Стас Пьеха содержит душевно больного отца по завету матери

Пятрас Герулис уже много лет болеет, но родственники от него не отворачиваются.

Сестра музыканта Стаса Пьехи по матери Эрика рассказала об отце своего брата, первом муже актрисы Илоны Броневицкой — Пятрасе Герулисе. Напомним, что несколько дней назад в СМИ появилась новость, что мужчина нищенствует и питается едой с помойки. Утверждалось, что Стас Пьеха о родном человеке не заботится уже много лет.

По словам Эрики, ее брат уже много лет помогает финансово отцу. В то же время Эрика отметила, что у мужчины тяжелое душевное заболевание и он «распоряжается деньгами в соответствии со своим состоянием».

Эрика заметила, что у Стаса нормальные отношения с отцом. При этом музыкант не держит зла на папу, который оставил его мать, когда сам певец был еще ребенком. Как заметила Эрика, если вдруг Пятрасу потребуется помощь, то Стас всегда поможет родному человеку, рядом с которым постоянно находятся родственники. Сейчас за здоровьем отца Пьехи заботится его родная сестра.

«Пятрас — очень своеобразный человек со своеобразным диагнозом», — заметила Эрика и добавила, что ее мать Илона Броневицкая лично просила Стаса не бросать бывшего мужа на произвол судьбы, сообщает «МК».