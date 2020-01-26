Марат Башаров: «Хотелось бы стать мудрее…»

— Марат, как провели праздники?

— На праздник вместе с семьей улетел в Альпы покататься на лыжах, встретиться с друзьями. Этой компанией мы отдыхаем не первый год: народ слетается со всего мира. Это бывшие кавээнщики, актеры, музыканты, все приезжают с детьми, с семьями. Очень веселый получается у нас праздник. Играем в КВН, делаем детские конкурсы, аукционы, дети рисуют картины. В прошлом году в компании было около 70 человек. Выкупаем гостиницу еще летом, поэтому огромное шале наше.

Наверное, начинать год всегда хорошо с чего-то нового. И отрадно, что, вернувшись после новогодних праздников, я сразу вступил в финальную часть репетиций нового спектакля «Непьеса на двоих» в театре «Школа современной пьесы». Выходим с партнершей Леной Захаровой на финишную прямую. Мы не раз работали вместе, но пересекались только в кино. А вот в театре будем работать впервые.

— Какой опыт вашего героя поучителен лично для вас?

— Мой персонаж рассказывает о том, как мужчина видит женщину. А персонаж Лены Захаровой рассказывает, как женщина видит мужчин. Очень много интересного и точного в этих словах, находках. Наверное, каждый зритель, посмотрев этот спектакль, увидит себя. Поступки, которые совершают наши герои, совершал каждый из нас. В этой пьесе два персонажа. Они не расставались. Они даже не знакомы. В конце они так и не знакомятся! Я не буду до конца раскрывать тайны, но вы увидите, насколько финал неожиданный. Он и весел, и грустен.

— Вам не кажется, что раньше такая сентиментальность в отношениях встречалась чаще? А теперь, в пору интернет-знакомств, людям проще найти нового партнера, поэтому они реже грустят о том, что было?

— Интернет — это зло. Это гадость. Посмотрите на людей, сидящих в метро. Все сидят в своих телефонах, в соцсетях, которые нужно запретить, я считаю. Народ общается между собой только там! Каждый имеет возможность написать в комментарии гадость и остаться безнаказанным. Очень много гадостей пишут и мне, моим друзьям. Скрываются там за вымышленными никами. Как было прекрасно, когда мы раньше писали письма друг другу! Мы их хранили, перечитывали. Письмо пахло бумагой, чернилами — даже человеком, который его писал. Я прекрасно помню письма любимой девушке и письма от нее. Как я их ждал, каждый день заглядывал в почтовый ящик. Или когда служил в армии, мы ждали почтальона, который несет письма из дома от любимых. Жаль, что сейчас есть интернет! Раньше выписывали или покупали газеты, журналы, чтобы почувствовать запах типографии, услышать хруст бумаги. Я до сих пор сценарии и пьесы читаю только на бумаге. Читать на экране у меня не получается — даже не запоминается текст.

— Какие события 2019 года со знаком плюс и минус стали для вас главными?

— Я сделал свою программу, которая пока выходит только на YouTube-канале. Она называется «В театр с Маратом Башаровым». Там я рассказываю о новых спектаклях — сам снимаю и придумываю сюжет. О театральной Москве, знакомлю зрителя с актерами, вкратце рассказываю, о чем спектакль. Если получится выпустить эту программу на телевидении, было бы здорово. Призываю к сотрудничеству директоров телеканалов! А минусов в 2019-м у меня не было. В этом году я начал делать два новых спектакля.

— Известно, что вы заядлый рыбак. Был трофей, о котором не стыдно рассказать?

— В 2019 году я занял первое место на чемпионате по рыбной ловле среди актеров. Наловил около 32 кг рыбы! У меня было два полных садка. Штук сто поймал! Просто повезло. Попал в нужное место в нужное время, правильно прикормил. И умеючи подсекал. Жалко, что в 2019 году не получилось съездить в рыболовную Мекку — в Астрахань, куда обычно езжу каждую весну и осень. Было много работы.

— Вы похудели, стали моложе выглядеть…

— Спасибо за комплимент. Хотелось бы еще больше похудеть! Стать мудрее, а не моложе. Я периодически играю в хоккей — у нас команда артистов «Комар». Весной наша команда завоевала «бронзу» на чемпионате мира среди любителей, который проходил в Сочи. Продолжаю играть в хоккей два раза в неделю. Советую всем: живите с улыбкой и занимайтесь спортом.

— Вы оформляли опекунство над двумя детьми из Сирии. Сейчас вы продолжаете поддерживать отношения?

— Да, мы как были опекунами, так и остаемся. Двое детишек — мальчик и девочка, Ахмат и Асма. Как их бросишь? Они волшебные детишки. Приглашали их в Москву, им очень понравилось.

— В прошлом году вы сами поставили спектакль. Будете продолжать?

— До сих пор у меня не было такого опыта, чтобы я был и продюсером, и артистом. Единственный раз в прошлом году я делал театрализованное представление, посвященное пророку Мухаммеду, которое называлось «Разговор с душой». Я выступал там в главной роли. Это очень тяжело — быть и режиссером, и актером. Больше не хочу. Каждый должен заниматься своим. Если ты режиссер, то режиссируй. Если актер, играй.

— Как часто вам удается проводить время с сыном Марселем? В хоккей он пока не играет?

— Мы каждый день видимся с сыном! Но хоккеем он не занимается, ему всего три года. Еще рано. Хотя на тренировки часто ко мне приезжает, я его катаю на коньках.

— Ваше сердце сейчас занято или свободно?

— Сердце мое занято. Тут без шансов!