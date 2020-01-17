Лера Кудрявцева: «Людмила Поргина рассказала правду о браке с Караченцовым»

18 января в 20.50 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет актриса театра и кино Людмила Поргина. Вдова Николая Караченцова откровенно расскажет о том, каким мужем был известный артист. Объяснит, почему поставила крест на собственной карьере актрисы. И откроет семейные тайны, о которых знает одна она…

Что такое любовь? Почему мы выбираем именно этого человека, а не какого-то другого? Что продолжает удерживать нас в отношениях, если они причиняют боль? У меня нет ответов на эти вопросы. Как нет их и у Людмилы Поргиной – женщины, которой завидовали тысячи других женщин, ведь ее любил сам Николай Караченцов…

Они познакомились в театре. Искра пробежала мгновенно, однако на тот момент оба артиста были несвободны и не посмели дать волю чувствам. Время шло, пламя разгоралось все ярче… Людмила не выдержала первая и рассказала Николаю о своей любви. Ее смелость была вознаграждена! Актер признался, что тоже давно к ней неравнодушен, и роман вспыхнул костром…

Однако по пятам большой любви, как правило, следует черная зависть. И если в молодости за спиной Людмилы просто шушукались, то после аварии, в которую попал Николай Караченцов, в адрес Поргиной, буквально вытащившей мужа с того света, посыпались гадости.

– Я слышала, что я дура, проститутка, все, что угодно! – откровенно признается актриса.

Врачи честно сказали ей, что ее любимый никогда не будет прежним. А она продолжала заботиться о нем и выводить в свет, чтобы Караченцов знал: жизнь продолжается и он все еще нужен людям…

Многие обвиняли Поргину в пиаре за счет мужа. И никто не спрашивал, что она чувствовала на протяжении долгих лет жизни с известным актером, не принимал во внимание, что быть женой знаменитого артиста – это не только счастье, но и временами серьезное испытание.

– Он выпивал, – вспоминает Людмила Поргина. – А когда выпивал, становился невыносим.

Впрочем, она любила его любого: нетрезвого, раздраженного, уставшего, опустошенного… Любила вопреки слухам о любовницах, которые якобы были у Караченцова. Люди ведь рассуждают просто: у такого эффектного мужчины просто не может не быть любовницы! А лучше двух или трех. Любая женщина сошла бы с ума от ревности и боли. Но Людмила Поргина никогда не держала мужа на коротком поводке и не считала его своей собственностью. Она давала ему самое главное – свободу, и актер это ценил.

– Я ему сказала: «Уходи, если кого-то полюбишь». Но он не ушел, – вздыхает актриса.

От законной жены Караченцов не ушел, однако слухи о его любовных связях на стороне ходят до сих пор, хотя артиста уже нет в живых. Редакторы программы «Секрет на миллион» отыскали женщину, которая уверяет, что у них с Караченцовым был жаркий роман. Кто она? Почему решилась рассказать обо всем именно сейчас? И как восприняла ее появление в студии Людмила Поргина? Узнаете совсем скоро: 18 января в 20.50 на НТВ.