Новый «Полицейский с Рублевки» стал лидером российского проката за выходные

Фильм «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2» стал лидером российского проката в минувшие выходные. Сиквел о правоохранителях пополнил собственную кассу в первые выходные на 372 миллиона рублей. Зрители поспешили вновь повидать любимых героев и актеров, их сыгравших. На этот раз центральным персонажем стал подполковник Владимир Яковлев – экс-начальник Гриши Измайлова. Сам Измайлов в кадре не появится.

Второе место по сборам за выходные, отмечает сайт kinobusiness, занял фантастический боевик «Джуманджи. Новый уровень». Отмечается, что вторая часть пользовалась у домашней аудитории большей популярностью, чем первая. Главные же роли исполнили Карен Гиллан, Дуэйн Джонсон и Мэдисон Айсмен.

Закрывает тройку мультик «Холодное сердце». Сборы картины составили 175,5 миллиона рублей.