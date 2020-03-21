Звезда «Мажора» Карина Разумовская впервые поделилась снимком со своим сыном

Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская в Instagram опубликовала снимок со своим семимесячным сыном. Ребенка она родила от бизнесмена Егора Бурдина. На кадре актриса гуляет с малышом в Петергофе, где очень красивые сады. «Чудеса!» — кратко подписала она фотографию.

Напомним, что актриса крайне неохотно рассказывает о своей личной жизни. Даже о том, что беременна, она сообщила далеко не сразу. Когда сын родился, она кратко сообщила, что теперь в их семье на одного человека больше.

Любопытно, что Разумовская и Бурдин познакомились, когда учились в школе. Впрочем, потом их дороги разошлись. Звезда «Мажора» вышла замуж за актера Артёма Карасева, но счастье в этом браке не обрела. У бизнесмена Егора Бурдина также была семья.

После случайной встречи у них вдруг вспыхнули чувства друг к другу. Ранее звезда говорила, что расписались они случайно. Просто увидели ЗАГС, в который решили заглянуть. На их свадьбе были только самые близкие люди.