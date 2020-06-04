Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»

6 июня в 21:00 в кресле героя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется Кирилл Андреев – один из участников группы «Иванушки International». Когда-то по нему сохли тысячи девчонок, однако восемнадцать лет назад Кирилл женился и собственным примером доказал: из артиста может получиться верный и заботливый муж, а также любящий и нежный отец.

Вы как хотите, а мне просто не верится: кажется, еще вчера совсем юный Кирилл Андреев пел про тополиный пух и подмигивал девчонкам, тянувшим к нему руки из зала. Однако 19 лет уже не Кириллу, а его сыну, который, кстати, назван в честь отца. И, несмотря на юность, Кирилл-младший уже женат.

– Они уже не могли терпеть, хотели поскорее расписаться, – рассказывая о свадьбе сына, улыбается Кирилл-старший. – Кажется, вот только вчера сын в детский сад пошел, потом – в первый класс…

Да, дети очень быстро растут… Не успеешь оглянуться – они уже и не дети вовсе, а взрослые, у которых своя жизнь. В такие моменты самое главное – суметь сохранить близость. Отпустить своего повзрослевшего ребенка и не мешать ему строить свою судьбу. Хочется верить, что у Кирилла-младшего получится повторить опыт родителей и создать по-настоящему крепкую семью.

Кириллу Андрееву-старшему повезло: он встретил свою единственную в молодости и смог разглядеть в ней суженую. Хотя сделать это было непросто: вокруг «Иванушек» крутились сотни, если не тысячи поклонниц. Они караулили ребят у подъезда, писали им любовные послания и были готовы на все, чтобы кумиры обратили на них внимание. Неудивительно, что романов у солистов «Иванушек» было много: девчонки сами вешались на шею. А алкоголь, который разжигает желание, очень способствовал романтическим приключениям…

– Я выпивал, Андрюшка выпивал, да, – честно признается Кирилл. – Мне даже делали трепанацию, вскрывали черепную коробку…

К счастью, с алкогольной зависимостью певцу удалось справиться. Кириллу хватило мудрости взять себя в руки, перестать кутить и правильно распорядиться гонорарами за концерты. Сейчас он живет в роскошной квартире, на которую честно заработал, а отдыхать предпочитает на даче… в Лас-Вегасе.

– У нас там три санузла и три спальни, кажется, – сбивается со счета Кирилл, описывая заграничную недвижимость.

Но главное богатство Кирилла, конечно, его семья. Для него нет никого роднее жены и сына. Возможно, через некоторое время Кирилл станет дедушкой, и это событие, я уверена, сделает семью еще крепче.

А ведь все могло случиться иначе, если бы в ЗАГС Кирилл отправился с Жанной Фриске, с которой у него был роман. Кирилл и Жанна сходили друг от друга с ума, прятались по гримеркам, безудержно целовались и постоянно мечтали.

– Мы были молодые, и у нас была страсть, – вспоминает Кирилл. – Жанна говорила мне: «Кирилл, хочу семью»…

Общей семьи так и не случилось. Кирилл женился на девушке по имени Лолита, Жанна встретила мужчину, которого полюбила. Но память о романе с Жанной жива в сердце Кирилла до сих пор.

Говорят, время лечит. Но я много раз убеждалась, что это не так. Есть раны, которые не заживают и через десять, и через двадцать лет. Как правило, о таких вещах не хочется рассказывать посторонним, потому что раны эти очень личные. Но откровенный разговор тем и отличается от простого интервью, что он больше похож на исповедь.

Решился ли артист рассказать о том, что его гложет, на всю страну? Позволил ли себе быть искренним до конца? Я не буду раскрывать все секреты заранее – лучше услышьте все сами, из первых уст.