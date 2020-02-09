Денис Матросов: «Я — пряничный папа. Не получается быть строгим!»

Дамы помнят Дениса Матросова по сериалам «Две судьбы», «Дом с лилиями». Мужчины, скорее всего, по криминальному детективу «Профиль убийцы». Теперь у актера новое амплуа — человек с двойным дном. В сериале «Слепой поворот» («Домашний») он играет героя-перевертыша, который удивит всех.

— Денис, что за герой у вас на этот раз?

— Я бы назвал его темной лошадкой на фоне остальных героев. Он работает, помогает главной героине Алисе (Евгения Ахременко), вроде даже любит ее. Но что у него в голове на самом деле, станет ясно лишь в финале. Гена — обаятельный тип, но за маской заботливого парня скрывается совсем другой человек. Его кредо «люблю всех на благо себя». Обиженный жизнью, закомплексованный товарищ.

— Это далеко не первая ваша работа в мелодраматическом проекте. Не смущает вас, что Денис Матросов у многих зрителей ассоциируется с популярными мыльными операми?

— Я ассоциируюсь у зрителей с интересными и яркими образами, а не с операми! (Смеется.) Посмотрите мою фильмографию — там более 50 работ в картинах всех жанров. В этом смысле мне повезло в профессии. Ролями я не обижен: множество разноплановых ролей — и острокомедийных, и драматических, и, что немаловажно, все они были высокорейтинговые. Матросов приносит удачу продюсерам и их проектам. Проверено временем. Суть актерской профессии — ты должен гнуться, как хорошая лоза: куда режиссер согнет, туда и двигаешься. А я крутой актер в самом расцвете сил!

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— При этом вы руководите собственным театром. Как в нем обстоят дела?

— Практически все силы и время брошены туда, на театр Матросова. Основной род моих занятий. Мы очень много гастролируем, сделали две постановки: «Двое в лифте, не считая текилы» и «Ты будешь мой!», катаем их не только по России, но и по всему миру. Трудимся вместе с женой Ольгой. И в наших наполеоновских планах — сделать полнометражный фильм. Мы все ближе к этой цели, с материалом определились, теперь идет подготовительный период. Это будет мой первый проект как кинопродюсера, попытаюсь его сделать так, чтобы все сложилось.

— Остается время на отдых? Вот в Москве снег выпал.

— С отпуском сложно. Сам себе начальник и с трудом отпускаю себя с работы. На море с женой и с детьми выбрался один раз за последние 6 лет. Это неправильно. Но стараюсь исправляться. Если не на море, то дома. Как только выпал снег, сразу пошли с детьми покататься на лыжах. И снеговиков лепили, и погуляли. Самое важное — это дети и семья. Все остальное прилагается. И если что-то идет в ущерб семье — пошло оно лесом (смеется).

— Каждый год вы повторяете в Инстаграме трогательный пост, посвященный отцу. А вы как отец чему в первую очередь учите сыновей?

— Самое важное, на мой взгляд, передать детям любовь. Они должны быть ею окружены. Вот если говорят, что воспитывать надо кнутом и пряником, то я больше пряничный отец. И мама наша тоже. Меня так же воспитывали: я не знал, что такое быть битым. Никогда отец и мать руку на меня не поднимали. Любовь и хочу передать детям, чтобы они продолжали любить этот мир, людей, близких. А остальное — своим примером. Лучшего рецепта нет.

— Насколько удается гасить любовью темперамент двух сыновей? Ведь два мальчика в доме — это всегда пожар.

— Думаю, удается. Конечно, все родители разные. Но мы вот пряничные. Не получается у меня быть строгим отцом. Возможно, это и минус. Наверное, за счет мягкости некоторые ограничения ставлю им не слишком убедительно. Возможно. Только время покажет, какими они вырастут и что мне удалось вложить в них. Стараюсь примером. Люблю строить, люблю делать своими руками что-то по дому, ну и Федю (сын от нынешнего брака с юристом Ольгой Головиной. — Авт.) с Ванькой (сын от предыдущего брака с актрисой Марией Куликовой. — Авт.) зову. То снег почистить, то еще чего сделать. Сами уже приходят и спрашивают, чем помочь. Внедрить это насильственно нельзя. Поел, помыл посуду за собой, поставил на место. Не знаю, я не гуру в воспитании. Только ищу пути подхода.

— А как воспитывали вас?

— Мама постоянно вытаскивала из тусовок во дворе. То спортивные секции, то кружки. У нас так же: у Федьки в саду куча дополнительных разносторонних занятий. Еще плаванием занимается — прыжками, сальто в воду крутит. Делает вещи, которые десятилетки не всегда могут. Ваня увидел, ахнул: «Как так?» Хотя сам Ванька в свое время занимал третье место на соревнованиях по плаванию. Сейчас он учится в гимназии Петра Великого, ходит в технопарк, где осваивает новые технологии, 3D-принтер, учится рисовать мультфильмы. Дома делает заставки для своего блога в Ютубе, записывает обзоры на игры, хочет стать популярным ютубером. Такое у него увлечение, так что времени на дополнительный спорт остается немного. Но в школе он с 8.30 до 6 вечера, а там и футбол, и дзюдо, и шахматы.

— Дзюдо в нашей стране занимает особое место.

— И хоккей тоже. На президентском хоккейном турнире силовых структур в позапрошлом году наша команда артистов «КомАр» заняла первое место! Я играю и детей тоже водил на игры. Ставил на коньки Ваню, потом слегка забросили. Надо возобновить. А с Федей только начинаем. Ждали, ждали, пока каток зальют рядом с домом в этом году, так и не дождались. Чудеса погоды. Придется куда-то поехать, благо искусственных катков сейчас много.

— Вы сказали, что любите мастерить по дому. А что строите?

— Сейчас — небольшую хозяйственную постройку. Живем-то мы за городом. В свое время убил много времени на строительство нашего большого дома.

— Именно «убили»?

— Да. Мне хотелось, чтобы все родственники жили в нем. Одной большой семьей. Но оказалось, это невозможно, потому и «убил». Это большая ошибка. Собрать всех под одной крышей — утопия! Нереально. К сожалению, когда меня пытались предупреждать об этом, я не слышал. Потом столкнулся и понял — правда. Я вырос в семье, где собирались по 12 человек за столом, и мне хотелось, чтобы у нас было так же. Видимо, тогда мы были детьми и многого не видели. Потом все равно все разъехались… Самое идеальное — жить рядом, но каждая семья на своей территории. Лучше много маленьких домиков, квартир рядом, чем один большой дом на всех.

— Дом есть, сыновья тоже. Как обстоят дела с деревом?

— И дерево есть, и очаг даже. В 19 лет построил под Тверью небольшой деревянный домик на участке, который достался маме. Выложил камин. И посадил деревья — це-е-елый сад! А потом как-то приехал, а деревья мои перекочевали на соседский участок (смеется). Остались две яблоньки, так и стоят теперь. Ладно, я побежал, надо забрать Федю из сада, потом едем за Ваней. Семейные заботы. Пока!