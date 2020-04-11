На карантине: Якубович пишет пьесу, Летучая танцует, Кормухина шьет

Короновирус нового типа CoVID-19 заставил всех сидеть дома. Это коснулось и звезд шоу-бизнеса. Нарушены планы, сорваны концерты, корпоративы и съемки, но зато появилось много свободного времени для творческих планов. Мы решили выяснить, какие идеи пришли в светлые головы наших звезд в режиме карантина.

Редкие кадры семьи Запашных скоро увидят свет

Представитель цирковой династии Запашных — Аскольд посветил время в изоляции разбору домашней кинотеки. Артист отметил, что, наконец, у него появилось свободное время.

«Прости, Господи! Это не самая лучшая фраза, которую я скажу, но я, в какой-то степени, рад этому карантину несмотря на то, что он ужасен».

За время многолетней карьеры у артиста накопилось множество кассет с выступлениями, тренировками и гастролями, которые он давно хотел рассортировать и оцифровать. Аскольд отмечает, что их настолько много, что времени обработать весь материал до конца карантина не хватит.

«Часто СМИ, поклонники и подписчики обращаются с просьбой показать то, чем мы раньше занимались. Какие-то видео из детства, например. Из-за того, что нет возможности показать это на старом магнитофоне, видео прежде нужно оцифровать. Ну, и, с другой стороны, это очень важная история с точки зрения сохранения архивов».

Эвелина Бледанс сделает коллажи из своих интервью



Телеведущая Эвелина Бледанс дома тоже не сидит у телевизора. Артистка призналась, что за время самоизоляции хочет перебрать вырезки из журналов и газет со своими интервью, которые она бережно хранит в коробках. Их накопилось огромное количество, а в обычное время не хватает времени перебрать все. Эвелина хочет сделать коллажи, вставить их в рамки и повесить у себя в загородном в доме.

«Я хотела все это привести в порядок. Я не хотела бы, чтобы это умирало. Вот совсем недавно, перебирая их, я вспоминала о событиях, которые произошли когда-то. И о скандале с Марией Ароновой и поездке в Белоруссию».

Звезда говорит, что как только приведет это все в подобающий вид, обязательно продемонстрирует в своем Инстаграме, потому что ей с ее поклонниками и подписчиками есть что вспомнить и обсудить.

Ольга Кормухина шьет концертные наряды

Заслуженная артистка России Ольга Кормухина отмечает, что вынужденное пребывание дома нужно посвятить саморазвитию. Певица рассказала о том, что готовится к выходу из карантина и шьет новые концертные наряды.

«Я пыталась обращаться к дизайнерам, но получаются одноразовые вещи. У них привычка шить на один выход. Вышел на подиум или куда-то в свет, а так, чтобы быстро переодеться, выйти, и чтобы было комфортно петь, может сделать не каждый. Главное, чтобы удобно снималось, и переодевалось. Мне это доставляет огромное удовольствие, и я пришла к выводу, что те костюмы, которые я шью сама, действительно, удобные и практичные и людям больше нравятся. Костюмы сшиты собственными руками соответствуют моему темпераменту и моим мечтам».

Леонид Якубович взялся за перо

Народный артист взялся за написание пьесы. Ну, а чем же еще занять себя на карантине. Ни для кого не секрет, что Леонид Аркадьевич — многосторонняя личность: актер, продюсер, телеведущий, а теперь вот еще и драматург. Подробнее о будущих творческих проектах мы узнали у известного телеведущего лично.

«Я дописываю книгу и репетирую пьесу, которую я написал. Читаю любимые книжки и смотрю фильмы. О чем пьеса рассказать не могу, пока мы репетируем. Я и Александр Пашутин, а третьего актера, точнее актрису ищет режиссер. Мы планируем обкатать ее за лето и уже в сентябре сделать премьеру. И мне как раз будет 75, под юбилейную дату и выйдет спектакль».

Душеспасительный стрим Александра Анатольевича

Российский актер, теле- и радиоведущий, первый ви-джей MTV Россия – Александр Анатольевич тоже в нашем списке звезд, которые не могут отдыхать в режиме самоизоляции. Активная социальная и просветительская деятельность не дремлет.

Тут и студентов учить нужно, и людей по всему миру подбодрить. Как у известного телеведущего хватает времени, остается только догадываться. Александр Анатольевич поделился подробностями своей домашней деятельности.

«Я веду занятия онлайн. Также я веду прямые эфиры между Москвой и Санкт-Петербургом, где принимают участие огромное количество интересных людей со всего мира: кинокритики, композиторы, кинорежиссеры, киноактеры и театральные актеры, музыканты, представители самых творческих профессий. Мы с ними встречаемся и ведем вот такие душеспасительные беседы. Душеспасительный стрим! О том о сем, как не сойти с ума на карантине, как не терять времени, как не оставаться на диване в ожидании каких-то там изменений в нашем режиме. Прямые эфиры продиктованы ситуацией. Мы разговариваем о том, что со сьемками у кинорежиссеров, что с музыкой у композиторов, что с выступлениями у гастролирующих артистов… Отвечаем на вопросы из чата. И так уже происходит недели две. Возможно, это переродится в творческий проект, когда закончится карантин».

Летучая танцует румбу

Популярная телеведущая тоже не может усидеть на месте. Елена призналась, что занялась танцами. Это всегда была ее мечта. И сейчас, в режиме вынужденных домашних каникул, когда появилось столько свободного времени, она стала реальнее. Что танцует, где и с кем? Мы узнали более подробно.