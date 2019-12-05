Лера Кудрявцева: «Виталий Милонов ответил за оскорбления»

7 декабря в 21.00 в кресле гостя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется известный политик и борец за нравственность Виталий Милонов. Он посмотрит в глаза звездам шоу-бизнеса, которых неоднократно оскорблял, расскажет, что думает о сексе, и объяснит, почему уже три года не употребляет алкоголь.

Виталий Милонов – автор законопроектов, которые не оставляют равнодушными даже самых аполитичных граждан. Так, он предложил создать «полицию нравов» из казаков и верующих, наделить эмбриона правами человека и запретить бесплатные аборты. Милонов сомневается в том, что чайлдфри – люди, сознательно не желающие заводить детей – психически здоровы. А еще он главный борец с пропагандой гомосексуализма среди детей и молодёжи в России, эта тема не дает ему покоя уже много лет. Кроме того, Милонов объявил смертный бой пьянству и служит отличным примером здорового образа жизни.

– Уже три года ни капли, – без ложной скромности признается политик. – Почему? Ну потому что это мой недостаток.

Видимо, Милонов – боец по натуре. По призванию. Борется он даже с теми, кто лично ему совершенно не мешает – с представителями шоу-бизнеса. От него достается не только молодым исполнителям, но и признанным мэтрам эстрады.

– Пугачева, Леонтьев, Брежнева… – пожимает плечами Милонов. – Они поют, ну или стараются, по крайней мере.

Жертвой едких высказываний Милонова неоднократно становился Прохор Шаляпин. Мы позвали Федора на эфир, чтобы он мог поговорить с обидчиком лично и выяснить, чем так сильно не угодил скандальному депутату.

— Он знает всё про всех! – возмущается Прохор Шаляпин. – Кто с кем спит, кто за сколько… Он меня не раз жиголо называл!

— Может, альфонсом? – уточняет Милонов. – А потому что вы с какой-то бабушкой пришли на телевидение.

Милонов и правда за словом в карман не лезет. Смутить его или сбить с мысли невозможно – он прирожденный ритор.

А еще Милонов – прекрасный семьянин. Они с женой воспитывают шестерых детей, половина из которых – приемные. И как бы политик ни воевал за нравственность, он согласился поговорить со мной на некоторые пикантные темы и, признаться, сильно удивил.

Однако главный сюрприз ждал меня, когда пришел черед секрета, который стоит один миллион рублей. Я каждый раз удивляюсь тому, как нашим редакторам удается раскопать про героев такое, что и в страшном сне не приснится. Оказывается, даже у главного российского борца за мораль и нравственность есть свои скелеты в шкафу, которые он оберегает от общественности. Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным, вот и секрет Милонова выплыл на поверхность.

– Там маленькая дверь в преисподнюю? Лапа дьявола? Сера Сатаны? – смеясь, поинтересовался Милонов, когда мы предложили ему заглянуть в черный ящик, но было видно, что держать лицо политику нелегко.

Какую тайну скрывает от всех Виталий Милонов? Почему он боится ее раскрыть? Как долго он бережет ее в своем сердце за семью замками? Узнаете совсем скоро: 7 декабря в 21.00 на НТВ.