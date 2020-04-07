«Доча-то папина!»: Богомолов нарушил карантин ради общения с девятилетней Аней

Режиссер нашел окно в своем графике, чтобы сыграть с Аней в «Монополию».

Режиссер Константин Богомолов нарушил карантин ради общения с дочерью от первого брака. Аня появилась девять лет назад в отношениях Константина с актрисой Дарьей Мороз. Культурный деятель, несмотря на высокую занятость, старается уделять наследнице достаточно времени. Так, во время пандемии Константин нарушил режим самоизоляции, чтобы поиграть с Аней в «Монополию».

Оказалось, что Богомолов достаточно строгий, но справедливый отец. Когда Аня начала торговаться с ним на тему продажи объекта, Константин заявил: недвижимости она не увидит, поскольку должна учиться считать средства.

«Сколько хочешь?» — не унималась девочка, пытаясь убедить отца продать ей заветную карточку.

«Малыш, у тебя на счету не так много денег, чтобы я тебе продал. Не буду продавать, и все!» — сказал, как отрезал он.

Поспешил Константин поделиться с фолловерами снимком с памятной встречи. Подписчики отметили — девочка чудесным образом совмещает в себе обаяние матери и харизматичность отца. «Дочь и на Константина, и на Дарью похожа. Так интересно!», «Доча-то папина!», «Дочурка просто прелесть», «Анютка на Дарью и на бабушку Анну Левтову очень похожа, обалдеть прямо», — поделились соображениями они.