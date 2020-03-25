Никита Панфилов: «Дети вьют из меня веревки» 

Совсем скоро, вероятно, в апреле, мы увидим звезду «Пса», «Мажора» и «Сладкой жизни» в новом сериале «Лихач», который выйдет на НТВ и в котором актер играет сотрудника сочинского угрозыска.

Но это вовсе не значит, что Панфилов застрял в образе обаятельных ментов. На самом деле у Никиты только что состоялась серьезная театральная премьера, а еще он втайне ото всех снимает кино.

«Нравится сидеть дома с женой — и слава богу!»

— Никита, в «Лихаче» у вас снова знакомый типаж — суровый, смелый и справедливый оперативник Сергей Сотников. Не устали от таких?

— Ну, они же все разные. Я выбираю. Сейчас у меня такой период, что есть возможность отказываться и браться за работу, которая интересна.

Во-первых, у моего героя был реальный прототип — следователь сочинской полиции в 90-е годы, это мне сразу понравилось.

Во-вторых, он из тех персонажей, которые не похожи на всех остальных. На самом деле это всего лишь второй блюститель порядка в моей карьере, просто «Пес» идет уже шестой сезон, поэтому кажется, что их много. Лихач (это прозвище главного героя. — Ред.) — неординарный человек.

Он никогда не ходил в форме, ездил всегда на мотоцикле, для всего начальства был как кость в горле. И пока он служил замначальника сочинской полиции, там действительно было спокойнее. Он даже повышение не брал, чтобы не осесть в рабочем кабинете. Крайне принципиальный человек был.

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— Самому на съемках лихачить пришлось?

— Я много ездил сам, но трюки, конечно, выполняли каскадеры. Этого просто нельзя делать исходя из здравого смысла — если травма, тут же вылетишь из съемочного процесса. Сам я езжу на мотоцикле, но не лихачу.

— Адреналин и все, что с ним связано, вас привлекает? Скорость, высота, парашюты…

— Конечно. У меня же выходит передача «Предельное напряжение» (канал «Моя планета». — Ред.), там как раз все про экстрим. Я все это пробовал: сноуборд, фристайл, горные лыжи, параплан, аэростат, мотогонки. Все мне нравится, да.

— Что сами практикуете из экстремальных увлечений?

— В качестве хобби? Сноуборд. Иногда велосипед. А так… Больше ничего, пожалуй. Но из того, что сильно-сильно понравилось — параплан. Крайне редко удается на нем летать, но если получается — эйфория незабываемая! Лучшее, что есть из экстрима, на мой взгляд.

— Мужчина должен практиковать подобные вещи, чтобы оставаться мужчиной?

— Да никто никому ничего не должен. Зачем? Разве что ОБРАЗ поддерживать. Но это глупо. Нравится — занимаешься. Нравится сидеть дома с женой — да слава богу! Лишь бы счастливым был. Надо получать удовольствие от жизни — все должно быть по любви.

— А армия?

— Армия точно не по любви (смеется). Современная армия — совсем другая, служат год, все поменялось с тех пор, когда я служил. Теперь в армии не то что даже не страшно, туда нужно ходить. Примерно как спортлагерь сейчас.

Никто не убирается, не готовит, часы, мобильные — все есть. Ну что это? Хотя, может быть, так и правильно. Солдат должен уметь воевать, а не убираться в казарме и стирать портянки.

— Когда Добрыня Никитич (речь о сыне актера, которого зовут Добрыня. — Ред.) вырастет и подойдет возраст, вы будете за то, чтобы отправить его в армию?

— Я — за. Есть, конечно, некоторые воинские части и посуровее. Но в принципе это неплохо. Я был бы за то, чтобы сын туда пошел. Но это будет не скоро (сейчас мальчику шесть лет. — Ред.).

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«В Малый театр попал благодаря «Псу»

— После многолетней паузы вы вернулись в театр. И совсем недавно выпустили спектакль «Физики» в Малом театре, где играете Иогана Мебиуса. Тревожно было?

— Пять лет, как я ушел из МХТ им. Чехова… Скажу так: если бы я не служил там 10 лет прежде, то, наверное, мог бы обойтись без театра. А так существует зависимость — от сцены, от театра. Это актерская необходимость.

Меня тянет на сцену. Конечно, когда пришло предложение от Малого театра, был рад. Репертуарный театр мне ближе и я понимаю, что не могу без него. Постоянный тренинг, нечто родное и близкое. Счастлив, что в моей жизни это появилось.

— Малый театр славится консерватизмом и академичными постановками. На вас, актера современных и весьма смелых сериалов, там не смотрели косо? Мол, что этот, из «Сладкой жизни», у нас забыл?

— Меня же позвал Юрий Мефодьевич Соломин, а ему очень понравился «Пес» (смеется). Говорит: «Хорошо бы, если бы этот парень у нас служил». Я и пришел. Поэтому все вопросы к нему. Этим все сказано.

— Крыша серьезная, и правда. Кстати, на съемки «Пса» вы часто привозили жену с дочкой Авророй. А на репетиции в театре их звали?

— Нет, ну на репетиции никто не зовет, конечно. Жене очень хочется увидеть, что получится, это факт. Но заранее и не стоит звать, пожалуй, так никто не делает.

На съемках, грубо говоря, выходит продукт — можно позвать. А в театр… Да я и сам еще там на птичьих правах, еще жену буду звать… Нехорошо. На премьеру позову — вот там будет волнительно.

— Сейчас весь мир охвачен паникой в связи с пандемией коронавируса. Наблюдали уже проявления истерии? И как это отразилось на съемках?

— Да, к сожалению, был свидетелем того, как люди в магазине чуть не подрались из-за продуктов. Да и театр наш закрыли до 10 апреля в связи с карантином. Плохо, но премьеру отыграть мы успели — получил колоссальное удовольствие. Съемки, увы, пока тоже отменяются.

— Профилактику проводите?

— Стараюсь избегать дополнительных рисков и инфекции, конечно. Потому что уже не знаешь, как отличить обычную простуду от пресловутого коронавируса. Надеюсь, все скоро хорошо закончится. В Китае же закончилось. Чем мы хуже?

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«Дочь — не крейсер, дочь — звезда!»

— Тогда давайте о хорошем. Насколько Аврора интересуется вашей работой? И вообще, соответствует ли девочка имени? Палит громко, как крейсер?

— Она же не крейсер, она звезда (в мифологии Аврора — богиня утренней зари, в переводе с латыни «утренняя заря». — Ред.). Утренняя звезда! Крейсер назвали в честь звезды как раз.

Но наша Аврора соответствует имени полностью — настоящая принцесса. Ни больше, ни меньше. И взгляд, и манеры, и недетский серьез. Полное ощущение, что ей не полтора года, а лет пять. Будто уже родилась с жизненным опытом. Или знает что-то, чего не знаем или не видим мы.

Конечно, все родители выделяют своих детей: кажется, что они самые умные, красивые, ловкие, но я правда еще не встречал таких девочек. Хочется верить, что она уникальная. Как корабль назовешь, так и поплывет.

— Значит, Добрыня Никитич — богатырь?

— Абсолютно. Маленький богатырек.

— Насколько легко дети вами манипулируют?

— Вьют веревки направо и налево. Я податливый в этом смысле. Не могу кричать, ругать, наказывать. Так редко вижу детенышей, что мне остается только быть плюшевым папой. И мне это приятно.

Как только родились Добрыня и Аврорушка, у меня как тумблер переключился. Начал замечать детей вокруг, меня не раздражают детские крики вокруг, плач, бесконечные вопросы. Мне стало приятно терпеть выходки, отвечать на любые вопросы. Я купаюсь в этом счастье. Поэтому я плюшевый папа.

— Через месяц, 30 апреля, вы разменяете пятый десяток. Что Никита Панфилов еще не сделал в этой жизни?

— Пока еще не создал личного творческого проекта. Своего. У меня сейчас только в работе собственный фильм. Сценарий, режиссура — все мое. Все упирается в деньги. Как только их найду, все увидят кино Никиты Панфилова.

Ведь большинство актеров впоследствии уходят в режиссеры. Потому что актеру всегда и всего мало. Ему надо все время еще что-то попробовать. Актеры — самые безбашенные! Любят все новое, увлекательное, интересное.

И для меня режиссура — ответвление профессии. Это то, чего у меня в жизни еще не было.