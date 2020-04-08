«Острый язычок сделал свое дело»: Злая Киска о ссоре с Рудковской, болезни Бабкиной и тугом ошейнике

Телеграм-блогеры становятся все более популярными, особенно в условиях самоизоляции. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с автором канала «Модные хроники злой Киски», которая умудрилась за короткий срок вывести из себя продюсера Яну Рудковскую и других звезд.

О Рунете

— Рунету в этом году исполнилось 26 лет. Как прошло ваше первое знакомство с ним?

— Весьма счастливо и залипательно.

— Что для вас площадка в Рунете?

— Модные магазины.

— Как быстро стал развиваться ваш канал, что этому способствовало?

— Острый язычок сделал свое дело!

О названии

— Как пришла идея назвать ваш канал?

— Богатая фантазия и щепотка пресловутой иронии.

— Почему именно Киска, а не собачка или птичка? Может, это более сексуально?

— Потому что девочке лучше быть киской с коготками.

— Вспомните ли самый необычный запрос в Телеграмме?

— Реклама вагинального геля. Очень интеллигентно все получилось.

— Наших читателей интересует, кто прячется за маской злой Киски?

— Это всех интересует, но, к сожалению или к счастью, лучше этим вопросом не задаваться.

— Модные хроники злой Киски — ваша единственная работа?

— Это не работа, а скорее хобби. Работа есть, да.

— Чем увлечена Киска кроме ведения собственного канала?

— Красой ногтей.

— Канал приносит доход? Хватает ли его на «корм», а может, даже больше?

— На корм хватает, но ошейник на время пришлось затянуть потуже.

— Создавая канал, подозревали, что он станет таким популярным?

— Ни разу такой мысли не возникало.

О блогерах

— Какими качествами должен обладать начинающий блогер, писатель, чтобы привлечь аудиторию?

— Нормальному читателю НЕ нравится активное нализывание поп в канале, он ценит собственную точку зрения автора. Это работает всегда.

— Какими приемами пользовались вы, чтобы привлечь читателя?

— Честно говоря, никакими. Киске на роду было написано стать знаменитой!

— Вы часто довольно резко комментируете поступки звезд российского шоу-бизнеса, есть ли среди них те, чье имя до сих пор будоражит сознание?

— Сейчас сознание Киски занято здоровьем Надежды Бабкиной. Хочется, чтобы у нее все было хорошо.

О Рудковской

— Стала ли вести себя «скромнее» Яна Рудковская, с которой совсем недавно у злой Киски был конфликт?

— А она собиралась? У Яны есть непоколебимая вера в себя и свои действия. Это, кстати, ее роднит с Киской.

Напомним, несколько моментов словесной драки, развязавшейся прошлым летом в Сети (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.):

Злая Киска:

«В данный момент в Париже проходит показ Ульяны Сергеенко и антипиар ему уже обеспечила Яна Рудковская, которая выбрала очень плохо сидящее на ней платье. Яна, наймите стилиста уже! Хотите, посоветуем хорошего?»



Яна Рудковская:

«Дорогая киска, платье сидит шикарно, вчера я получила кучу комплиментов от иностранных селебрити, блогеров и многих знакомых по поводу него на Амфаре и на моей вечеринке в Плазе! Более того, в шоу-руме Ульяны в Москве уже с утра обрывают клиенты телефоны и жаждут заказать такое же! Так что, прям очень холостой на этот раз выстрел, сорян».

Злая Киска:

«У вас-то понятно, синдром замыленного глаза, и даже мешок из-под картошки будет казаться великолепным одеянием вашего стройного тела, но будем честны… Платье – ужас, сидит ужасно, а лизоблюдство в вашу сторону никто не отменял. Блогеров из Восточной Европы в расчет брать не будем. Они там все поехавшие».

Яна Рудковская:

«Как дипломированный врач ставлю диагноз – шизофрения! Все признаки на лицо – бред, нарушение сознания! Надеюсь, все-таки когда-нибудь наступит затяжная ремиссия и Вы все-таки воспользуетесь хорошим психотерапевтом. Если что, могу дать хороших специалистов и проспонсировать даже! А так пока отписка, сорри, злая киска».

Но, похоже, что злая Киска уже не дуется на Яну и даже, кажется, девочки помирились.

— Какие еще претензии остались к известному продюсеру и светской львице?

— Да нет у нас претензий к ней. Просто она яркая и привлекает внимание своими словами и поступками, часто веселит, а мы любим хорошенько посмеяться.

— Кого в ближайшее время Киска готовится «разнести» в социальной сети?

— Карантин трансформирует поведение звезд и светской публики. Мы пока присматриваемся.

Личное дело:

Злая Киска родилась в Москве одним приятным августовским деньком. В кошачьем мире ей 4 года, столько же и ее именному каналу в телеграмме. Как и положено светской даме, образование у злой Киски высшее, с техническим уклоном. Киска имеет награду за ангельское терпение, более тридцати пяти тысяч подписчиков, огромное количество публикаций, цепкие ноготки и острый ум.