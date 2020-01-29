Анастасия Волочкова: «Готовлюсь к свадьбе, но детей больше не хочу»

На прошлой неделе Анастасия отметила 44-й день рождения. Мы побывали на празднике и узнали от Анастасии и ее близких нюансы личной жизни балерины.

«Ариша поздравила меня первой»

Единственной дочери Анастасии Волочковой Ариадне 14 лет. Девочка сейчас живет со своим отцом Игорем Вдовиным, с которым Волочкова рассталась давно и не очень мирно. Их дочь пару месяцев назад переехала из подмосковного дома матери в столичную квартиру отца — она находится неподалеку от престижной школы, где учится Ариадна, что стало одной из причин переезда дочери к отцу. Кроме того, балерина считает, что Вдовин не уделял достаточно времени воспитанию девочки, и пришло время исполнить свой отцовский долг. К примеру, новогодние каникулы Настя провела в Таиланде, а дочь в это время отдохнула с отцом и его подругой, телеведущей Еленой Николаевой в Финляндии. Впрочем, это не значит, что Волочкова и Ариадна редко общаются — мать с дочерью всегда на связи.

— Настя, что подарила вам дочь на день рождения?

— Самым большим подарком стал звонок моей Ариши в 8 утра: она поздравила меня первой. Дочь сначала хотела приехать вечером на праздник в ресторан, но Ариша у меня не любитель публичных мероприятий, фотографируется для прессы неохотно — у нас эта тема была камнем преткновения с детства. Поэтому она приедет ко мне в воскресенье — это день, когда Ариша свободна, потому что график у нее плотный. Она учится в гимназии, занимается конным спортом, изобразительным искусством, осваивает разные языки.

— То есть воскресенье — это ваш день с дочкой?

— Да, к тому же это мой любимый день, потому что в переводе с древнегреческого Анастасия — это воскресение.

— Ариадна не пошла по вашим творческим стопам?

— Я предоставила Арише возможность попробовать себя во всех творческих сферах: восемь с половиной лет она была солисткой детского театра «Домисолька», танцевала в «Тодесе», занималась художественной гимнастикой, большим теннисом, фотографией. Но дочь не пошла по пути творчества, и сейчас у нее цель — получить достойное образование.

— У вас сейчас новые отношения. Задумываетесь о рождении второго ребенка?

— Нет, я больше не хочу детей. Самую главную роль в своей жизни — материнскую — я уже исполнила. У меня есть прекрасная дочь, которой я горжусь. Она изумительный человек. Кроме того, я не считаю, что рождение ребенка является скреплением отношений между мужчиной и женщиной.

«Любимый подарил 305 роз»

О том, что Волочкова уже больше года состоит в отношениях с неким мужчиной, знают многие. Однажды избранника балерины даже сняли папарацци: жаль, что лица его на этих снимках не разглядеть. Одни заподозрили, что Настя, тщательно скрывающая имя возлюбленного, уже с ним рассталась, другие решили, что у него есть семья, поэтому Волочкова его и скрывает. В окружении артистки говорят, что ее нынешний любимый мужчина не женат, к тому же он моложе Насти на пять лет. Познакомились они в ресторане, который находится неподалеку от места, где живет балерина. У мужчины там была деловая встреча, и так вышло, что их с Настей представили друг другу. В день рождения, который проходил в ресторане Single, балерина не разочаровала гостей и поступила по-волочковски, ошарашив сенсацией — она планирует свадьбу. Присутствующие до конца в серьезность намерений Анастасии не поверили. Ну а мы, естественно, поспешили за подробностями — если мужчину прячут, то хотя бы узнаем что-то о предстоящем празднике.

— Какой будет ваша свадьба? И, самое важное, когда?

— На свадьбу приглашаю всех гостей моего дня рождения! Уверяю вас, это будет очень запоминающееся событие. Я придумываю всегда очень интересные мероприятия. Моя первая свадьба была седьмого июля 2007 года — 07.07.07. Я люблю сочетание красивых чисел: 20.01.2020 я пригласила гостей на празднование своего дня рождения ко времени 20.01. Поэтому дату свадьбы выберу тоже красивую. (Гости ближе к концу вечера предложили рассмотреть дату свадьбы 20.10.2020. — Ред.).

Кстати, пока мою первую свадьбу никто не превзошел — я не имею в виду масштаб, я говорю об изысках. В Санкт-Петербурге праздник был в Екатерининском дворце, потом в Москве — в Юсуповском. Я тогда сменила пять платьев. А на новой свадьбе ждите семь!

— Вы готовы к созданию семьи? Хотите замуж именного за этого мужчину?

— А вы не видите, что я влюблена? Я горю этим счастьем любви. Меня счастливой делает именно любовь. Я хочу создать семью и выйти замуж за человека, которого люблю.

— Пока мы не увидели жениха Волочковой, опишите хотя бы его внешние данные…

— Он высокий — для меня важно, чтобы я не стеснялась вставать рядом с мужчиной на каблуки 15 см, без которых я не представляю своей жизни. И важно, чтобы мужчина был подтянут, строен и сексуален.

— Правда, что он не был женат? И насколько он богат?

— У моего любимого мужчины никогда не было ни жены, ни детей. Что касается денег, то мою душу можно восхитить вниманием, искренней любовью, добропорядочностью, которая проверяется временем. Я все это очень чувствую, потому что в жизни прошла очень многое. Я знаю, что такое жить с олигархом: у нас была прекрасная жизнь с Сулейманом Керимовым на протяжении трех с половиной лет, наверное, это была самая сильная любовь в моей жизни. Я знаю, что такое жить с альфонсом — отцом моей дочери, отбиравшем у меня вообще все, я знаю, что такое жить с людьми, у которых нет денег. Для меня деньги никогда не стоят во главе угла.

— Как любимыйвас поздравил с днем рождения?

— Не успела спуститься вниз для завтрака, как он, находясь рядом со мной, дистанционно организовал доставку в дом 305 роз. Это очень круто! Сейчас из ресторана поеду домой, где он меня ждет.

— Ваша дочка приняла вашего избранника?

— Моя дочка никого не приняла из людей, которые были рядом со мной. Это абсолютно понятная мне позиция любого ребенка, который хочет, чтобы мама принадлежала только ему. Мы с Аришей общаемся по-взрослому, и я объяснила дочери, что я не могу быть одна — одиночество меня угнетает. Я, к счастью, и не бываю одна. И Ариша уважает мой выбор, я убеждена в этом.

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«Буду судиться с Вдовиным, а не с Борисовой»

Волочкова за вечер съела две устрицы — позже оказалось, что это было ее единственное угощение за весь день. Понятно, почему она так исхудала — на таком рационе любая станет тростиночкой.

— Почему вы так похудели?

— Я в конце прошлого года много работала и мало ела. Готовила премьерный спектакль «Балерина в зазеркалье цирка», в котором сочетается балетное и цирковое искусство. Премьера далась мне нелегко, так как пришлось осваивать в том числе и цирковые трюки — доходило до 8 часов в день физической нагрузки. У меня за последнее время было по 5 выступлений в месяц.

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— Обидно получать негативные отзывы на вроде бы уже привычные фото в шпагате?

— Вы же знаете мою позицию: я сильный и смелый человек. Почему я не должна делать эти шпагаты, которые будоражат и не дают покоя миллионам? Ведь мало кто может сделать этот шпагат таким грациозным. Самое интересное, что на шпагат садятся многие спортсмены и балерины, но почему-то только шпагат Волочковой вызывает такую реакцию.

Сейчас жизнь такая, когда пытаются принизить достоинства людей, которые достигли успеха своим трудом. Я достигла высот в балете путем стертых в кровь пальцев, поэтому я вам и интересна сегодня.

— Но ведь на самом деле вас не за шпагат судят…

— Да, скорее за мои жизненные качества — смелость, умение высказывать свою позицию. Умению оставаться самой собой могут позавидовать многие мужчины. Ну а для всех хорошей не сможешь быть никогда. Я надеваю короткое платье — сразу пишут: «Вырядилась, как проститутка!» Надеваю длинное платье — мне пишут: «Зачем вы прячете свои красивые длинные ноги?»

— Почему не подадите в суд на Дану Борисову, которая постоянно вас задевает, даже оскорбляет?

— Не хочу тратить силу и энергию на то, чтобы судиться с теми людьми, которые недостойны моего внимания. О судебном процессе этого года скоро все узнают. Я буду бороться за то, чтобы отец моей дочери вернул деньги, которые мне должен (речь идет о сумме $3 миллиона, которые Анастасия одолжила когда-то Игорю Вдовину. — Ред.). Эта история продолжается 10 лет. Но в этом году я буду бороться за свои деньги. Заявление в правоохранительные органы уже написано. Думаю, что этому человеку все вернется в жизни бумерангом. Игорь содержит на мои деньги своих женщин, своих детей… С ним судиться будем, а с другими людьми судиться не хочу.

— Правда, что вы скоро появитесь на ТВ в качестве ведущей?

— Да, мне предложено на канале «Пятница!» вести одну из программ, это будет что-то вроде викторины.

— Какая проблема вас волнует сегодня?

— Сегодня проблема будет у моих домоправителей Лолы и Рустама — им придется придумать, как разместить десятки букетов, которые мне подарили на день рождения. И пусть это будет самая большая проблема в нашем доме!