводу Гагарина вспоминали: скончалась его вдова…

— Светлая память… Валентина Ивановна любила и был любима, воспитала двух чудесных дочерей. Конечно, жизнь ее простой не назовешь. Много испытаний выпало на ее долю. Но как достойно она прошла через них!

— С дочкой Еленой Юрьевной получается общаться?

— Мы встречались один раз. Знаете, я всю жизнь буду ей благодарен за поддержку. Помню, в кинотеатре «Октябрь» народу так много на премьере фильма собралось. Я ни живой, ни мертвый выхожу после показа из зала. И наблюдаю, как журналисты, поклонники стайкой вьются вокруг красивой женщины, а она подходит ко мне, протягивает руку и говорит: «Спасибо!» И она – это Елена Юрьевна! У меня просто крылья выросли за спиной от вдохновения (улыбается). Видимо, существуют на свете какие-то особенные связи на тонком уровне. Я после этого фильма открыл свою театральную студию в городе Гагарин. Это в дополнение к ответу на ваш первый вопрос.

— Вы создали семью в год выхода фильма «Гагарин. Первый в космосе». Когда ухаживали за будущей женой, это сыграло свою роль?

— Свадьба у нас была 1 июня, а премьера в кинотеатрах – 6-го. Так что мы наслаждались медовым месяцем в не особой зависимости от фильма. Легко познакомились, легко отношения сложились. Мне не пришлось красоваться ролью.

— Космос-то толком мало кто знает, а тогда вообще никто! Страх посещал на съемках?

— Наверное, самое неприятное во всех смыслах слова ощущение в работе меня посещало после надевания скафандра. Причем для съемок сделали облегченную версию! Залезаешь в кабину корабля, а там не развернуться. Камеры специально просовывали сквозь щели – некуда даже крепить было. Ощущение страха преследовало неотступно. Я сидел в кабине и думал: «Если я сейчас струхнул, то каково ему было?» В такие моменты особенно остро чувствовал масштаб этого человека. И потом размышлял: ведь он, выражаясь современным языком, не делал карьеру по головам. Только своим трудом, каждодневным, регулярным.

— Честно: на центрифуге мутило?

— Честно, нет. Мне повезло с крепким вестибулярным аппаратом, да и цирковое прошлое дало о себе знать. Конечно, крутиться в центрифуге – это отдельный аттракцион. Но медкомиссия провела осмотр полностью, не о чем было беспокоиться.

— В детстве я была влюблена в улыбку Гагарина, как и миллионы девочек. Как вам ее удалось сыграть?

— Все просто — гены. И спасибо родителям. Когда шел на кастинг «Гагарин. Первый в космосе», мне все говорили, как я похож на Гагарина. Я нервничал и думал, что мне просто льстят, пытаются подбодрить как-то. Потом изучил мимику космонавта, и все сложилось само собой.

— В нынешней изоляции дома у вас, похоже, творческая лаборатория?

— Так и есть! (смеется) Жена активно ведет соцсети. Мы наконец-то играем в игры всей семьей, дочка Эмили смеется, и на душе все спокойно. Сегодня летали на самолете, вчера узнал, как много игр с куклами можно придумать. Несмотря на тревожность новостей, в нашем доме царит ощущение уюта, тепла и добра. И надежды, что скоро все завершится и будет лучше прежнего.

— Нет худа без добра, да?

— С друзьями стал чаще общаться, времени больше появилось.

— Что пожелаете пацанам, которые будут смотреть фильм?

— Скажу коротко – не бойтесь ошибаться!