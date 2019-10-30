Пашу вновь объяснил уход Крида и L’One из лейбла Black Star

Директор лейбла Black Star Пашу в эфире шоу «Рамблер. Live» объяснил, почему контракт с компанией за последнее время не продлили рэперы Егор Крид и Леван Горозия — больше известный как L’One.

«Лейбл делает больших артистов. Со временем у них заканчиваются контракты. Кто-то продлевает его, кто-то нет. Пока артисты находятся в структуре лейбла, их карьера идет вверх. Они начинают зарабатывать большие деньги. Они считают, что могут зарабатывать еще больше, но при этом не зависеть ни от кого. Лейбл – это машина по зарабатыванию денег, в которой существуют определенные правила. Кому-то из них хочется больше свободы, но я точно знаю, что в лейбле они зарабатывают куда больше, чем вне его», — сказал Пашу.

Как он отметил, к ним в лейбл приходят музыканты, заработки которых не превышают сорока тысяч рублей в месяц. «В течение небольшого промежутка времени начинают уже через несколько месяцев получать в пять раз больше. Самые успешные получают десятки миллионов рублей в год. Они все точно не бедные люди», — заметил Павел Курьянов.

Как он сказал, многие считают, что знают все о своей карьере на десятки лет вперед. Но это представление в корне неверное. «Карьеру вне лейбла можно строить на два-три года вперед, но не больше. Что будет с ними дальше, сложно сказать. Я желаю, чтобы ребята себя не потеряли в этом мире», — заметил Пашу.