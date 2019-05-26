Участница «Школы экстрасенсов» Вилма Генрих: «Мужчины – не пузыри!»

Вилма Генрих — одна из явных претенденток на победу в «Школе экстрасенсов». В первом эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro участница рассказала, как проходят тренировки учеников школы, строятся отношения с мужчинами, и о том, кого она видит своим главным конкурентом.

Вилма Генрих выделяется в «Школе экстрасенсов» на ТНТ необычным даром: она насквозь видит женщин, но никак не могла видеть мужчин. Ее наставник Константин Гецати пообещал ученице убрать этот странный блок и уже справился со своей задачей.

Как распределятся силы в финале и придется ли Вилме одной отстаивать честь своего наставника, узнаем 26 мая в 20:30 вечера на ТНТ.

О том, как шел процесс тренировок и кто станет главным соперником ученицы, Вилма рассказала сайту Teleprogramma.pro.

— Вы пытались до проекта как-то развить свой дар самостоятельно? Возможно, работали с какими-то наставниками?

— Мой дар начал проявляться активно только после 2 августа 2014 года, когда со мной случился приступ. Совершенно неожиданно я упала и потеряла сознание. Около 5-ти часов находилась в каком-то странном состоянии, как потом выяснилось — состоянии острой гипоксии. Были какие-то видения, голоса, звуки, странные телесные проявления. После этого события я пришла в себя, но не совсем быстро восстановилась. Был период панических атак, был страх того, что это может повториться, обострилась экстрасенсорность, я очень сильно стала чувствовать женщин, их прошлое и будущее, чувства, эмоции, блоки – ментальные и телесные, разные. А вот мужчины ушли из поля зрения. Все пять лет до прихода на проект я пыталась с этим справиться и как-то структурировать свой дар.

— Вы попали в команду к Константину. Вы довольны таким распределением? Именно к нему хотели?

— Когда я узнала про новый проект ТНТ и про то, что Константин Константинович (а мне хочется называть его именно так в знак глубокого уважения) будет там наставником, мой внутренний импульс был абсолютно очевиден. Я поняла, что должна попасть в его команду. Логически это желание я обосновать не могу, но это был некий толчок: я должна попасть в команду к Гецати. Я не пошла бы в «Школу», если бы я не попала к нему.

— Что вам импонирует в методах обучения Константина, а что вам категорически не нравится?

— Раньше я никогда не принимала участие в подобных тренировках, не сильно следила за «Битвой экстрасенсов», соответственно, пропустила сезон, в котором победил мой наставки. И с его методами была незнакома. Любая тренировка с Константином Константиновичем для меня всегда «сюрприз в коробочке». Мой наставник всегда спрашивает меня перед каким-то процессом: «Вилма, готова ли ты?», «Найдешь ли в себе силы это сделать?». После тренировок всегда спрашивает, нормально ли я себя чувствую. Его методы очень интересные: древние, глубокие, очень многослойные, для меня абсолютно новые. У него есть моральный кодекс: кодекс экстрасенса или медиума, который никогда не нарушается. Все эти порчи, привороты, привязки – это неприемлемо. Методов, которые не нравятся — нет, но есть некий напряг, когда ты находишься в поле зрения наставника. У Константина Константиновича очень сканирующий взгляд, взгляд-лазер, от него никуда не деться. На первых порах у меня было ощущение, что он насквозь пронзает меня взглядом.

— На проекте у вас было два переломных момента. Вы научились работать с миром мертвых и научились видеть мужчин. Изменилось ли что-то с мужчинами в жизни и в работе?

— Все это далось мне не просто, многое осталось за кадром. Получилось, что помимо работы с мужчинами я разблокировала еще огромный пласт моего внутреннего устройства. Несмотря на страх смерти, шагнула в мир мертвых, попыталась узнать его законы, начала взаимодействовать с этим миром, ориентироваться в нем. Теперь я научилась контролировать страх смерти. Вы не представляете, сколько силы и энергии сразу ко мне пришло! Это дало мне большой скачок в «Школе». Что касается работы с мужчинами, то наставник смог снять блок. Теперь я работаю с сильной половиной человечества. Мужчины — не пузыри. Они прекрасны и мне нравится чувствовать это снова.

— Много ли Константин проводил с вами индивидуальных занятий? Как они обычно проходят, расскажите.

— То, что происходило на индивидуальных сессиях, которые не снимают камеры, это то, что останется между мной и моим наставником. Я не буду выносить это на всеобщее обозрение, но было не просто. Порой я восстанавливалась по 3-4 дня после этих тренировок и буквально не могла поднять ногу – столько энергии было затрачено, а порой наоборот — был очень большой прилив сил.

— Можно ли говорить о какой-то особой атмосфере в рамках проекта? Вы с кем-то сблизились из своей команды?

— Это достаточно плотный и стрессовый процесс получения и передачи знаний на практике. Когда мы приезжаем на экзамен, то стараемся не тратить время на разговоры, не распыляться, а быть максимально сконцентрированными. Никто не рассиживается, особенно ни с кем не коммуницирует. Все наши личные истории и общение будут потом, после финала.

— Ирина Игнатенко ушла из вашей команды. Как вы оцениваете этот поступок? И рады ли, что в вашей команде поубавилось конкуренции?

— Неприятное и неожиданное событие для всех. Поэтому как его оценивать? Константин сильный духом человек и не нуждается в особой поддержке. Но после этой церемонии я почувствовала, что должна позвонить ему, поддержать его. И я сказала ему, что все произошедшее накануне так и нужно расценивать: как неприятное событие, которое прошло, на котором не надо зацикливаться, перемусоливать его не имеет смысла. А историю с Ириной Игнатенко мы перешагнули как мелкую и грязную лужицу, которая возникла на пути.

— Кого из участников проекта (из обеих команд) видите победителем? Кого считаете основным конкурентом?