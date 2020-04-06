«Хотел бы взять его умение прощать обиды»: Роман Попов – о своем герое в «Полицейском с Рублевки»

Актер признается, что в жизни не имеет ничего общего со своим персонажем из сериала, но готов у него кое-чему научиться.

Если вы хоть раз смотрели сериал «Полицейский с Рублевки», то не могли не запомнить следователя Игоря Мухича. Добродушного простоватого полицейского играет Роман Попов, и, как признается актер, у его героя есть чему поучиться. Например, умению прощать обиды.

6 апреля на телеканале ТНТ стартует новый сезон популярного сериала. Портал Teleprogramma.pro пообщался с Романом Поповым, узнал, как проходили съемки, как актер приспособился к домашнему режиму и на что потратил первый гонорар.

— Сериал «Полицейский с Рублевки» — один из самых популярных на российском ТВ. Как думаете, что помогло заслужить всенародную любовь?

— Я думаю, что здесь успех определили сразу два фактора: первый — Илья Куликов, который в этом проекте помимо сценариста впервые в жизни попробовал себя в качестве режиссера. Ну и второе — кастинг. На мой взгляд, удачно подобраны актеры и все находятся на своих местах.

Хотя, когда проект начинался и мы снимали еще только пилот, уверенности в успехе не было. Помню, что сидели на гриме вместе с Сережей Буруновым и тогда я спросил его мнение о сериале. Он немного подумал и сказал, что либо нас ждет тотальный провал, либо оглушительный успех. Среднего не дано.

— Что вам больше всего нравится в вашем герое Игоре Мухиче?

— Наивность и откровенность.

— А в жизни у Романа Попова и Игоря Мухича есть что-то общее?

— Практически ничего. Наверное, хотел бы взять себе его умение прощать обиды. Хотя в большинстве случаев он их просто не замечает. Но настоящим друзьям он готов простить все, что угодно.

— В этом году на Новый год россияне увидят очередную часть фильма «Полицейский с Рублевки»?

— Поживем, увидим. У меня информации на этот счет нет.

— Многие из-за распространения коронавируса перешли на дистанционный режим работы. Ваш график как-то поменялся?

— Кардинально. Отмена съемок, проектов, телевизионных и диджитал-шоу. Все в трепетном ожидании того, когда ситуация разрешится.

— В начале марта россияне активно скупали в магазинах гречку, теперь огромным спросом пользуются настольные игры, биты и средства контрацепции. Вы поддались всеобщей панике? Стали что-то активнее покупать?

— В целом — нет, но семью продуктами обеспечил на месяц. Маски и антисептики у нас, к счастью, были, мы постоянно проводим профилактику ОРВИ и ОРЗ, поэтому дети умеют мыть руки и пользоваться средствами, укрепляющими иммунную систему.

Бешеной паники нет, но с сегодняшнего дня дети полностью переведены на онлайн-обучение, а из дома я и супруга выходим только по неотложным делам.

Мы снимаем частный дом, поэтому имеем возможность хранить продукты в прихожей. Там стоят коробки с овощами и фруктами, бакалея.

— Когда собираетесь в отпуск и готовы отправиться на российские курорты?

— Готов, но точно не в Сочи, где я прожил больше десяти лет. Это равносильно поездке домой.

А вот недавно побывал в Винном доме в Абрау-Дюрсо. Кроме того, что это винный туризм, с дегустациями, так это еще и увлекательнейшая, уникальная экскурсия.

Удивительно красивое место, поэтому я бы повторил свой вояж именно туда. Всей семьей, как только это снова будет возможно.

— Вспомните, на что потратили свой первый гонорар как актер кино или ТВ?

— Покупка машины жене. Это был второй «Фокус», но со временем приобрел уже «Эксплорер» — семья растет, я все-таки многодетный отец.