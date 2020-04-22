Лера Кудрявцева: «Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»

25 апреля в 21:00 гостем ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актер Марат Башаров. Марат известен не только талантливыми работами в театре и кино, но и вспыльчивым характером. В студии программы актер впервые откровенно расскажет о том, за что бил своих жен. Признается, что испытывал большие проблемы с алкоголем. И посмотрит в глаза своей дочери, которая, конечно, любит папу, несмотря ни на что...

«Бьет — значит любит». Эта жестокая поговорка разрушила столько семей, что страшно представить. Впрочем, дело, конечно, не в ней. Дело в том, что многие мужчины искренне полагают, что раз они сильнее женщин физически, значит, они могут поднимать на своих спутниц руку. Воспитывать — как они сами считают.

Как вышло, что Марат Башаров — с виду такой сдержанный, интеллигентный, рассудительный — начал поднимать руку на своих спутниц? Даже сейчас, когда наша беседа уже состоялась, я не могу этого понять. В семье самого артиста, например, поднимать руку на женщину было не принято. Папа актера никогда не бил ни супругу, ни маленького Марата. А вот мама будущего знаменитого артиста могла раздать пару затрещин домочадцам. Но дать затрещицу — это одно, а ударить по лицу до кровоподтека — совсем другое…

— Признайся честно: ты что, по заднице никогда не получала? — спросил Марат свою бывшую гражданскую жену Елизавету Круцко, которая пришла в студию программы, чтобы поддержать Башарова.?

Я, откровенно говоря, немного опешила. Я категорически не приемлю насилие и считаю, что в семье это недопустимо. Но мне не хотелось бы никого осуждать, потому что осудить — это легко, а вот понять…

Я честно пыталась понять Марата, хотя это было непросто. Бесспорно, масла в огонь его темперамента подливает алкоголь. Марат сам об этом откровенно говорит и не пытается казаться лучше, чем он есть.

— Да, мы алкоголики, — посмеивается артист.

Смех смехом, однако алкоголь — страшный враг, который разрушает и здоровье, и карьеру, и семьи… Марат честно говорит о том, что все конфликты, когда он позволял себе поднимать руку на жён, происходили в состоянии алкогольного опьянения. Это, конечно, не может служить оправданием агрессии. Однако многое объясняет.

Марата Башарова в глаза и за глаза называют пьяницей и дебоширом. Но я не хочу быть такой категоричной. Считаю, что ни один человек, даже самый вспыльчивый, не полезет в драку просто так, не будет намеренно портить себе жизнь. Я думаю, что потребность выпить — это показатель внутренней дисгармонии, того, что человеку чего-то не хватает. Что жизнь течет совсем не так, как ему бы хотелось…

Чего бы хотелось Марату сейчас? Знает только он сам.

Марат признается, что сердце его не свободно, однако имя избранницы озвучивать не спешит. У него было столько романов — ярких, бурных, пламенных — и ни один не принес ему душевного покоя. Может, счастье и правда любит тишину? Тишину, которая популярным артистам только снится, ведь за ними следят тысячи глаз, а СМИ постоянно ищут повод для скандала…