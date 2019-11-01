Звезда Black Star TERNOVOY: о Тимати, группе «Золотое кольцо» и самом перспективном проекте для молодых артистов

Олег Терновой — молодой артист из лейбла Black Star. К Тимати он попал не с первой попытки, но на сегодняшний день парень является кумиром для миллионов россиян. О том, как стать артистом, о личной жизни, мечтах и конкурентах Олег рассказал порталу Teleprogramma.pro.

Восходящей звезде исполнилось 27 лет и вот вам 27 мыслей от Олега Тернового…

— Мой идеальный выходной – день, проведенный дома.

— Чтобы оставаться в отличной форме — нужно двигаться, заниматься спортом.

— Планы на будущее — жить настоящим и не откладывать на потом.

— Мечтаю о спокойном полноценном отдыхе.

— Хотел бы оказаться за границей, в каком-нибудь немноголюдном городке, где красивая природа.

— Бесит, когда сначала строишь планы, все делаешь, чтобы они реализовались, а кто-то переигрывает и все рушится. Или когда говорят одно, а на деле — другое, а ты уже все распланировал.…

— Самый ценный жизненный урок — не идеализируй людей…

— 5 миллионов, полученные за победу в шоу на ТНТ, конечно же, выплатили. Сейчас эти деньги лежат в банке.

— Самый лучший трамплин для молодых исполнителей — проект «ПЕСНИ» на ТНТ. По крайней мере, на данный момент.

— Театр для меня место, куда каждый человек может прийти, чтобы стать лучше.

— Путь до контракта с Black Star — это жизнь.

— Тимати для меня — наставник, старший товарищ.

— Любимая песня из тех, что я исполнил — «Не о любви», «Космос», «Молли».

— Не нравится в современных исполнителях — сами исполнители, которые сеют невежество своим творчеством.

— Мои конкуренты на сцене – группа «Золотое кольцо» (смеется).

— Чтобы оставаться популярным — я готов делать новую интересную музыку.

— Мою вторую половинку зовут… Пока что у меня ее нет.

— Отношения или карьера? А почему ни то и ни другое сразу?

— Девушка должна быть… Умной, красивой, с хорошим чувством юмора, доброй.

— Семья для меня – это дом.

— Перед тем как выйти на сцену — я обязательно настраиваюсь на выступление, делаю дыхательную гимнастику.

— Нет ничего хуже, чем опоздать на самолет и все планы в топку.

— Поклонники для меня – это люди, с которыми я хочу делиться своим творчеством. Люди, которые дают возможность реализовать мои идеи, мою музыку, возможность жить мечтой. Без них я — никто.

— Критика хейтеров меня смешит и мотивирует в какой-то степени.

— В будущем моя карьера будет вдохновлять других становиться артистами.

— L‘One или Егор Крид? Думаю, L’One, я вырос на его музыке. В какой-то степени, он — мой учитель.

— Мне 27 и я просыпаюсь.