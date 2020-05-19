Лера Кудрявцева: «От братьев Запашных отвернулась родня»

23 мая в 21:00 гостями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут представители знаменитой цирковой династии, известные дрессировщики братья Запашные. Эдгард и Аскольд поднимут темы, которых раньше в интервью не касались: расскажут, кого из их семьи подозревали в убийстве, признаются, почему от них отвернулась родня, и поделятся своими самыми болезненными переживаниями.

Любая фотография братьев Запашных — готовый рекламный плакат. Всегда подтянутые, стройные, бодрые, улыбающиеся. Настоящие артисты, которые, выходя на манеж, излучают только радость и позитив. Этому братьев научил отец — цирковой артист Вальтер Запашный, который с детства готовил детей к карьере артистов.

Мальчики выросли дружными и готовыми всегда поддержать друг друга. А вот самому Вальтеру Запашному наладить отношения с родным братом так и не удалось…

– У каждого была своя правда, – рассуждает Аскольд.

Пока зрители восхищались виртуозными цирковыми номерами, цирковую династию сотрясали беды. Один из представителей династии едва не оказался за решеткой, ведь речь шла об убийстве…

– Он оставил предсмертную записку, но предсмертную записку тоже можно под давлением написать, – говорит Эдгард.

Из-за трагедии, случившейся в семье Запашных много лет назад, большая и некогда дружная семья раскололась на две половины. И братьям Запашным, для которых семья – это, пожалуй, самое ценное, что есть в жизни, – до сих пор больно об этом говорить.

– В последнее время отношения испортились – не понимаю, из-за чего, – пожимает плечами Аскольд.

– Еще хуже, когда ты предлагаешь помощь, а в ответ слышишь: «Ничего не надо, мы сами с усами», – вторит брату Эдгард.

Конечно, раскол в семье – это больно. И неважно, знаменитая семья или обычная: сердце-то у людей болит одинаково…

Хорошо, что в семьях самих братьев царит любовь и уважение. Аскольд много лет женат на девушке, которую зовут на французский манер – Элен. Супруги растят двух дочек. А Эдгард, хоть и не был ни разу женат официально, трижды папа: у него растут две дочки и маленький сын, который появился на свет три года назад.

Конечно, Запашным хочется, чтобы их дети росли в атмосфере уважения и любви. Помешать этому может только одно: тайна, которую братья берегут уже много лет…

– Это самое мрачное пятно на нашей фамилии, – с тяжелым вздохом говорит Аскольд.

Осмелятся ли братья, которые каждый день входят в клетку с львами и тиграми, рассказать о самом сокровенном? Отважатся ли быть откровенными до конца и поговорить о том, что мучает их на протяжение многих лет? Рискнут ли репутацией, ведь кто знает, как воспримут их искренность поклонники? Смотрите «Секрет на миллион» 23 мая в 21:00 – и сами все узнаете.