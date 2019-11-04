НОВОСТИ

Братья Запашные зазывают зрителей заглянуть в клетку с тиграми за деньги

Знаменитые дрессировщики начали продавать билеты на собственные репетиции.

Братья Запашные зазывают зрителей заглянуть в клетку с тиграми за деньги
Братья Эдгард и Аскольд Запашные. Фото: КП/Волосевич Марина

Братья Запашные открыли для себя новый способ заработка – они предлагают всем желающим лично зайти к летку с тиграми. Для этого всего лишь нужно приобрести билет на репетиции артистов. Старт продаж младший из братьев Аскольд анонсировал на личной странице в Instagram.

Запашный отметил, что открытую платную репетицию планируется организовать 21 ноября. Те, кто приобрел билет, смогут не только лично понаблюдать за работой дрессировщиков, но и заглянуть за кулисы, где кормят хищников.

«Можно будет задать вопрос и попробовать свои силы в некоторых жанрах. Задавший самый интересный вопрос имеет шанс зайти в клетку к тиграм и львам вместе с нами», — подчеркнул Запашный.

Стоимость билетов на событие варьируется от 500 до 1000 рублей. На данный момент организаторы не продали и половины всех мест.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

билетыбратья ЗапашныедрессировщиктигрыХищник
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Братья Запашные зазывают зрителей заглянуть в клетку с тиграми за деньги
Интересно?
Поделись с друзьями: