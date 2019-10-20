Денис Матросов объяснил, почему не участвует в воспитании своих детей

Актер Денис Матросов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, почему не принимал участие в воспитании своих детей от актрисы Людмилы Татаровой-Джигурды. Как уверяет актер, бывшая супруга сделал все возможное, чтобы он не виделся с детьми.

«Сама Людмила просила меня удалиться из ее жизни. Она сказала ей не мешать. У нее было несколько браков, но она не рассказывает об этом. Я боролся за своих детей, но в мою сторону посыпались угрозы. Мне было запрещено видеться с ними», — сказал актер.

больше по теме Денис Матросов пожаловался на скудную зарплату актеров Отец четверых детей открыл бизнес, чтобы прокормить семью.

Также Матросов заверил, что никогда не бил свою супругу, хотя она до сих пор уверяет в обратном. «Я не домашний тиран. Там как получилось. Трое сказали, четвёртый передал. Человек, который в прессу вынес эту историю – непорядочный. Я наоборот всегда был очень мягким с женой», — заметил актер.

Интересно, что в студии был показан фрагмент из интервью Людмилы Татаровой-Джигурды. Она рассказывала, что все проблемы в семье начались, когда муж отказался согласовывать с ней имена для сыновей. «Мы все время ругались. По мелочам споры возникали каждый день. А однажды, когда он хотел меня избить, вмешалась моя мама. Она в итоге получила от него по лицу», — сказала актриса.