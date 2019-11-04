Братья Запашные зазывают зрителей заглянуть в клетку с тиграми за деньги

Братья Запашные открыли для себя новый способ заработка – они предлагают всем желающим лично зайти к летку с тиграми. Для этого всего лишь нужно приобрести билет на репетиции артистов. Старт продаж младший из братьев Аскольд анонсировал на личной странице в Instagram.

Запашный отметил, что открытую платную репетицию планируется организовать 21 ноября. Те, кто приобрел билет, смогут не только лично понаблюдать за работой дрессировщиков, но и заглянуть за кулисы, где кормят хищников.

«Можно будет задать вопрос и попробовать свои силы в некоторых жанрах. Задавший самый интересный вопрос имеет шанс зайти в клетку к тиграм и львам вместе с нами», — подчеркнул Запашный.

Стоимость билетов на событие варьируется от 500 до 1000 рублей. На данный момент организаторы не продали и половины всех мест.