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Кирилл Андреев объяснил причины ухода Сорина из «Иванушек»

По словам музыканта, порой его коллега вел себя вызывающе по отношению к окружающим.

Кирилл Андреев объяснил причины ухода Сорина из «Иванушек»
Андреев объяснил, почему Сорин ушел из "Иванушек"/globallookpress.com

Музыкант группы «Иванушки» Кирилл Андреев стал гостем программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал о непростом характере первого солиста музыкального коллектива Игоря Сорина.

Кирилл Андреев
Андреев озвучил причину ухода Сорина из «Иванушек»/globallookpress.com

«Знаете, почему мы все столько лет вместе. Потому что, как и у всех нормальных людей у нас в коллективе возникали ссоры. Игорь Сорин, надо сказать, вел себя порой вызывающе. Но это такая степень защиты. Он нам каждый день твердил, что ему надоело петь одно и то же. Он хочет пуститься в сольное плавание. Мы ему говорили, что давай Игорек запишем альбом, а потом мы тебя отпустим, но он не хотел нас слышать и ушел из группы», — заявил Кирилл Андреев.

Как заметил музыкант, новому солистку группы Олегу Яковлеву в первые полгода было очень непросто. Все-таки все фанаты привыкли видеть в группе Игоря Сорина. «Олежка преодолел испытания. Очень нас в ту пору выручили такие песни, как «Тополиный пух» и «Снегири». Олег – настоящий тенор. Его голос достаточно быстро полюбился нашим поклонницам», — заметил он.

Напомним, что Игорь Сорин покинул «Иванушек» в марте 1998 года. В сентябре он выпал с балкона шестого этажа. В крови музыканта не было обнаружено алкогольных и наркотических веществ. Он скончался через несколько дней в клинике.

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Тэги:

группа "Иванушки"Игорь СоринКирилл АндреевОлег ЯковлевПрограмма "Судьба человека"

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Кирилл Андреев объяснил причины ухода Сорина из «Иванушек»
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