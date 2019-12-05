Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева: «Виталий Милонов ответил за оскорбления»

7 декабря в 21.00 в кресле гостя ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ окажется известный политик и борец за нравственность Виталий Милонов. Он посмотрит в глаза звездам шоу-бизнеса, которых неоднократно оскорблял, расскажет, что думает о сексе, и объяснит, почему уже три года не употребляет алкоголь.

Лера Кудрявцева: «Виталий Милонов ответил за оскорбления»
Виталий Милонов в передаче "Секрет на миллион"

Виталий Милонов – автор законопроектов, которые не оставляют равнодушными даже самых аполитичных граждан. Так, он предложил создать «полицию нравов» из казаков и верующих, наделить эмбриона правами человека и запретить бесплатные аборты. Милонов сомневается в том, что чайлдфри – люди, сознательно не желающие заводить детей – психически здоровы. А еще он главный борец с пропагандой гомосексуализма среди детей и молодёжи в России, эта тема не дает ему покоя уже много лет. Кроме того, Милонов объявил смертный бой пьянству и служит отличным примером здорового образа жизни.

– Уже три года ни капли, – без ложной скромности признается политик. – Почему? Ну потому что это мой недостаток.

Видимо, Милонов – боец по натуре. По призванию. Борется он даже с теми, кто лично ему совершенно не мешает – с представителями шоу-бизнеса. От него достается не только молодым исполнителям, но и признанным мэтрам эстрады.

Лера Кудрявцева в передаче "Секрет на миллион"
Лера Кудрявцева в передаче «Секрет на миллион»

– Пугачева, Леонтьев, Брежнева… – пожимает плечами Милонов. – Они поют, ну или стараются, по крайней мере.

Жертвой едких высказываний Милонова неоднократно становился Прохор Шаляпин. Мы позвали Федора на эфир, чтобы он мог поговорить с обидчиком лично и выяснить, чем так сильно не угодил скандальному депутату.

— Он знает всё про всех! – возмущается Прохор Шаляпин. – Кто с кем спит, кто за сколько… Он меня не раз жиголо называл!

— Может, альфонсом? – уточняет Милонов. – А потому что вы с какой-то бабушкой пришли на телевидение.

Милонов и правда за словом в карман не лезет. Смутить его или сбить с мысли невозможно – он прирожденный ритор.

А еще Милонов – прекрасный семьянин. Они с женой воспитывают шестерых детей, половина из которых – приемные. И как бы политик ни воевал за нравственность, он согласился поговорить со мной на некоторые пикантные темы и, признаться, сильно удивил.

Виталий Милонов в передаче "Секрет на миллион"
Виталий Милонов в передаче «Секрет на миллион»

Однако главный сюрприз ждал меня, когда пришел черед секрета, который стоит один миллион рублей. Я каждый раз удивляюсь тому, как нашим редакторам удается раскопать про героев такое, что и в страшном сне не приснится. Оказывается, даже у главного российского борца за мораль и нравственность есть свои скелеты в шкафу, которые он оберегает от общественности. Впрочем, все тайное рано или поздно становится явным, вот и секрет Милонова выплыл на поверхность.

– Там маленькая дверь в преисподнюю? Лапа дьявола? Сера Сатаны? – смеясь, поинтересовался Милонов, когда мы предложили ему заглянуть в черный ящик, но было видно, что держать лицо политику нелегко.

Какую тайну скрывает от всех Виталий Милонов? Почему он боится ее раскрыть? Как долго он бережет ее в своем сердце за семью замками? Узнаете совсем скоро: 7 декабря в 21.00 на НТВ.

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«Секрет на миллион»Виталий МилоновЛера Кудрявецева
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Лера Кудрявцева: «Виталий Милонов ответил за оскорбления»
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