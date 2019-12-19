Стас Пьеха: «Вот бы кто подарил на Новый год квартиру в центре Москвы в 200 «квадратов»

Близится Новый год, а значит, пора заряжаться праздничным настроением, покупать подарки близким и думать о салатах на новогодний стол.

Накануне праздника мы пообщались с певцом Стасом Пьехой и узнали, как он готовится к главному празднику года. Отмечать, оказывается, собирается на работе…

— К вам уже пришло новогоднее настроение?

— Постепенно оно приходит ко мне, потому что сейчас как раз пора новогодних проектов, концертов, съемок. Но истинное ощущение праздника дарит мне сцена 31 декабря. Выступая, я получаю отклик аудитории, заряд сильнейшей энергетикой. Пожалуй, выступления в новогоднюю ночь – лучшее времяпрепровождение для меня.

— Нарядили уже елку дома?

— Так как в Новый год я нахожусь не дома, елку не ставлю и квартиру тоже никак не украшаю.

— А как вы будете праздновать?

— Новый год, как правило, я отмечаю на работе, потому что, сидя дома с салатами, совершенно не испытываю праздничного ощущения. Очень хотелось бы в Новый год побыть с сыном, но так как из-за работы это не представляется возможным, постараюсь увидеться с ним накануне.

— Какие необычные подарки получали в Новый год, которые запомнились на всю жизнь?

— Если честно, мне не особо важны подарки. Но если бы кто-то мне подарил квартиру в 200 квадратных метров в центре Москвы, я бы, разумеется, был не против (смеется). Есть желающие? (смеется). А сам я буду дарить близким, наверное, деньги в конверте, парфюмы, цветы.

— Загадываете ли желания в 12 ночи?

— Для меня не очень понятны традиции вроде того, что надо выпить шампанское с пеплом… Но в детстве я всегда очень трепетно относился к загадыванию желания под бой курантов.

Сейчас же я больше рассчитываю на себя и материализацию целей и верю, что все будет хорошо, если я сам приложу силы.

— Вы верите в Деда Мороза?

— Я верил в него до тех пор, пока однажды в детстве к нам не пришел в гости поддатый Дед Мороз… Он шатался, от него пахло спиртным, а под конец у него отвалилась борода! Тогда я и осознал, что Деда Мороза не существует (смеется).