НОВОСТИ

Денис Матросов объяснил, почему не участвует в воспитании своих детей

Как сказал актер, бывшая супруга не позволяет ему с ними общаться.

Денис Матросов объяснил, почему не участвует в воспитании своих детей
Матросов уверяет, что жена не дает ему общаться с детьми/http://globallookpress.com

Актер Денис Матросов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, почему не принимал участие в воспитании своих детей от актрисы Людмилы Татаровой-Джигурды. Как уверяет актер, бывшая супруга сделал все возможное, чтобы он не виделся с детьми.

Денис Матросов. Фото
Матросов не считает себя домашним тираном/http://globallookpress.com

«Сама Людмила просила меня удалиться из ее жизни. Она сказала ей не мешать. У нее было несколько браков, но она не рассказывает об этом. Я боролся за своих детей, но в мою сторону посыпались угрозы. Мне было запрещено видеться с ними», — сказал актер.

Также Матросов заверил, что никогда не бил свою супругу, хотя она до сих пор уверяет в обратном. «Я не домашний тиран. Там как получилось. Трое сказали, четвёртый передал. Человек, который в прессу вынес эту историю – непорядочный. Я наоборот всегда был очень мягким с женой», — заметил актер.

Интересно, что в студии был показан фрагмент из интервью Людмилы Татаровой-Джигурды. Она рассказывала, что все проблемы в семье начались, когда муж отказался согласовывать с ней имена для сыновей. «Мы все время ругались. По мелочам споры возникали каждый день. А однажды, когда он хотел меня избить, вмешалась моя мама. Она в итоге получила от него по лицу», — сказала актриса.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Денис МатросовЛюдмила Татарова-Джигурдапрограмма "Звезды сошлись"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Денис Матросов объяснил, почему не участвует в воспитании своих детей
Интересно?
Поделись с друзьями: